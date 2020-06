מה אומרת הבחורה לבחור:אתה יכול לעשות בגופי כלבבך, אבל דיר באלכ: אל תבטיח לי דברים שאתה לא יכול לקיים ואל תכניס אותי לסיפור, שאחר כך אפגע ממנו. באנגלית פאנקיית זה נשמע יותר טוב. בקליפ זה נראה הרבה יותר סקסי.

להרכב קוראים Triple F. לפי המוסיקה המהוקצעת הם מאוהבים בריתם נ'בלוז דאנס פאנקיי שנות השבעים-שמונים. פושטק שמוביל את ההרכב שמע הרבה מוסיקה שחורה על גווניה, מירכז את ההשפעות לצליל עסיסי בעל מקדם מלודי קצבי יעיל.

השיר עשיר בצבעים שיונקים מהשדות הנ"ל, אולד סקול עשוי היטב. חיבור הקולות מזכיר יותר הרכבי ריתם נ' בלוז Easy Listening מאשר סול קשיח. הקלילות המרקידה, המבנה הסימטרי שמעלה על נתיב הרדיו הידידותי בכביש הראשי, ניצול אפקטיבי של הטווח הקולי של מיכל מזר. הוידיאו מסוגנן, מכניס לאווירת מועדון עשנה, מעניק צבעים חושניים לשיר. בשורה תחתונה: פושטק מוביל הרכב המתזמר בצורה מלוטשת את מרכיבי ההשפעות לצליל מהודק, בלי להתיימר להמציא משהו חדש.

צילום, בימוי ועריכה של הקליפ: ואדים מכונה

Play with me!/ It’s game time baby

?Play with me!/ So what you wanna do

chorus:

You can play with me/ Just don’t play with my heart

Baby play with me/ Just don’t play with my heart

X2

verse 1:

I like the way you play/ I like the way you sway

I like the way you smile/ It really drives me wild

I like the way you swing/ The way you shake that thing

And when you make romance/ makes me wanna dance/ Ooh baby

chorus:

You can play with me/ Just don’t play with my heart

Baby play with me/ Just don’t play with my heart

verse 2:

Here, take my lungs. Cause I’m breathless over you.

You can have my liver,/ just as long as you deliver.

Here, take my spine./ Cause I’m spineless around you

I can even give you a kidney/ (carve me up , and down)

!Hey, just leave that ticker alone

chorus:

You can play with me/ Just don’t play with my heart

Baby play with me/ Just don’t play with my heart

bridge:

This heart’s been broken before. By someone like you

And I don’t think it can handle one more time

So baby, I’m just letting you know

chorus:

You can play with me/ Just don’t play with my heart

Baby play with me/ Just don’t play with my heart

