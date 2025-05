בוב דילן Master Of Wars

"אני לא שר שירים שמתארים אנשים שימותו", אמר בוב דילן בהערות לאלבומו השני מ-1963, "אבל לא יכולתי להתאפק, וכתבתי את זה"

בשילוב שיר עם אנגלי ישן, תלמידו אז בן ה-21 של משורר וזמר העם וודי גאת'רי, הרים את המסך על "אדוני המלחמה" ופתח את הפולמוס האנטי-מלחמתי הגדול ביותר בכל הזמנים. השיר,יצא נגד הקומפלקס הצבאי-תעשייתי באמצע ההסלמה במלחמה הקרה באמריקה. הוא חיבר בין כוחה של מוזיקת ​​הפולק לבין הזעם של הפאנק רוק הישן. "הרשו לי לשאול אתכם שאלה אחת, האם הכסף שלכם כל כך טוב?" הוא שר בשיר שעורר את מחאות מלחמת וייטנאם בעשור שיבוא. "האם זה יקנה לכם סליחה? אתם חושבים שזה יוכל?"

זהו אחד השירים החשובים ביותר של דילן, מוחה לא רק על מלחמה מסוימת אלא על מלחמה בכלל והעומדים מאחוריה. דילן מדגים את טיבה האמיתי של המלחמה – כי "האדונים" היוזמים ומתזמרים את המלחמות בטוחים בבתיהם, בעוד אנשים נורמליים (ובדרך כלל צעירים) נאלצים לצאת להילחם ולחשוש לחייהם. השיר דן גם בשאלות פילוסופיות, כגון האם אפשר באמת "לנצח" במלחמה כאשר ההפסדים בשני הצדדים גבוהים.



בוב דילן כתב את השיר בין 1962 ל-1963 על רקע "המלחמה הקרה" בין המעצמות – כביקורת על מנהיגים ופקידים אמריקאיים. המוטו: המלחמה היא מעשה חסר טעם של אנשים ולא מנגנון הגנה אמיתי.

"אדוני המלחמה" נחשב שיר פציפיסטי נגד המלחמה, אבל זה אינו שיר דווקא נגד המלחמה עצמה אלא נגד העומדים מאחוריה. דילן קורא להם להקשיב לשיר של כל מי שמעורבים ביצירת מלחמות – פוליטיקאים, יצרני הנשק ואנשי צבא בכירים., אלה שמנהלים את המלחמות מאחורי הקלעים: תעשיינים, פוליטיקאים ובעלי הון שמרוויחים מהמוות של אחרים.

"You that build the big bombs / You that hide behind walls"

"אתם שבונים את הפצצות הגדולות / מסתתרים מאחורי חומות…"

דילן מאשים אותם בכך שהם יוזמים מלחמות אך אינם נושאים בהשלכות – לא הם נלחמים, לא הם מתים. הוא מתייחס לציניות של הממסד שמציג מלחמה כהכרח מוסרי או פתרון לגיטימי, תוך כדי עיוות האמת והפחדה שיטתית.

"You lie and deceive / A world war can be won / You want me to believe"

השיר כולו טעון בכעס, אך בניגוד לשירי מחאה "רגילים", הוא לא נוקט בלשון פיוטית או סלחנית. דילן מביע זעם גולמי וישיר:

"And I hope that you die / And your death’ll come soon"

שורה קשה במיוחד, שבה דילן מאחל למושאי השיר מוות – ביטוי קיצוני של תסכול מוסרי עמוק כלפי מי שהוא רואה כאחראים לשפיכות דמים.

