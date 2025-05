אקס פקטור לאירוויזיון: אלי חולי חזר מדה וויס

ב-2 במרץ 2017 כתבתי כאן על רבע גמר ראשון בדה וויס: אביב גפן מפרגן לאלי חולי – כי הוא אינו "מתחנף" לקהל. מירי מסיקה עלתה על הקלישאה הביקורתית: אלי חולי נמצא לחלוטין מחוץ לאזור ההתרפסות והליקוק לקהל. אלי חולי בגיל צעיר מאוד – הוא זמר בעל סגנון משלו, Cool, מאופק, מכיל בביצועים "קטנים" את עומק השירים שהוא בוחר. הוא שר יפהפה את No Surprises של רדיוהד ואת Life On Mars של דיוויד בואי, וחזר על Hero, שיר שהולם להפליא את צורת השירה שלו. האנגלית שלו זקוקה לליטוש. אם הוא מתכוון להמשיך אחרי התחרות, יידרשו לו שיפורים ובעיקר חומרים מקוריים ייחודיים. חודש לפני כן חולי שר גרסה ל"וינסנט" של דון מקלין. גם אז כתבתי אצל חולי הגיל לא ניכר בפרשנות החכמה. חולי מצליח לשדר את העוצמה שבשקט ובאיפוק. Vincent שלו היה ציור קולי מופלא בקווי מתאר מוסיקליים שמעניקים לשיר חיים חדשים.

14.11.21, ארבע שנים אחרי, אלי חולי חוזר לשיר Everybody's Changing של קין (228 מיליון צפיות ביוטיוב) באקס פקטור לאירוויזיון. האכויות של אז לא רק נשמרו אלא השתפרו. גם האנגלית. מירי מסיקה זיהתה נכון השפעה של תום יורק מרדיוהד. העידון, העומק. מרגול דיברה על אינטליגנציה רגשית ווקאלית. כשמדובר באירוויזיון – שיר מעולה (באנגלית) יכול לקחת את חולי לאיטליה. מה שבטוח: אפשר להכניסו לרשימת המתמודדים הסופית על ייצוג ישראל בתחרות.

גם גוון הקול של נדיר חווא מרמלה ששר Save Your Tears של דה וויקנד נשמע מכוון מטרה, למרות שהביצוע לא היה מושלם. סוג של מתקתקות cool, שהתבייתה נפלא על השיר המצוין. כמו אלי חולי, גם ההופעה של נדיר היא בעלת פוטנציאל ללכת איתו הלאה.

רון וקנין מנשר בן 18.5 שנראה 14.5 סלסל בעידון נדיר את "עומד בשער" של עמיר בניון. מסוג התגליות, שגם אם לא ייכנס לרשימת המועמדים הסופית, יכול למנף את הכישרון להצלחה בניהול נכון.

