ביצועי חיים: סלין דיון – All By Myself

הקאבר של סלין דיון משנת 1996 ללהיט "All By Myself" של אריק כרמן משנת 1975 הוא חלון ראווה מתמשך לטווח הקולי המרשים שלה.

סלין סיפרה, כי זמרת כמוה הנראית כמי שמצאה שלל להראות את יכולותיה הקוליות בשיר הזה, כלל לא הייתה כל כך בטוחה שהיא יכולה להגיע למנעד הגבוה בזמן שהקליטה אותו באולפן – כלומר, עד שהמפיק שלה, דיוויד פוסטר לא נכנס לתמונה.

כשסלין הגיע לאולפן של פוסטר כדי לסיים את השיר, הוא איתגר אותה.

"אמרתי, 'דיוויד, איך יכולת לעשות לי את זה?'" הוא ענה: " אם את לא יכולה לעשות את זה, ישנם זמרים אחרים שיכולים לעשות!'"

זה עבד כמו קסם. התברר שהצליל הגבוה שלה התגלה כגבוה עוד יותר ממה שתכננו במקור.

צפו בסרטונים – אחד של הקליפ והשני – בהופעה חיה בבוסטון כדי להבין שזה הצליח לו ולה

Céline Dion – All By Myself

All By Myself סלין דיון בהופעה בבוסטון 2008 – ביצוע חיים

אריק כרמן – All By Myself