שם השיר: Masters of War

אמן: Bob Dylan

אלבום: The Freewheelin' Bob Dylan (1963)

מנגינה: מבוססת על נעימה מסורתית – Nottamun Town

סגנון: פולק פרוטסט (Protest Folk)

נושא: ביקורת חריפה על תעשיית המלחמה ומקבלי ההחלטות מאחורי הקלעים

אלבום: The Freewheelin' Bob Dylan

בואו, אדוני המלחמה/ אתם שבונים את כל התותחים/ אתם שבונים את מטוסי המוות/ אתם שבונים את הפצצות הגדולות/ אתם שמסתתרים מאחורי הקירות/ אתם מסתתרים מאחורי שולחנות/ אני רק רוצה שתדעו/ אני רואה מבעד למסכות שלכם

אתם שאף פעם לא עשיתם כלום/ אבל בניתם להרוס/ אתם משחקים עם העולם שלי/ כאילו זה הצעצוע הקטן שלכם/ אתם שמתם אקדח בידי/ ואתם מסתתרים מעיני/ אתם מסתובבים ורצים רחוק יותר/ כאשר הכדורים המהירים עפים

כמו יהודה איש קריות/ אתה משקרים ומרמים/ שאפשר לנצח במלחמה עולמית/ אתם רוצים שאאמין/ אבל אני רואה דרך העיניים שלכם

ואני רואה דרך המוח שלכם/ כמו שאני רואה דרך המים/ שיורדים במורד הביוב שלי

אתם מניעים/ אחרים לירות/ ואז נשענים לאחור וצופים/ כאשר מספר המתים עולה ועולה/ אתם מסתתרים בוילות שלכם/ כשדם של צעירים

זורם מתוך גופם/ ונקבר בבוץ

זרעתם את הפחד הגרוע ביותר/ פחד להביא ילדים אל העולם/ איום על התינוק שלי/ זה שלא נולד ולא נקרא בשם/ אתם לא שווים את הדם

שזורמים בעורקים שלכם

כמה אני יודע?/ אתם יכול להגיד שאני צעיר/ אתם יכולים להגיד שאני לא משכיל/ אבל יש דבר אחד שאני יודע/ למרות שאני צעיר מכם/ אפילו ישו לא היה/ סולח למה שאתה עושים

תנו לי לשאול אתכם שאלה אחת/ האם הכסף שלכם כזה טוב?/ האם הוא יקנה את סליחתכם?/ האם אתם חושבים שזה אפשריל?

אני חושב שתמצאו/ כאשר מותכם יגיע/ שכל הכסף שעשיתם/ לעולם לא יקנה בחזרה את נשמתכם

ואני מקווה שתמותו/ שמותכם יגיע בקרוב/ אני אעקוב אחרי הארון שלכם/ באחר הצהריים בהיר/ ואני אראה אתכם בזמן שאתם מורדים

למטה אל ערש דווי/ ואני אעמוד על הקבר שלכם/ עד שאהיה בטוח שאתה מתים

בוב דילן Master Of Wars

Come, you masters of war

You that build all the guns

You that build the death planes

You that build the big bombs

You that hide behind walls

You that hide behind desks

I just want you to know

I can see through your masks

You that never done nothin'

But build to destroy

You play with my world

Like it's your little toy

You put a gun in my hand

And you hide from my eyes

And you turn and run farther

When the fast bullets fly

Like Judas of old

You lie and deceive

A world war can be won

You want me to believe

But I see through your eyes

And I see through your brain

Like I see through the water

That runs down my drain

You fasten the triggers

For the others to fire

Then you set back and watch

When the death count gets higher

You hide in your mansion

As young people's blood

Flows out of their bodies

And is buried in the mud

You've thrown the worst fear

That can ever be hurled

Fear to bring children

Into the world

For threatening my baby

Unborn and unnamed

You ain't worth the blood

That runs in your veins

How much do I know?

To talk out of turn

You might say that I'm young

You might say I'm unlearned

But there's one thing I know

Though I'm younger than you

Even Jesus would never

Forgive what you do

Let me ask you one question

Is your money that good?

Will it buy you forgiveness?

Do you think that it could?

I think you will find

When your death takes its toll

All the money you made

Will never buy back your soul

And I hope that you die

And your death'll come soon

I will follow your casket

In the pale afternoon

And I'll watch while you're lowered

Down to your deathbed

And I'll stand o'er your grave

'Till I'm sure that you're dead

Writer/s: BOB DYLAN

בוב דילן פייסבוק