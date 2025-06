הקונצרט האחרון של בלאק סאבאת' ואוזי אוסבורן, "בחזרה להתחלה", שיתקיים באצטדיון וילה פארק בברמינגהאם ב-5 ביולי, ישודר בשידור חי ברחבי העולם. מוקדם יותר השנה הוכרז כי אייקוני המטאל יתאחדו מחדש עם ההרכב המקורי שלהם, שכלל את אוסבורן, הגיטריסט איומי, הבסיסט גיזר באטלר והמתופף ביל וורד. זו תהיה הפעם הראשונה שהם מופיעים יחד בהופעה חיה מזה שני עשורים, שתהיה ההופעה האחרונה של הלהקה והסולן.

אליהם יצטרפו גם מטאליקה, סלייר, פנטרה, גוג'ירה, בילי קורגן מלהקת סמאשינג פאמפקינס, סלאש ודאף מקגן מגאנז אנד רוזס, אליס אין צ'יינס, חברי לימפ ביזקיט וקורן, כמו גם טום מורלו מלהקת רייג' אגיינסט דה משין (שגם משמש כמנהל המוזיקלי של הקונצרט).

אוזי אוסבורן, בן 76, התמודד בשנים האחרונות עם אתגרים בריאותיים, כולל מחלת פרקינסון, מה שהוביל אותו להפסיק את סיבובי ההופעות. עם זאת, הוא הביע את רצונו להופיע בהופעה זו, אם כי לא בהופעה מלאה, ובתמיכתה של אשתו, שרון, שתיארה את ההופעה כ-"הנקודה הסופית" לקריירה שלו.

ההופעה תתועד בסרט דוקומנטרי – "Ozzy Osbourne: No Escape From Now", שיתמקד במאבקיו הבריאותיים ובמשמעות המוזיקה בחייו.

למרות שהלהקה קיימה סיבוב פרידה קודם, "The End Tour", בין השנים 2016–2017, הופעה זו נחשבת לסיום הרשמי והסופי של הקריירה המוזיקלית של בלאק סאבאת' ואוזי אוסבורן.



אוזי אוסבורן ובלאק סאבאת' מכריזים על שידור חי עולמי של מופע הפרידה

בלאק סאבאת' – השירים

בלאק סאבאת' פייסבוק