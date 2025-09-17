חוה אלברשטיין אדבר איתך

רחל שפירא כתבה על אהבה שכולה ויתור, הזדהות, השתתפות בצערו. היא תהיה איתו בכל צרה, בכל מצוקה נפשית. לא תשאל שאלות. תישאר איתו. זוהי פואמה אינטימית, עדינה וכואבת, המתארת מערכת יחסים שבה הדוברת בוחרת להיות נוכחת לצד אדם אהוב השרוי במשבר נפשי עמוק — בשתיקה, באבל, בסבל. זה שיר על אהבה שמתקיימת לא דרך מילים גדולות, אלא דרך נוכחות רגישה, סולידריות שקטה, ויכולת לשאת את הכאב של האחר בלי להיבהל.

"כשאתה חיוור מצער / מתחפר בשתיקתך" – פונה אל אדם שבור, מנותק, שקוע בעצב ובפנים — לא מדבר, לא מגיב. הבחירה במילה "מתחפר" יוצרת דימוי של הסתגרות, כמו בעל חיים שמסתתר. היא לא מנסה לשבור את השתיקה הזו – אלא מבקשת להצטרף אליו, בעדינות.

זה שיר על אישה רגישה, חזקה, מבינה, לא כופה את עצמה. מבינה כאב, מקבלת בשתיקה, לא מחפשת דרמות אלא שותפות, חמלה, ואהבה שמבינה ששבר הוא חלק מהחיים.

"לא אשאל אותך מדוע / לא אחריד את בדידותך" – אינה חטטנית, חודרנית או תובענית. להפך,היא בוחרת לא לדעת הכול, לא לדרוש הסברים, אלא פשוט להיות. יש כאן הבנה עמוקה של כאב נפשי: לפעמים הנוכחות הדקה חשובה יותר מהמילים.

"זהירה, כמו מהססת / באותות חיבה וחסד" מדגישה את הזהירות הרגשית. היא נוגעת, אבל בקושי. כמו שמלטפים בעל חיים פצוע. ה"חסד" כאן הוא מילה מפתח – אהבה שלא מבקשת תגמול, אלא נתינה שקטה.

"יש בי כוח, יש בי כוח / אל תחוס עליי" – היא לא חלשה, גם אם היא שברירית. מבקשת ממנו לא לרחם עליה, לא לנסות להגן עליה מהקוצים שבו – היא מוכנה להישרט. הכאב שלו לא מרתיע אותה. להפך — היא בוחרת להיות איתו בתוך הקושי.

"בשעה שסיוטיך / מרדפים חלומותיך / אשאר איתך" – גם ברגעים הכי קשים, שבהם הסיוטים גוברים על החלומות, כשהנפש לא מוצאת מנוחה – היא נשארת לצידו.

"המילים שלי שבירות הן / וכפות ידי קטנות הן / אך הן לצדך" – מודה שאין לה פתרונות, גם הדיבור שלה שברירי, גם הידיים שלה לא מסוגלות לתקן., אבל היא כן מסוגלת להיות שם, פשוט כך.

"כשתאמר לי / חרש, חרישי / כי מתיך מתקבצים / גם אני ארכין ראשי" – רגע של אובדן, טראומה, אבל, ברגעי השבר הקיצוניים ביותר – היא לא תברח. היא תשתתף. תשתוק. תרכין ראש.

בסיס האם של השיר – חוה אלברשטיין. שיר שמזוהה איתה. השירה שלה איטית, רגישה, מרוסנת,זה לא מנסה "להרשים", אלא לבטא מי שמבקשת להתקרב.

קאברים: אפרת גוש שרה את השיר במסגרת פרויקט "עבודה עברית" בשם "שרות חוה אלברשטיין", שעלה במקור כמופע "בנות חוה" בפסטיבל תל אביב ז"ל ב-2009, בו זמרות שונות שרו את שיריה של חוה. שמעתי גם גרסה של מצוינת של ענת מושקובסקי שחשה את השיר דרך הפריזמה הרגישה שלה. בימים אלה בהם רבים זקוקים אהבה שמתקיימת לא דרך מילים גדולות, אלא דרך נוכחות רגישה, סולידריות שקטה, ראוי להאזין לקאבר כמו זה של מושקובסקי.

האם מדובר בקאברים שעומדים בפני עצמם בלי שום קשר לביצוע המקורי, או שהמבצעות שוכחת מהזמרת, עושה מה-בראש, כמו בהתייחסות לכל קאבר אחר באשר הוא? נראה כי האינטרפרטציה האישית היא שהנחתה אותן. מאפרת גוש, בפרשנותה התיאטרלית, בסגנונה המאוד ייחודי, משחקיה הווקאלים המודגשים, כאילו ביימה את עצמה. מושקובסקי נוגעת עד מחלחלת בהבעה פנימית שברירית בנגינת פסנתר אפקטיבית.

אצל אלברשטיין זה נשמע יותר שיר של ליטוף למי שזקוק, וכך גם הטון והמנגינה – אימהיים, מפויסים, מלטפים ומנחמים, מתוך כמיהה להתחלה חדשה, להתרצות, להכרה מחודשת של האדם שנפגע. גוש מנסה גרסה אחרת במופגן, אולי מעט מנופחת, אבל אין ספק – זה היופי הייחודי שלה.

"בנות חוה" – מופע מחווה לחוה אלברשטיין בפסטיבל תל-אביב 2009



חוה אלברשטיין אדבר איתך

ענת מושקובסקי – אדבר איתך



כשאתה חיוור מצער / מתחפר בשתיקתך / תן לי לדבר אליך / וללכת בין צלליך

להיות איתך

לא אשאל אותך מדוע / לא אחריד את בדידותך / זהירה, כמו מהססת / באותות חיבה וחסד / אדבר איתך

יש בי כוח, יש בי כוח, / אל תחוס עליי / אל תפריע לקוצים שלך / לשרוט את רגליי

כשאתה עייף עד מוות / לא נרדם בחשכה / בשעה שסיוטיך / מרדפים חלומותיך / אשאר איתך

על ידך אני נודדת / בין שנתך ליקיצתך / המילים שלי שבירות הן/ וכפות ידי קטנות הן / אך הן לצדך

כשאראה או כשתאמר לי / חרש, חרישי / כי מתיך מתקבצים / גם אני ארכין ראשי

