דוד ד'אור מארח מופע תפילות לרגל שירת רבים 2008

לפי התוכניה היינו צריכים לקבל גם את ארקדי דוכין, לאה שבת ואתי אנקרי. לפי המופע, את ארקדי ולאה קיבלנו. אנקרי לא הגיעה, התמורה הייתה, ספונטנית לחלוטין – האח של לאה – שלומי. שירת רבים משפחתית, אם נתחשב בכך שארקדי ולאה היו פעם בעל ואישה. והגיע כמובן "בגלל הרוח". איך אפשר בלי. והרוח הזו הסתובבה לה שם, חדרה וחלחלה.

רידינג 3 בית חדש להופעות, צפון נמל ת"א. יבורך המקום, יבורכו המקימים. אני בעד כל מקום שהופך אכסניה למוסיקה, מוסיקאים, יוצרים וזמרים. וזה מקום שמשדר חולצלארץ, מכבד את היושבים בו ואת המופיעים בו. שולחנות שמפוזרים במרכז ובצדדים, מרחב ראיה טוב לבמה. תאורה אסתטית. אחלה.

ד'אור בא לחגוג את שירת רבים עם תוספות. בשירת רבים כבר עסקתי. הערב הזה לא התיימר להתמקד דווקא בדיסק הזה. האורחים גיוונו. ד'אור סיפר על השכן שלו מרמת גן, שפעם בעבר שמע את קולו בוקע מדירתו ורץ לספר לבת זוגתו שאת השיר ששמע הוא מאוד רוצה. כאשר השכן התארח אצלם לארוחת ערב, הוא גילה לד'אור כי החליט להגיש לו במתנה שיר. ניחשתם? בדיוק. והיום. מי לא מכיר את "כל הכוכבים".

ארקדי על הבמה, מאחרי הקלידים. הוא לא יאכזב את הקהל. כן, גם "מי אוהב אותך" יגיע, והפעם בדואט נדיר וחד-פעמי עם ד'אור. יש רגעים כאלה שאתה אומר לעצמך: דחילק, תן לרגש להשתלט עליך.אז נתתי. תעיף את עט הביקורת לפח הסמוך. אז העפתי. העפתי אותו גם כשלאה שבת הצטרפה לדואט עם דוד ב"קדוש" שלה, וכשהיא עצמה עיניה, מחובקת עם ד'אור לשירת "אבינו מלכנו" קרה משהו.

דחילק, אמרתי לעצמי, זה בא ממקום אמיתי. תקשיב לאיך היא שרה "חתיכת שמיים". גם מי שלא הגיע לשם, לפחות נוגע. ד'אור מסיים ב"זמן אהבה", "תשמור על העולם ילד" ו"שיר למעלות". לא רוצה להגדיר את הערב הזה. הוא ממילא חדפעמי. הוא בא לעשות טוב, לתת לרגש ללכת במקומך. נתתי לו.

שירים: אדון הסליחות, מחרוזת תימנית, לכה דודי, מחרוזת יהודית, עם ארקדי דוכין – נאמר כבר הכל, כל הכוכבים, נוסע צפונה, מי אוהב אותך, מחרוזת קול רינה, קול מהשמיים, ערב של שושנים, עם לאה שבת – קדוש, אהבתי אוהבת, חתיכת שמיים, אבינו מלכנו, בגלל הרוח (שלומי שבת מצטרף) הלב יודע, זמן אהבה, תשמור על העולם, שיר למעלות.

דוד ד'אור מארח את ארקדי דוכין

עם ארקדי דוכין – "מי אוהב אותך"

עם לאה שבת – "קדוש"

עם לאה שבת – "חתיכת שמיים"

עם לאה ושלומי שבת – "בגלל הרוח"

