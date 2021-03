בילי אייליש Everything I wanted

ב"כל מה שרציתי" בילי אייליש נזכרת בסיוט שחוותה, בו מתאבדת ורואה את כל חברותיה ומעריציה מפנים לה עורף. השיר מראה גם את מערכת היחסים החזקה של בילי עם אחיה Finneas. הוא מי שאליו היא פונה לתמיכה בהתמודדות עם בעיות מסוג זה. בראיון לבי.ביסי אמרה אייליש: "אחי הוא החבר הכי טוב שלי ויש לי את החלומות האלה והדברים האלה קורים ולא משנה מה יקרה הוא תמיד יהיה שם בשבילי וזה יהיה גם להפך".

זהו הסינגל הראשון של בילי איליש שיצא לאחר אלבום הבכורה שלה, "כאשר כולנו נרדמים לאן אנו הולכים?" הכאב עומד במרכז השירים של בילי איליש, אלבום הבכורה שלה היה מלא בפנטזיות על הרצון למות ולהרגיש לבד, "כל מה שרציתי" הוא יוצא מתוך מצב של התהילה הפוקדת בת 17. "כי כולם רוצים ממני עכשיו משהו", היא שרה ואז לוחשת "ואני לא רוצה לאכזב אותם" זועקת מתחת למים , מבקשת לנשום, קופצת מגדר הזהב בסאן פרנציסקו מבלי לקבל עזרה ממי שרואים אותה. זו הקלישאה הגדולה ביותר של הסלבריטאים: שיהיה לכם כל מה שרצו ועדיין התוצאה היא אומללות. בילי אייליש מצליחה לשכנע שהכאב אמיתי. עיבוד האווירה האלקטרוני במקצב מיד טמפו תומך בקולה המלחש את חווית החלום. היא נשארת באזורי הדמדומים של החוויה, שרה בטון מדוכדך, מספרת את הסיפור בטונים מהפנטים, במנגינה שמעלה את השיר על מסלול שמתכתב עם הרדיו הידידותי על הכביש הראשי.

בילי אייליש מבצעת את השיר בטרס הגראמי 2021

I had a dream/ I got everything I wanted/ Not what you'd think

And if I'm being honest

It might have been a nightmare/ To anyone who might care

Thought I could fly/ So I stepped off the golden

Nobody cried/ Nobody even noticed

I saw them standing right there/ Kinda thought they might care

I had a dream/ I got everything I wanted/ But when I wake up, I see

You with me

And you say/ As long as I'm here/ No one can hurt you

Don't wanna lie here/ But you can learn to

If I could change the way that you see yourself

You wouldn't wonder why you hear/ "They don't deserve you"

I tried to scream/ But my head was under water

They called me weak/ Like I'm not just somebody's daughter

Could've been a nightmare/ But it felt like they were right there

And it feels like yesterday was a year ago/ But I don't wanna let anybody know

'Cause everybody wants something from me now/ And I don't wanna let ’em down

I had a dream/ I got everything I wanted/ But when I wake up, I see

You with me

And you say/ As long as I'm here/ No one can hurt you

Don't wanna lie here/ But you can learn to

If I could change the way that you see yourself

You wouldn't wonder why you hear/ "They don't deserve you."If I knew it all then, would I do it again?

Would I do it again?

If they knew what they said would go straight to my head

What would they say instead?

If I knew it all then, would I do it again?/ Would I do it again?

If they knew what they said would go straight to my head

What would they say instead?

