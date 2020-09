מהבלוז הבריטי עד הדת' מטאל – 50 אלבומי המטאל הגדולים

מכל שלל צורות הרוק, הבי מטאל Heavy Metal הוא הקיצוני ביותר במושגים של עוצמת נגינה, קול, גבריות (מאצ'ואיות) וראוותנות תיאטרלית.

קיימות וריאציות על הסגנון – אבל כולן תלויות בצליל גיטרות גבוה ומעוות (Distorted) המנוגן בריפים חוזרים, במקצבים ישירים ופשוטים. הגיטרות נשמעות חזק יותר מאשר רוק רגיל, גם גיטרת הבס זוכה למיקום בולט כמעט כמו בג'אז. התופים –הפכו כלי דומיננטי, בנגינה חזקה ומהירה יותר מאשר הפורמטים הרגילים של פופ ורוק, הזמר – שר יותר דרמטי ואמוציונאלי בנושאים ממוות ועד סקס, סמים ואלכוהול.

הבי מטאל עורר ומעורר חילוקי דעות מאז קיומו. המתנגדים טוענים: זוהי מוסיקה הגדושה בתיאטרליות מוגזמת של גיל התבגרות. חוגים שמרנים קובלים על טקסטים שטניים ומושחתים. בגלל ואולי בזכות המחלוקות האלו, הבי מטאל הפך אחד הצורות הפופולאריות והמבוקשות ביותר ברוק מאז שהוא נולד, מדלג בקלות על מחסומי הזמן, מתאים עצמו לכל תקופה.

הגם שהסגנון מזוהה מאוד עם הרכבים אמריקנים, הבי מטאל הוא בעיקר יצירה בריטית. זרעים ראשונים נזרעו בגל הבלוז הבריטי של השישים, במיוחד הרכבים שהתקשו לחבור לבלוז האמריקני. המקצבים הפכו יותר נוקשים ומגברי העוצמה קיבלו משנה חשיבות. ההרכבים של אז היו הקינקס, המי, ג'ימי הנדריקס, קצפת, ג'ף בק גרופ, לד זפלין.

יש מי שיחלקו על ההנחה שלד זפלין הייתה להקת המטאל הראשונה. הבלוזים של זפלין נשמעו כבדים ועוצמתיים באופן חריג, ולמעשה חבריה יצרו צליל heavy rock שהתגבש ממספר מקורות מוסיקליים. הרכב אחר, אולי פחות מתוחכם, אבל שהשפעתו בולטת היה Black Sabbath, בלאק סאבת', הרכב בריטי עם ג'ון אוזי אוסבורן (שירה), ואנתוני "טוני" איומי, שנגינת הגיטרה שלו סיפקה ריפים קודרים שליוו עולם של פנטזיה מבשרת רע בה שלטו סמים, מוות ואלמנטים של עולם הנסתר.

Black Sabbath הייתה מהלהקות הראשונות שהכניסו למטאל נושאים של רע ומושחת (evil) באמצעים וולגריים, שיש בהם זעם ומרד, מה שהיקנה להרכב דימוי שערורייתי. הנקודה היא שבלאק סאבת' הצליחה למרות הדימוי – מהסיבה הפשוטה שרבים חשקו במוסיקה שלה – בעיקר בני נוער שהצלילים הכבדים והנושאים הביאו אותם להזדהות טוטאלית.

צלילי לד זפלין ובלאק סאבת', אמני ההבי מטאל הבריטיים, נקלטו היטב ע"י הרכבים אמריקניים במהלך השבעים: אליס קופר ו – Kiss אימצו אותם למוסיקה הרוק הקליטה שלו. גם Aerosmith לרוק הבוגי שלה, Van Halen – עם צליל הגיטרות הראוותני שהפך את המופע שלה למסיבת רוק. גם הגרובים המיוחדים של הלהקה האוסטרלית – AC/DC.

