תלוי בני כמה אתם. יש שירים שמורחים מחדש:.Surrender למשל. זה אחד מהחמישים. "איטס נאו אור נוור" ממשיך להמיס. אלוויס היה רוקר, היה קאונטרי, היה גוספל, אלביס היה גם זמר בלדות מרגש, מה שנקרא "בלדיר" בדם. הרי אי אפשר לדבר על אלוויס בלי לדבר על "אר יו לונסאם טונייט" ו"לאב מי טנדר". אלוויס סופט, טונים עמוקים, ולא רק סלואויים. יש גם קצביים כמו "מחשבות חשדניות". 50 שירים, הרבה "קלסיקות", וכמה רגש יוצא מהקול הזה. באמת היה אחד ויחיד.

*** אלביס פרסלי הוא אולי הדמות הבולטת ביותר במוסיקה הפופולארית של המאה העשרים, אבל לא בהכרח – האיכותית/ חשובה ביותר, נאמר בהשוואה לביטלס. אין ויכוח שאלביס הוא האיש שנתן דחיפה לרוק & רול יותר מכל אמן רוק אחר כולל ביל היילי שהקדים אותו בז'אנר הזה. גם מבחינת מספרי מכירות קרים – הנוכחות שלו בתרבות הרוק והפופ של המאה העשרים הייתה פנומנאלית – עשרות להיטים בין שנות החמישים לשבעים, כמו גם קטלוג מכירות אלבומים יציב ואין ספור הוצאות מחודשות מאז מותו ב-1977. סטטיסטית גם בלי להסתמך על נתונים מדויקים – אלבסי פרסלי הוא אמן הרוק שמכר יותר תקליטים, אלבומים ודיסקים יותר מכל אמן רוק אחר.

אומנותית, כמו שאמרתי אלביס לא היה האמן הלבן הראשון ששר ריתם&בלוז, אבל אלביס הראשון שהצליח למזג קאונטרי ובלוז לסגנון המוכר כרוקאבילי Rockabily. מצד שני: אלביס לא היה מגיע כסופרסטאר למרכז המיינסטרים אלמלא מקדמי הצלחה נוספים: סגנונות נוספים כפופ, גוספל ואף אלמנטים של בלוגראס ושירה אופראית שמאלצית. וכמובן, ויזואלית – נוכחות בימתית סקסית שחברה לקולו החזק והעשיר. מצד אחר – קשה לשכוח את סרטיו ההוליוודיים הגרועים, את המניירות המגוחכות, את הניתוק שלו מהעולם, את חייו הביזאריים.

אלביס עצמו באורח חייו, בספקולציות סביב חייו תרם ללא ספק להעצמת המיתוס, להפיכתו לסמל תרבות אמריקני שממשיך לסחוף המונים לקברו ולייצר תעשיית תיירות/בידור שממשיכה לתדלק את עצמה. אלביס אחרי מותו הוא יותר סלב ממוסחר ומתוקשר בתקשורת מאשר אמן מוסיקה מוערך.

Disc 1

1. Always On My Mind Presley, Elvis 3:41

2. And I Love You So (Alternate Take 1) Presley, Elvis 3:31

3. Suspicious Minds Presley, Elvis 4:29

4. Don't Cry Daddy Presley, Elvis 2:48

5. Are You Lonesome Tonight? Presley, Elvis 3:06

6. Surrender Presley, Elvis & The Jordanaires 1:51

7. It's Now Or Never Presley, Elvis 3:15

8. The Wonder Of You Presley, Elvis 2:35

9. You've Lost That Loving Feeling Presley, Elvis 4:22

10. It's Impossible Presley, Elvis 2:52

11. Until It's Time For You To Go Presley, Elvis 3:58

12. You Don't Have To Say You Love Me Presley, Elvis 2:29

13. For The Good Times Presley, Elvis 3:12

14. Spanish Eyes Presley, Elvis 2:21

15. There Goes My Everything Presley, Elvis 2:45

16. Make The World Go Away Presley, Elvis 3:34

17. She Wears My Ring Presley, Elvis 3:20

18. Unchained Melody Presley, Elvis 2:32

19. It's Only Love Presley, Elvis 2:42

20. I Just Can't Help Believin' Presley, Elvis 4:34

21. Let It Be Me Presley, Elvis 3:23

22. Rags To Riches Presley, Elvis 1:545

Are You Lonesome Tonight

Elvis Presely - The 50 Greatest Love Songs

