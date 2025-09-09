עוזי חיטמן ז"ל כתב שיר ילדים יפהפה (לפסטיבל הילדים 1977), בו פונה ילד לאלוהים במילים – "אלוהים שלי רציתי שתדע". הילד הדובר בשיר מספר לאלוהיו על שני חלומות שחלם, באחד מהם חל מפגש עם מלאך ובשני עם מלח שמספרים לו שהגיעו כדי לברך בשלום את ילדי העולם. בסיום השיר מתגלה לילד כי עדיין לא שורר שלום בעולם. מתוך התמימות של החלום הילד משתרבבת התפקחות: "אלוהים שלי, רציתי שתדע שהחלום הזה נשאר לי כחידה". "רציתי שתדע" הוא כנראה יצירתו המזוקקת ביותר – שיר שבשקט, בלי דרמה, שואל את השאלה הפשוטה והנצחית: "למה עדיין אין שלום?"

הפזמונאי והמלחין אוהד חיטמן, שעוזי חיטמן היה דודו, מחדש את השיר 48 שנים אחרי צאתו ב-1977, השנה בה הוא (השיר) נולד. הוא מוקדש לדבריו -"לכל אלה שמתפכחים מחלומות בעל כורחם", ובצו השעה – לחטופים…

זהו אחד השירים הכי עדינים, תמימים וכואבים בזמר העברי – וכזה שזכה עם השנים לסטטוס כמעט מיתולוגי בתרבות הישראלית. זהו שיר גם מכתב, גם תפילה, גם וידוי של פגיעוּת. שמערב חלום, אכזבה ותקווה, ונוגע בלב לבו של האתוס הישראלי-יהודי: החיפוש אחרי שלום, השיח האינטימי עם האל, ותחושת התסכול הנצחית על פער בין אידיאל למציאות.השיר אכן נע בין תום החלום לבין אכזבת ההתעוררות. האכזבה מתוארת בשקט, בלי דרמה, ודווקא זו הסיבה שהיא כל כך חזקה ונוגעת. הדובר איננו מאשים את אלוהים, אלא משתף אותו. זהו שיח כמעט ילדי בתמימותו: אין דרישות, רק בקשה שידע.

"רציתי שתדע" הוא שיר שנוגע בכולם – חילונים, דתיים, מסורתיים – בדיוק כי הוא לא מטיף, אלא פשוט משתף. השיר נשמע כמו שיר ילדים, אך מדובר ביצירה שמכילה שכבות רגשיות עמוקות מאוד, מצליח לעורר הזדהות אצל כל גיל – ומכאן כוחו. מבחינה זו אוהד חיטמן העניק לו את הטון המאוד אישי שלו, הפקיע אותו יותר מתמימותו כדי להדגיש את הניגודיות של החלום והמציאות, האמונה והאכזבה, הילדות והבגרות.

אוהד חיטמן רציתי שתדע

אלוהים שלי, רציתי שתדע

חלום שחלמתי בלילה במיטה

ובחלום ראיתי מלאך

משמיים בא אלי ואמר לי כך

באתי משמיים, עברתי נדודים

לשאת ברכת שלום לכל הילדים

לשאת ברכת שלום לכל הילדים

וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום

ויצאתי לחפש מעט שלום

ולא היה מלאך ולא היה שלום

הוא מזמן הלך ואני עם החלום

אלוהים שלי, רציתי שתדע

חלום שחלמתי בלילה במיטה

ובחלום ראיתי מלח

ממצולות הים עלה ואמר לי כך

באתי מן המים, ממצולות הים

לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם

לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם

וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום

ויצאתי לחפש מעט שלום

ולא היה מלאך ולא היה שלום

הוא את הבשורה לקח ואני עם החלום

אלוהים שלי, רציתי שתדע

שהחלום הזה נשאר לי כחידה

אלוהים שלי, רציתי שתדע

על החלום שלי רציתי שתדע

אלוהים שלי, רק רציתי שתדע

