בן צור נשמות צמאות

השיר של בן צור הוא טקסט פיוטי-ראפרי שמחבר בין עולמות של חיפוש רוחני, דתיות לא פורמלית, כאב אישי וניסיון לגדול מתוך נפילה. זהו שיר שמדבר על מציאות דתית-חברתית עכשווית, שנמצאת בשוליים של השיח הדתי המסורתי – מלאה בסתירות, אך גם באמונה כנה, פשוטה, ועמוקה.

הדובר מתאר דור חדש של נשמות "צמאות" – צעירים שצמאים לרוחניות ואמונה, אך בדרכם הייחודית, לא בהכרח לפי כללים מקובלים. מדובר בדור שמחפש את אלוהים מבפנים, עם נפילות, פשרות, שאלות – ועם הרבה רצון אמיתי. צעירים שחיים בין עולם הקודש לעולם החול, מחפשים משמעות.

בן צור נוגע ב "יראת השם בלי הגדרות / לא יוצא בהצהרות" – אמונה ללא דוגמה, ללא עטיפה חיצונית. הביקורת היא על דתיות חיצונית – במקום זה, רגש פנימי, אישי, אותנטי.

"צניעות זה מבפנים / כך אומרות הבחורות" שורה שחושפת את הקול של הנשים הדתיות בחברה הזו – שמגדירות מחדש מהי צניעות – רמז לדור שלא מחפש לרצות סמכות, אלא לעצב זהות דתית אותנטית ומתפתחת."חצאית יום בשבוע / משתדלת לנסות" תיאור של מורכבות: לא הכל או כלום, אלא דרך. יש כאן הבנה כלפי אי שלמות – אמונה שהיא דרך, לא יעד.

"תלמד אותי אמונה וביטחון / תשאר איתי גם אם לא בוחר נכון" – שורת רגש שמביעה תחינה לחסד, ללווי, להבנה גם כשהדובר טועה. זוהי תחושת חוסר ביטחון עצמית, שמבקשת הבנה גם בכישלון.

"שאזכור שעל ידי שתיקה מקבלים המון" – מסר עמוק מהעולם החסידי/מוסרי – שתיקה כהתמודדות, כעבודה פנימית.

"שבע יפול צדיק וקם / לא התייאשתי מעולם" עפ"י משלי – כאן זה ביטוי אישי לחיים לא מושלמים. הדובר נופל, אבל תמיד קם – לא כי הוא מושלם, אלא כי הוא מאמין בדרך.

"יש ציצית ואין כיפה / ומה מתחת לקליפה" שורה חזקה שמציפה את הסתירה החיצונית–פנימית. ייתכן שהדובר חובש ציצית אבל לא כיפה – לא נוהג לפי המוסכמות – אבל יש לו לב פנימי בוער.

מה מתחת לקליפה 'ניסיונות שלא נדע היצר על מצב טיסה" – ביטוי מודרני, יצירתי, סרקסטי – שאומר שהיצר לא "מכובה"

‎

יש בשיר הזה פשטות שמכה בלב – בלי פאתוס, בלי מסיכות, מוזיקליות טבעית, תוכן נגיש אבל עמוק – כל אדם, דתי או חילוני, יכול למצוא את עצמו בטקסט הזה.

"נשמות צמאות" הוא שיר של תשובה — לא כתנועה מוסרית-רוחנית מסורתית, אלא כמצב קיומי. זהו שיר שמדבר בשם דור שלא מפחד להודות שהוא לא מושלם, שהוא מתלבט, שהוא מחפש, שהוא לא מוותר. זהו שיר של אמונה רכה, חצויה – אך אמיצה. המוסיקה המורכבת מראפ מהרמוניה מערבית , סלסול מזרחי, שירת נשמה וקצב דאנס מצליחה לשדר את המסר האישי כמו גם האוניברסאלי, בהפקה מלהיבה שלוקחת את בן צור מהמקום הנמוך אל שמי האמונה.

בן צור נשמות צמאות





דור של נשמות צמאות

‎יראת השם בלי הגדרות

‎לא יוצא בהצהרות.

‎לימוד תורה ואז אורות

צניעות זה מבפנים

כך אומרות הבחורות

‎חצאית יום בשבוע

משתדלת לנסות

תלמד אותי אמונה וביטחון

‎תשאר איתי גם אם לא בוחר נכון

‎ותחזיק אותי גם בשעת הביזיון,

‎שאזכור שעל ידי שתיקה מקבלים המון .

‎תקבל אותי ככה כמו שאני

‎אל תשכח שאני בדרגת הבינוני.

‎ותשמור עליי גם בזמן של נפילה

‎במקום הכי נמוך

‎נשמעת התפילה

שבע יפול צדיק וקם

‎לא התייאשתי מעולם

‎יודע החיים סולם

‎זה לא אמור להיות מושלם

‎יש ציצית ואין כיפה

‎ומה מתחת לקליפה

‎ניסיונות שלא נדע

‎‏היצר על מצב טיסה

בן צור פייסבוק