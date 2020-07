אניו מוריקונה, מלחין הסרטים האיטלקי המהולל, מת בגיל 91

אניו מוריקונה, זוכה האוסקר שפסי הקול שלו היו חלק ממערבוני הספגטי, בבימויו של בבימויו של סרג'יו לאונה, נפטר. בגיל 91. מוריקונה מת ברומא בעקבות סיבוכים מנפילה בשבוע שעבר, בה שבר את עצם הירך.

רשימת הסרטים שמוריקונה חתום עליהם מרשימה: מ"עבור חופן דולרים" דרך "הטוב הרע והמכוער". מערבוני הספאגטי הם צד אחד, היותר "הרפתקני" של המלחין האיטלקי. נדמה שלא מעט סרטים אחרים נהנו מהמוסיקה שלו. רשימה חלקית: "פעם במערב" "המשימה", "סינימה פאראדיסו", "צ’איי מאיי" ("המקצוענים"), "פראנטיק", ה"משימה", "המלט", "סאקו וואנצטי", "שמי הוא אף אחד".

מוריקונה שתחילת דרכו היתה בנגינת חצוצרה, זכה לאחרונה באוסקר על המוסיקה שלו ל"שמונת השנואים" של קוונטין טרנטינו" (2015) בין בפסי הקול הנוספים שהיו מועמדים לאוסקר – לאוסקר גם על המקוריים ל"ימים ברקיע" של טרנס מאליק (1978), "המשימה" של רולנד יופה (1986),"הבלתי משוחדים" של בריאן דה פלמה (1987), "באגסי" של בארי לוינסון (1991) ו"מלנה" של ג'וזפה טורנטורה (2000).

הבמאי סרג'יו לאונה, שמת ב -1989, אמר פעם "המוזיקה היא הכרחית. הסרטים שלי היו יכולים להיות סרטים אילמים. הדיאלוגים מעטים יחסית, ולכן המוזיקה מדגישה פעולות ורגשות יותר מהדיאלוג. מוריקונה כתב את המוזיקה לפני הצילוםכחלק מהתסריט עצמו".

מוריקונה אהב לשים דגש בתזמורים על כלי מסוים, כמו סולו החצוצרה ב"הטוב, הרע והמכוער" או צליל האבוב ב"המשימה". הוא אהב גם את צליל הגיטרה החשמלית, נבל, משרוקיות, פעמוני כנסייה, צליפות שוטים, ציפורים מצייצות, שעונים מתקתקים, יריות וקולות של נשים כדי ליצור טקסטורותבלתי טיפוסיות למוסיקה לסרטים. "כל מיני צלילים יכולים להועיל בכדי להעביר רגש … זוהי המוזיקה המורכבת מצלילי המציאות" אמר.

המוסיקה של אניו מוריקונה

Ennio Morricone – Once Upon a Time in America (Live in Rome)