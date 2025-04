ארקטיק מאנקיז AM

אפשר לסיים עניין: מהאלבומים הטובים של שנות האלפיים. אתם יודעים מה: אחרי האזנה שנייה – מהאלבומים המשובחים של הרוק בכלל. ובהאזנה שלישית: מומלץ לקנות לחברים שאתם אוהבים באמת. וברביעית: סיכוי שתהפכו מעריצים. מארק בולן פוגש את ג'ון לנון, את ELO. כבר מהפתיחה Do I Wanna Know – פופ מהסוג שמחזיר לך רוח למפרשי הנעורים שחלפו.

ארקטיק מאנקיז ילידת שפילד מציעה שיר אהבה ציני של תשוקה וחרדה. מי שמכיר את אלבומיהם הקודמים יחוש אלמנט מסוים של התרככות. אלקס טרנר, הזמר, הוא גם מי שכתב ונושא את המונולוג הזה, כשברקע קולות פלצט וצליל בס אפקטיבי. השיר כתוב לפי מודל ברור של בית ופזמון בהפקת ג'וש הום מקווינס אופ דה סטון אייג'. נבנה על הריף של הגיטריסט ג'יימי קוק.

"למה היא מטלפנת אליו רק כשהיא מרגישה היי?" סינגל שני. ראיתם את הקליפ? מקס טרנר, הזמר של הארקטיק מאנקיז, משוטט שתוי ברחובות לונדון בשעות הקטנות, מעורפל הכרה, הוזה סצנות מיניות המתרחשות ברחוב, עד שהוא מגיע הביתה, דופק על הדלת ונשאר בחוץ. שיר בין מציאות לסוריאליזם. מנגינה וקצב מידטמפו רוק, שאיכשהו מצליחים לגעת בתחושה של המספר. מה שאומר: ניצחון הקליפ על השיר.

אלבומה החמישי של Arctic Monkeys. עוקביה, יזהו משהו מהגוונים הקודרים של Hamburg. הטקסטים השנונים של טרנר, אבל גם הפואמה של ג'ון קופר קלארק I Wanna Be Yours, שמסיימת את האלבום "I wanna be your Ford Cortina/ And I will never rust" ועוד אחד – No. 1 Party Anthem, תרצו וריאציה על ג'ון לנון.

המגזין הבריטי הוותיק NME נסחף: the most incredible album of their career. It might also be the greatest record of the last decade. אלבום השנה, אלבום העשור. מה קורה כאן? קורה.

האמת: די נדיר לקבל אלבום של חבורה יוצרת – שהגיעה לתריסר שירים שמתחברים ליצירה מלוכדת-אותנטית. מישהו אמר אמנות רוק במיטבה?

