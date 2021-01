Nights in white satin הוא אחד הסלואיים הגדולים של כל הזמנים. המודי בלוז הקליטו את השיר הזה עם גוף תזמורתי שנקרא The London Festival Orchestra – שמעולם לא היה קיים כהרכב רשמי. מדובר בנגנים ששרותיהם נשכרו כדי להקליט עם המודי בלוז. הרעיון המקורי היה להקליט גרסת רוק ל – New World Symphony של דבוז'ק. השיר נכתב ע"י ג'אסטין הייוורד, Justin Hayward, שהצטרף ללהקה שנה קודם לכן. את הרעיון לשיר קיבל אחרי שמישהו נתן לו במתנה סט סדינים לבנים מסאטן. את השיר כתב במיטתו בבייסווטר שבמערב לונדון.

Nights In White Satin יצא לראשונה בנובמבר 1967, זו היתה יצירת מופת שגישרה בין פופ לפרוג סימפוני, עם טקסט שמקורו ישירות מחייו האישיים של הייוורד. בשיר הוא כלוא בין אקסטזה לייאוש, הורס רומן אהבה אחד תוך שהוא מתחיל אהבה אחרת.

הוא היה אז בן 19, על רקע פרשיות אהבה סוערות. "עברו אז במחשבתי כל מיני מחשבות. בסופו של דבר, זהו שיר אוטוביוגרפי. אלה היו ימים לא קלים, סיומם של יחסים עם מישהי ותחילתם של יחסים אחרים. יצא בשיר". הייוורד שאב השראה מהשיר Dawn Is A Feeling של נגן הקלידים של המודי בלוז מייק פינדר. הסגנון היה חדש ללהקה, שהוקמה בראשיתה כלהקת בלוז ב-1964 בבירמינגהם, אנגליה. אבל ב – Days of Future Passed, החליפה הלהקה כיוון לסגנון יותר פסיכודלי/ תזמורתי.

השיר שיצא ב-1967 לא זכה להצלחה גדולה בארה"ב, ולו משום אורכו – 6 דקות. בהמשך, כשהאמריקנים החלו לקבל להיטים ארוכים ("היי ג'וד") זכתה גם המודי בלוז להכרה, והשיר הוצא בשנית בארה"ב והפך להיט.

המודי בלוז Nights in white satin

Nights in white satin, never reaching the end,/ Letters I've written, never meaning to send.

Beauty I'd always missed with these eyes before./ Just what the truth is, I can't say anymore.

Cos I love you, yes I love you, oh how I love you

Gazing at people, some hand in hand / Just what I'm going through they can't understand.

Some try to tell me, thoughts they cannot defend, / Just what you want to be, you will be in the end.

And I love you, yes I love you, / Oh how I love you, oh how I love you.

Nights in white satin, never reaching the end/ Letters I've written, never meaning to send

Beauty I've always missed, with these eyes before/ Just what the truth is, I can't say anymore

Cos I love you, yes I love you/ Oh how I love you, oh how I love you

Cos I love you, yes I love you / Oh how I love you, oh how I love you

Breath deep / The gathering gloom / Watch lights fade / From every room

Bedsitter people / Look back and lament / Another day's useless / Energy spent

Impassioned lovers / Wrestle as one / Lonely man cries for love / And has none

New mother picks up / And suckles her son / Senior citizens / Wish they were young

Cold hearted orb / That rules the night / Removes the colours / From our sight

Red is gray and / Yellow white / But we decide / Which is right

And Which is an Illusion

המודי בלוז המובחרים The Very Best Of