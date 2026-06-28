אליאור שמש נעימת השיכורות
לא שמתי לב
חצי מעשנת
מי דפק את מי?
אתה מנצח
לא שמתי לב
ותוך חודש אני כבר
חצי מעשנת
מי דפק את מי יותר?
וכרגיל אתה מנצח
שוב כל האינבוקס שלי רקוב
אני לא מרגישה כבר כלום
כל מה שאני עושה תמיד יוצא עקום
איך אני צריכה עכשיו לקום?
הייתי מביאה לך פרחים אם היית אוהב
בישלתי בארבע בבוקר כשהיית רעב
הייתי יותר משקיעה אם היית שם לב אליי
אני אולי יאכל סרטים אבל אתה תאכל ת׳לב…
הלוואי הייתי יכולה
לדפוק בדלת
לספר לאחותך את כל מה שקרה
אבל כרגיל אתה מנצח
שוב כל האינבוקס שלי רקוב
אני לא מרגישה כבר כלום
כל מה שאני עושה תמיד יוצא עקום
איך אני צריכה עכשיו לקום?
הייתי מביאה לך פרחים אם היית אוהב
בישלתי בארבע בבוקר כשהיית רעב
הייתי יותר משקיעה אם היית שם לב אליי
אני יאכל סרטים אבל אתה תאכל ת׳לב…
יצאת לרקוד
שמרת בסוד
אני לא שואלת כבר למה
הפסקתי לרדוף
כי מאמי בסוף אין איך לעקוף את הקארמה
ניראלי נוציא איזה שיר
נרפא את הלב שלי ככה
על איך הפלת הכל במכה אחת
איך אתה מעז עוד לנסוע לאומן
לבקש בקשות שיהיה לך טוב
עוד אחרי ששיקרת לכולם
שהכל בגגלי שיצאתי כל ערב ונשארת לבד
אתה תראה אותי חדשה
גם אם עכשיו קצת כואב
אני אולי יאכל סרטים אבל אתה תאכל תלב