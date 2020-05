Celebration Day הוא הרצועה השלישית ב – Led Zeppelin III, שיצא ב-1970. ארבעים ושתיים שנים אחרי יש סיבה להכריז: הדינוזאורים לא נכחדו. ליתר דיוק זה קרה 35 שנה אחרי: 10 דצמבר 2007. לד זפלין מתייצבת ב – 02 ארינה לקונצרט הצדעה לזכר חבר יקר, Ahmet Ertegun, מקים חברת אטלנטיק. כלומר: לא תוכנן כאן סיבוב הופעות, לא קמפיין חובק יבשות, אלא ערב אחד בלונדון, ותראו מה יצא: שעתיים וחצי של הופעה שאינה יכולה להתחמק מההגדרה "הסטורית", מהקלישאה – האגדה קמה לתחייה – ובגדול עם המייסדים רוברט פלנט, ג'ימי פייג', וג'ון פול עם ג'ייסון בונהם, בנו של המתופף המנוח ג'ון בונהם.

והנה התיעוד בשלושה דיסקים: 2 סי.די. אחד די.וו.די. כל הלהיטים המבוקשים כולל השחוקים ביותר Whole Lotta Love, Rock And Rol, Kashmir, Stairway To Heaven. בלוז ורוקנ'רול ברמות נגינה של מוסיקאים שנשארו כל כך טעונים – שהם מתפוצצים על הבמה. מי שלא האמין שזה קורה – היו שם מצלמות ומכשירי הקלטה. הכל הכל תועד. התוצאה לפניכם. מארז של שלושה דיסקים שאינו מותיר שומדבר לא חשוף. מי שיגיע למארז המרובע, יקבל גם די.ווי.די מהחזרות.

אחרי חמש שנים – הזדמנות חדשה ל-20 מיליון איש שנרשמו לכרטיסים ונשארו מאוכזבים – להבין מה הם "הפסידו" אז כולל In My Time of Dying, שלא בוצע מעולם בהופעה חיה וללא סולואי תופים ארוכים. מי אמר שהם איבדו משהו מ"הרעננות הצעירה" שלהם? רוברט פלנט עם קול הנשמה האדיר שמקונן Since I've Been Loving You, קו הבס ההיפנוטי של ג'ון פול ב – Dazed And Confused. הדינמיות של ג'ימי פייג' ב – Trampled Under Foot

אחד ההיילייטים של האלבום No Quarter מראה את כל הצדדים של לד זפלין – הרגישות והעידון, צלילי רוק אותנטיים, הפנטזיה המטפורית, האלכימיה ביניהם שמובילה לשיכרון חושים מוסיקלי.

Celebration Day אינו משאיר שום ספק, שבערב הזה בדצמבר 2007, מול אלפי מעריצים – שלושת הרוקרים ובונהם הצעיר היו החברה הכי קוּלִים בשטח. יותר מזה: בהנחה שזוהי הופעתם האחרונה בהחלט, ההקלטה הזו מסבירה – מהו גודל ההפסד שלהקה כמו לד זפלין כבר אינה פעילה.

