בוב וייר,Bob Weir, גיטריסט וחבר מייסד של להקת Grateful Dead, הלך לעולמו בסוף השבוע, בן 78 במותו.

בהודעה שפורסמה בחשבונות המדיה החברתית הרשמיים של ויר נמסר כי הוא “נכנע לבעיות ריאה כרוניות” לאחר מאבק במחלת הסרטן. “הוא הלך לעולמו בשלווה, מוקף באהוביו, לאחר שניצח באומץ את הסרטן כפי שרק בובי ידע,” נכתב בהודעה. המוזיקאי האהוב אובחן כחולה סרטן ביולי 2025, כך מציינת ההודעה. ויר “החל בטיפולים רק שבועות לפני שחזר לבמת עיר הולדתו לחגיגה בת שלושה לילות לציון 60 שנות מוזיקה בפארק גולדן גייט”. הופעות Dead & Company באוגוסט, שנערכו לציון 60 שנה ל-Grateful Dead, היו הופעותיו הפומביות האחרונות של ויר.

רוברט הול ויר נולד בסן פרנסיסקו, קליפורניה, ב-16 באוקטובר 1947. בגיל 17 היה שותף להקמת להקת הג’אם האגדית כגיטריסט קצב וזמר, לצד הגיטריסט והזמר המוביל ג’רי גרסיה, הבסיסט והזמר פיל לש, המתופף ביל קרויצמן, ונגן הקלידים והמפוחית רון “פיגפן” מק’קרנן. הלהקה, שהוקמה ב-1965 בסן פרנציסקו. נודעה בסגנונה האקלקטי ששילב השפעות של מוסיקת עם, בלוגראס, בלוז, קאנטרי וג'אז.

הופעתו האחרונה של בוב וייר "Touch of Grey" עם Dead & Company סן פרנסיסקו במרץ 2025

ה-Dead, כפי שכונו בחיבה, בנו לעצמם מוניטין אדיר כלהקת הופעות חיות, הידועה במופעים ארוכים, רשימות שירים והרכבים משתנים, ואלתור על הבמה. הם ניגנו ביותר מ-2,000 הופעות במהלך חייו של גרסיה, ולוו ברחבי ארצות הברית על ידי קבוצה מסורה של מעריצים שנקראו Deadheads.

ה-Grateful Dead היו גורם מרכזי בתרבות הנגד האמריקאית של שנות ה-60, ונשארו משפיעים מאוד על מוזיקת הרוק עד פירוקם ב-1995. לאחר מותו של גרסיה. ויר המשיך לשאת את מורשת ה-Grateful Dead בגלגולים אחרים של הלהקה, בהם The Other Ones ו-The Dead, ובשנים האחרונות Dead & Company – לצד מתופפי ה-Dead קרויצמן ומיקי הארט, בסיסט ה-Dead אוטיל ברברידג’, וכן הקלידן ג’ף קימנטי והגיטריסט והאמן ג’ון מאייר.

הגיטריסט הפורה היה גם חבר בהרכבים Furthur, RatDog ו-Bobby Weir & Wolf Bros, בין להקות רבות אחרות לאורך העשורים. רק בשנה שעברה, ביוני 2025, ניגן ויר את הופעתו הראשונה בלונדון זה למעלה מ-20 שנה, באולם רויאל אלברט הול, שם ניגן את מוזיקת ה-Dead יחד עם תזמורת הקונצרטים הפילהרמונית המלכותית.

Bob Weir And Wolf Bros: NPR Music Tiny Desk Concert

Grateful Dead – Ripple (New York, NY 10/31/80)

בובי וייר פייסבוק