"מה אם הייתי” בביצוע הדואט של מוש בן ארי ואברהם טל מציג גישה שונה מאוד לשאלת העבר והחרטה: במקום התחשבנות כואבת, יש כאן השלמה, קלילות ואפילו חגיגה של מה שהיה.

על פניו, השיר בנוי סביב שאלה קלאסית – "מה אם הייתי…” אבל בניגוד לשירים אחרים שמתעמקים בחרטה, כאן יש טוויסט: הדוברים מעלה אפשרויות ("הייתי לוחש לי”, "הייתי מעיז קצת”), ואז מבטלים אותן כמעט מיד ("לא הייתי משנה כלום… טוב משנה קצת”) זו אינה התלבטות אמיתית אלא הכרה בכך שהעבר כבר שלם. יש כאן איזון עדין בין רצון לדמיין חיים אחרים לבין קבלה עמוקה של המציאות כפי שהיא. השורה "לא לפחד כלל” מרגישה לא רק כמו עצה מאוחרת אלא כאמירה אוניברסלית לקהל.

במשפט "לא הייתי משנה כלום… טוב משנה קצת” הדובר לא מנסה להיות מושלם. .יש בו כנות: ברור שהיינו משנים משהו, אבל בגדול? טוב לנו.

השיר לא מחפש עומק פילוסופי כבד. הוא פועל דרך פשטות – נסיעה במשאית פרפר, פרחים, דבש, חברים שעזבו ונשארו. הדימויים כמעט ילדותיים, וזה בכוונה כדי לייצר תחושת חופש. הדימוי "כמו פרפר רודף אחרי ענן/ יונק לו דבש מכל פרחי הגן" פרדוקסלי – פרפר לא באמת "רודף ענן” יש כאן ערבוב של תנועה, חלום ומתיקות. המשמעות היא לחיות בלי היגיון נוקשה – לזרום, לחוות, ליהנות. חלק מהדימויים כלליים מאוד, נשענים על פשטות ולא על תחכום לשוני.

המוסיקה והסאונד תואמים את המסר – קצב עולה ובונה אנרגיה, מתאים לקהל מוחא כפיים ורוקד, שיר נסיעה שעולה על נתיב מרכזי. החיבור בין מוש בן ארי לאברהם טל טבעי מאוד: שניהם מביאים צבע רוחני-עממי. הקולות שלהם משלימים – אחד יותר מחוספס, השני יותר נקי ומתרומם

אין כאן דרמה מוזיקלית גדולה, הכול מכוון ליצירת חוויה קולקטיבית שמחה. השיר טעון אנרגיה חיובית שמצליחה לעבור בפזמון/חלק מרכזי שקל לשיר יחד.

"מה אם הייתי”, היוצא לקראת הופעה משותפת של אברהם טל ומוש בן ארי, הוא לא שיר שמנסה לחדש או לטלטל אלא לאשרר תחושה שהחיים, עם כל הפיתולים, הם בסך הכול בסדר כמו שהם. זה שיר של השלמה במקום חרטה, תנועה במקום תקיעות, שמחה במקום דרמה, שיר של זרימה ואופטימיות פשוטה.

צילום: יגאל סלבין

אברהם טל מוש בן ארי מה אם הייתי בימוי קליפ, עריכה ואנימציה – Aii תום דור ועודד פרבר

מה אם הייתי אומר לי

לעצמי של אז

הייתי לוחש לי

הייתי לוחש לי

כן, הייתי לוחש לי

לא לפחד כלל

אז מה אם הייתי מעיז קצת

לשנות מעט

לא הייתי משנה כלום

לא משנה כלום

לא הייתי משנה כלום

טוב משנה קצת

מה אם היו נותנים לי

משאית גדולה

אז הייתי נוסע

כן, הייתי נוסע

אז הייתי נוסע

לאותה הפינה

כמו פרפר רודף אחרי ענן

יונק לו דבש מכל פרחי הגן

על חברים שלא מזמן עזבו

נרים לאלה שעוד נשארו (לא נשברו)

גם אם טעינו

חבל על הזמן

כבר לא כזה חשוב

אז מה אם אמרו לי לשתוק

כל כך הרבה פעמים

לא היו לי מילים

לא היו לי מילים

אם לא היו לי מילים

אז תשכחו משירים

כמו פרפר רודף אחרי ענן

יונק לו דבש מכל פרחי הגן

על חברים שלא מזמן עזבו

נרים לאלה שעוד נשארו (לא נשברו)

גם אם טעינו

חבל על הזמן

כבר לא כזה חשוב

על חברים שלא מזמן עזבו

נרים לאלה שעוד נשארו

גם אם טעינו

חבל על הזמן

כבר לא כזה חשוב

ואם בסוף קיבלתי

אותך במתנה

אז הייתי מנגן שוב

את אותה מנגינה

מוש בן ארי פייסבוק

אברהם טל פייסבוק