גל בריטי חדש נוסף של הבי מטאל הגיע בסוף ה-90 עם הרכבים כג'ודאס פריסט Judas Priest, איירון מיידן Iron Maiden, מוטורהד Motorhead שניגנו מטאל מהיר יותר, "מאיים" יותר. ההרכבים האלו השפיעו על סצנה אמריקנית חדשה המכונה "טראש" בשנות השמונים שהתפתחה כראקצייה למיינסטרים מטאל פופ של אותה תקופה שיוצג ע"י להקות כדף לפארד. הרכבי השמונים לקחו גם משהו מהפאנק רוק. סיסמת הטראש מטאל הייתה לנגן את המוסיקה louder, harder, and faster. הקצב הפך למרכיב העיקרי במתכון.

הרכבים טראש מטאל נוספים ששלטו בכיפה בשמונים – מעניינים ומתוחכמים יותר מאחרים היו Metallica ו – Megadeth, שנחשבו להקות קאלט כה מוערצות, עד שזזו למרכז, מול להקות המטאל של ה-90, שהוגדרו "אלטרנטיב מטאל" כשהן מאופיינות בשילובים של טראש והשפעות גראנג' עם היפ הופ. במקביל צמחו תת-סגנונות נוספים כמו Death Metal – Black Metal.

דת' מטאל ("מטאל מוות" – Death Metal) הוא תת-ז'אנר כבד וקיצוני בתוך זרם המטאל, המאפיין החשוב ביותר של הדת' מטאל, אשר מבדיל אותו משאר סגנונות המטאל הוא שירת הגראולינג- ביצוע ווקאלי בלתי מלודי, המורכב משאגות ונהמות נמוכות ונגינה מהירה עד מדהימה. להקות ששרו על סוף, על הגהנום ועל השטן הוגדרו black-metal bands. יש להקות שניגנו מה שנקרא grindcore גריינדקור – סגנון מטאל מוקצן מאוד, טקסטים מוטרפים ואוויליים , ובעיקר – כמה שיותר כבד, ולמעשה זוהי מהות המטאל – כמה שיותר כבד.

בתמונות: לד זפלין, בלאק סאבת', מגדת', מוטורהד

50 אלבומי המטאל הגדולים

1. Paranoid – Black Sabbath

2. Master of Puppets – Metallica

3. Number of the Beast – Iron Maiden

4. Reign in Blood – Slayer

5. Black Sabbath – Black Sabbath

6. Ride the Lightning – Metallica

7. Master of Reality – Black Sabbath

8. Rust in Peace – Megadeth

9. Sad Wings of Destiny – Judas Priest

10. Ace of Spades – Motörhead

11. Powerslave – Iron Maiden

12. Kill 'Em All – Metallica

13. Welcome to Hell – Venom

14. Blizzard of Ozz – Ozzy Osbourne

15. Under the Sign of the Black Mark – Bathory

16. Human – Death

17. Rainbow Rising – Rainbow

18. Screaming for Vengeance – Judas Priest

19. Scream Bloody Gore – Death

20. Holy Diver – Dio

21. Piece of Mind – Iron Maiden

22. Vulgar Display of Power – Pantera

23. Peace Sells…But Who's Buying? – Megadeth

24. Operation: Mindcrime – Queensrÿche

25. Volume 4 – Black Sabbath

26. To Mega Therion – Celtic Frost

27. Don't Break The Oath – Mercyful Fate

28. Altars of Madness – Morbid Angel

29. Blood Fire Death – Bathory

30. Black Metal – Venom

31. Images & Words – Dream Theater

32. Stained Class – Judas Priest

33. Iron Maiden – Iron Maiden

34. Hell Awaits – Slayer

35. …And Justice For All – Metallica

36. Seasons in the Abyss – Slayer

37. Killers – Iron Maiden

38. Epicus Doomicus Metallicus – Candlemass

39. Sabbath Bloody Sabbath – Black Sabbath

40. Painkiller – Judas Priest

41. Beneath The Remains – Sepultura

42. Seven Churches – Possessed

43. Keeper of the Seven Keys Pt. II – Helloween

44. Overkill – Motörhead

45. Lightning to the Nations – Diamond Head

46. Sabotage – Black Sabbath

47. Transylvanian Hunger – Darkthrone

48. Hvis lyset tar oss – Burzum

49. British Steel – Judas Priest

50. Melissa – Mercyful Fate