שיר האימהות והאבות הדואגים-דואגות מתגעגעים-מתגעגעות של כל הזמנים. "כמה טוב שבאת הביתה" נכתב לשלום חנוך עם חזרתו על ידי יענקל'ה רוטבליט לאחר שהות ממושכת בלונדון, והוקלט לאלבומו של אריק איינשטיין "יסמין" (1972). הוא נשאר אקטואלי ורלוונטי לכל עת במדינה שמרבית בניה הם חייליה, שיר שברבות הימים שימש רקע לאווירה ששררה בארץ עם שובו של גלעד שליט. הוא חזר בגדול לרשימות השידור במלחמת עזה 2023, ובימי השיבה של החטופים בינואר 2025, והוא ממשיך להיות רלוונטי מאוד.

השיר עוסק בחזרה — פיזית או רגשית — ומסמל את הקשר האנושי שלא מתנתק גם אחרי זמן או מרחק. אפשר לראות בו ביטוי לאהבה זוגית, אך גם לאהבה הורית, או אפילו קולקטיבית — כמו חזרה למולדת, לקהילה, או למקום בטוח בנפש.

השיר אינו "גדול מהחיים", אלא להפך: הוא חוגג את הפשטות, את החום של הדברים הקטנים. זהו אהבה-געגוע רך נוגע ואינטימי מאוד, שמבטא בפשטות כנה את השמחה וההתרגשות שבחזרת אדם אהוב, לאחר היעדרות מסוימת — לאו דווקא ארוכה, אבל מורגשת.

"ספר מה נשמע, ספר / ספר איך היה / ולמה לא שלחת גלויה?" – השאלות מעידות על חום, אך גם על אכפתיות אמיתית — יש סקרנות לדעת מה עבר על האחר. השאלה על הגלויה רומזת על פערים אפשריים בתקשורת, אולי טיפה של כאב, אך היא נאמרת בנימה חצי-הומוריסטית.

"קצת רזה, אך מה זה חשוב" ו– "הכל פה נשאר אותו הדבר / אתה עכשיו יותר מבוגר".– השיר משווה בין השינויים שעבר האדם ששב לבין הקביעות של הבית. הבית נשאר אותו דבר, אולי גם הדובר, אבל החוזר השתנה — רזה, מבוגר, אולי גם יותר מאושר. יש כאן קבלה של השינוי כחלק מהחיים, ללא שיפוט.

הבית כאן הוא לא רק מקום פיזי אלא מרחב רגשי של שייכות, של אהבה ללא תנאים. הוא מקום שמקבל את האדם כמו שהוא, בין אם היה לו "חם" או "קר", בין אם חזר שמח או מהורהר.

כמה טוב שבאת הביתה" הוא שיר שמדבר אל הלב האנושי הפשוט, המשתוקק לקרבה, לקשר, ולמישהו שיחזור — עם חיוך, עם זיכרון, ואולי גם עם קצת שקט פנימי. השיר נוגע באוניברסליות של החוויה הזו, והוא עושה זאת בלי יומרה, רק באהבה.

בעיבוד המקורי יצחק קלפטר הפעיל מספר גיטרות שהעניקו ייחוד לביצוע החם והמתכוון של אריק איינשטיין באקורדים לא פשוטים, צליל שנטמע בשיר כמו נועד לו. "כמה טוב אתה כבר כאן" – שר איינשטיין ומעצים את תחושת השמחה והאושר שמהולים בעצב. מסוג הלחנים שאחרי כמעט חמישים שנה נשמעים מוסיקה ישראלית קלאסית.

עולם אחר: הגרסה של נינט טייב במסגרת "ארבע תחנות" של שלום חנוך בהאנגר 11 – תחנה שנייה – "אדם בתוך עצמו". ביצוע בפני עצמו, ריגושים מסוג אחר. עיבוד שונה – לקלידים. פרשנותה התחושתית, הנוגה-מהורהרת. שלום מצטרף בלי להאפיל. עוצמות חדשות לשיר. סטנדינג אוביישן.

וגם: ההרמוניה הקולית המופלאה של חמישיית זהו זה בביצוע של השיר מנובמבר 2021. כמה טוב שיש אותם.

אריק איינשטיין כמה טוב שבאת הביתה





כמה טוב שבאת הביתה/ כמה טוב לראות אותך שוב

ספר מה נשמע, ספר/ ספר איך היה/ ולמה לא שלחת גלויה?

כמה טוב שבאת הביתה/ קצת רזה, אך מה זה חשוב

עשית חיים, עשית דברים/ ראית קצת צבעים אחרים.

אך כמה שטוב אתה כאן/ כמה שטוב אתה כבר כאן

כמה שזה טוב, טוב.

כמה טוב שבאת הביתה/ בית זה אומר כבר הכל

היה לך חם, היה/ היה לך קר

אתה עכשיו יותר מאושר/ כבר יותר מאושר.

אז כמה טוב שבאת הביתה/ כאילו שיצאת, יצאת רק אתמול

הכל פה נשאר אותו הדבר/ אתה עכשיו יותר מבוגר

כן, יותר מבוגר.

אך כמה שטוב…

כמה טוב שבאת הביתה/ באמת, חשבת עלי

כמה טוב שבאת/ שבאת הביתה

כמה טוב שבאת אלי/ כן, שבאת אלי.

שירי השיבה הביתה

כמה טוב שבאת הביתה – שלום חנוך

שלמה ארצי ושלום חנוך – כמה טוב שבאת הביתה | מתוך התחברות 2005

כמה טוב שבאת הביתה – חמישיית זהו זה

שלום חנוך נינט טייב – כמה טוב שבאת הביתה

