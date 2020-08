אחת הבלדות היותר עוצמתיות של אלטון ג'ון. השיר עוסק בניסיון להיאחז באהבה שלך, כשאתה עומד לאבד אותה ומבקש שזה לא ייגמר. "השמש יורדת עלי" היא המטפורה המבטאת את האובדן הקריטי. השיר מרגיש כמו תחינה נואשת למישהו שעומד לעזוב. בכתיבת השיר, הושפע אלטון ג'ון ע"י הביץ' בויז (The Beach Boys), ובהקלטתו השתתפו חברי הלהקה, קרל וילסון וברוס ג'ונסטון בשירת רקע. אלטון הדגיש כי הם השפיעו על רבים משיריו בהרמוניות ובמבני השירים כמו: "Someone Saved My Life Tonight".

ברני טופין, כותב המילים הקבוע של אלטון ג'ון: "אני זוכר שרצינו לכתוב משהו דרמטי גדול בסגנון פיל ספקטור, כמו 'You've Lost That Lovin' Feelin', אבל להיות עוצמתי בלי להיות פומפוזי.

לאלטון ג'ון זו היתה הקלטה קשה ומתסכלת. הוא לא היה מרוצה מהביצועים הקוליים שלו. המפיק גאס דודג'ון ניסה ליצור משהו מחיבור כל ההקלטות . בספרו של פיליפ נורמן "סר אלטון – הביוגרפיה" סיפר דודג'ון, "כאשר אלטון הקליט את הרצועה הזו, הוא היה במצב רוח גרוע. בכמה מהטייקים, הוא צרח את השיר, באחרים הוא מלמל אותו, או שהוא פשוט עמד שם והסתכל בחדר הבקרה. בסופו של דבר, הוא השליך את האוזניות שלו ואמר, "אוקיי, בוא נשמע מה יש לנו." כשגאס השמיע לו את ההקלטות, אלטון אמר, "הרוב רע מאוד. אתה יכול לשלוח את זה לאנגלברט הומפרדינק, ואם הוא לא יאהב, אתה יכול לתת את זה ללולו כדמו".

מצד שני, גם לאלטון היה ברור, שהוא לא היה מנסה שיר כזה מוקדם בקריירה שלו. קולו השתפר עם השנים, ובשנת 1974 היה לו מספיק ביטחון ויכולת לשיר עם טווח רחב מאוד, כפי שדרש השיר הזה.

דואט לייב של השיר עם ג'ורג 'מייקל שיצא בשנת 1991 היה להיט ענק, שהגיע למקום הראשון גם בארה"ב וגם בבריטניה. השניים הקליטו את השיר במהלך הופעה של מייקל ב -19 במרץ באותה שנה בוומבלי ארנה, ושוב ב – 23 במרץ; לא ברור באילו ביצועים השתמשו בשיר שיצא, או שערכו את השיר משניהם. ג'ורג 'מייקל קיבל קרדיט על ההפקה.

זו לא הייתה הפעם הראשונה שהם ביצעו את השיר: אלטון הזמין את מייקל לבמה במהלך ה- Live Aid בשנת 1985 כאורח בשיר; מייקל אמר לקהל זה אחד האהובים עליי של אלטון".

מתוך האלבום: Caribou 1974 מקום 16 – בריטניה מקום 2 – ארה"ב

אלטון ג'ון – Don't let the sun go down on me ברויאל אופרה האוז 2002

ג'ורג' מייקל ואלטון ג'ון – Don't let the sun go down on me

i can't light no more of your darkness

All my pictures seem to fade to black and white

I'm growing tired and time stands still before me

Frozen here on the ladder of my life

It's much too late to save myself from falling

I took a chance and changed your way of life

But you misread my meaning when i met you

Closed the door and left me blinded by the light

Don't let the sun go down on me

Although i search myself, it's always someone else i see

I'd just allow a fragment of your life to wander free

But losing everything is like the sun going down on me

Ladies and gentlemen Mr. Elton John

I can't find

Oh, the right romantic line

But see me once and see the way feel

Don't discard me baby don't

Just because you think i mean you harm

Just because you think i mean you harm, oh

But these cuts i have, cuts i have

They need love

They need love, they need love to help them heal

Oh, don't let the sun go down on me

Although i search myself, it's always someone else i see

I'd just allow a fragment of your life to wander free

Cause' losing everything is like the sun going down on me

Don't let the sun go down on me

Although i search myself, it's always someone else i that see, yeah

I'd just allow a fragment of your life to wander free baby, oh

Cause' losing everything is like the sun going down on me

Writer/s: Bernie Taupin, Elton John