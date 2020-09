ברוס ספרינגסטין באלבום חדש Letter To You חוזר ללהקת E Street

Letter To You נקרא השיר, וזהו גם שמו של אלבום האולפן החדש של ברוס ספרינגסטין עם להקת E Street Band, ,שיצא ב-23 באוקטובר. האלבום מונע על ידי הצליל האולטימטיבי של הלהקה האגדית.

בשביל ספרינגסטין – זהו אלבום אולפן מס 20. הוא הוקלט באולפן הביתי שלו בניו ג'רזי.

"אני אוהב את האופי הרגשי של Letter To You", אומר ספרינגסטין. "ואני אוהב את הצליל של להקת E Street Band המופיעה לגמרי בשידור חי באולפן, באופן שמעולם לא עשינו בעבר, וללא אובר-דאבינג. הקלטנו את האלבום בחמישה ימים בלבד, והוא נשמע לי כאחת מחוויות ההקלטה הגדולות שחוויתי אי פעם.

"מכתב אליך" כולל תשעה שירים של ספרינגסטין שנכתבו לאחרונה, וכן הקלטות חדשות של שלושה מהלחנים האגדיים שלו משנות השבעים, אך שלא פורסמו עד כה "ג'ייני זקוקה ליורה" (“Janey Needs a Shooter”), "אם הייתי הכומר" (“If I Was the Priest”) ו"שיר ליתומים" (“Song for Orphans”)

לספרינגסטין מצטרפים ב- Letter To You רוי ביטן, נילס לופגרן, פאטי סיאלפה, גארי טאלנט, סטיבי ואן זנדט, מקס וויינברג, צ'רלי ג'ורדנו וג'ייק קלמונס. האלבום הופק על ידי רון אנילו (Ron Aniello) וברוס ספרינגסטין.

קריירת ההקלטות של ספרינגסטין משתרעת על פני יותר מ -40 שנה, החל מ-‘Greetings from Asbury Park, NJ’(קולומביה רקורדס) משנת 1973. הוא צבר 20 גראמי, זכה ב"אוסקר" ו"טוני", הוכנס להיכל התהילה של הרוקנרול, בשנת 2019 הוציא ספרינגסטין את 'כוכבי המערב' ('Western Stars') , אלבום האולפן הראשון שלו מזה חמש שנים, שיצא במקביל לסרט עלילתי באותו השם בשיתוף תום צימני.

ברוס ספרינגסטין – Letter To You