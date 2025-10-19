היכנסו לעולם הג'אז הצועני, הידוע גם בשם Jazz Manouche או ג'אז בסגנון Hot Club-Style. הסגנון מקורו בשנות ה-30 של המאה ה-20 בזכות נגינת הגיטרה החדשנית והמיומנת של דג'נגו ריינהרדט והכנר סטפן גראפלי בחמישיית המועדון הלוהט של פראנס (Quintette du Hot Club de France). ז'אנר זה, בהשפעת המוזיקה הצוענית, משלב אלמנטים מסורתיים של ג'אז עם אלתורים תוססים ווירטואוזיים. ג'אז צועני יוצר צליל מלא חיים עם קצב אופטימי וטכניקות גיטרה מורכבות. הז'אנר הותיר רושם מתמשך, מעורר השראה למוזיקאים ברחבי העולם ותורם למגוון התרבותי של הג'אז.

באלבום הזה , להקת Hot Club of Detroit מוכיחה את שליטתה במוזיקה של דג'נגו ריינהרדט. לא רק שהם מנגנים את השירים נפלא ברוחו של ריינהרדט, הם יודעים איך לתרגם אותם לסגנונות אחרים. ההרפתקנות הזו, בשילוב עם המוזיקליות הניכרת שלהם, הופכת את Hot Club of Detroit לאלבום בכורה מהשורה הראשונה.

זוהי מוזיקת ​​ג'אז צועני וסווינג נהדרת. עם שתי גיטרות, גיטרה בס, אקורדיון כפתורים וקלרינט, ה-HCOD לוכדת את רוח ריינהרדט – עם אוון פרי בגיטרה מובילה, קרל קפאניה בקלרינט, ג'וליאן לברו באקורדיון, אנדרו קרצאט בגיטרה בס ופול בריידי בגיטרה מספקים את הקצב הסולידי.

Hot Club of Detroit – Noto Swing Live