לנה דל ריי Born to die

לנה דל ריי נשמעת זמרת קברט פאם פאטאל, נוכחות קולית מסתורית. מי שהחמיץ את Video Games, הקודם שלה, זו הזדמנות להתחיל. Born To Die , גם שמו של אלבומה שיצא בתחילת 2012, הוא אף מיוחד ממנו (מ"וידאו גיים") השיר נפתח בצליל מיתרים סוחף, לפני שמקבלים מקצב מידטמפו בסגנון מאסיב אטאק, שמזכיר דיוות קברט שנות החמישים.

Born to Die עוסק ביחסים ובין בני זוג: היא אומרת לו שלעיתים לא מספיקה אהבה במסע הזה. היא נלחמת בקרב אבוד ויודעת שבסופו של דבר היחסים ביניהם לעולם לא יסתדרו. "אתה אוהב את הבחורות שלך מוטרפות/ בחר מילותיך האחרונות / זו הפעם האחרונה / כי אתה ואני , נולדנו כדי למות"

קולה רך ונשלט ועם זאת מקרין להט ותשוקה בעלי עומק. נשמע לכם תרגיל, איזו מניפולציה תיאטרלית עם כל ה"נולדנו למות". מה שברור – ממשיכה לעורר סקרנות כאחת היוצרות-זמרות הגדולות של שנות האלפיים.

רגליים אל תכשילו אותי עכשיו / קחו אותי אל קו הסיום / ליבי שובר כל צעד שאני עושה / אבל אני מקווה שהשערים / יספרו לי שאתה שלי / ללכת דרך רחובות העיר / האם זו טעות או תכנון? / מרגישה כל כך לבד בשישי בלילה / האם אתה יכול לתת לי תחושת בית, אם אגיד לך שאתה שלי / זה כמו שאמרתי לך מתוק

אל תגרום לי להיות עצובה, אל תגרום לי לבכות / לפעמים אהבה אינה מספיקה והדרך נהיית קשה / לא יודעת למה / תמשיך להצחיק אותי / בוא נלך להתמסטל / הדרך ארוכה, אנחנו ממשיכים הלאה / נסה ליהנות בינתיים / בוא לטייל בצד הפראי / תן לי לנשק אותך חזק בגשם השוטף / אתה אוהב את הבחורות שלך מוטרפות/ בחר מילותיך האחרונות / זו הפעם האחרונה / כי אתה ואני , נולדנו כדי למות

Feet don't fail me now/Take me to the finish line/All my heart, it breaks every step that I take/But I'm hoping that the gates/They'll tell me that you're mine/Walking through the city streets/Is it by mistake or design?/I feel so alone on a Friday night/Can you make it feel like home, if I tell you you're mine/It's like I told you honey

Don't make me sad, don't make me cry/Sometimes love is not enough and the road gets tough/I don't know why/Keep making me laugh/Let's go get high/The road is long, we carry on/Try to have fun in the meantime/Come and take a walk on the wild side/Let me kiss you hard in the pouring rain/You like your girls insane/Choose your last words/This is the last time/Cause you and I, we were born to die/

