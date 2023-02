גאנז אנד רוזס פותחים את סיבוב ההופעות העולמי 2023 בישראל

שש שנים אחרי ההופעה בפארק הירקון (2017) הם חוזרים. אקסל רוז, סלאש ודאף מקאן יתייצבו מול ההמונים ב-5.6.23. מה חדש? עיזבו חדש. קשה שלא להתרגש מלראות את השלושה שוב על הבמה ביחד. לאחר פרידה של שני עשורים, האיחוד שלהם לסיבוב ההופעות "Not In This Lifetime" ב-2016 עורר מחדש את ההתלהבות שחשו מעריצים בשיא תהילתם. הקהל לא חיכה לחדש. הוא המתין ל-"Welcome To The Jungle",ושר את השיר בצורה כה נחרצת שהוא כמעט הטביעו את הלהקה.

כמובן, המעריצים יסמנו לעצמם את כל מה שהם רוצים לשמוע. משהו שיכול להיות אקטואלי נכון לעכשיו: "מלחמת אזרחים", בלדה בביצוע כ האקסל שזועק: אני לא זקוק למלחמת אזרחים". שיר שמתחיל בנעימת מערבון של אניו מוריקונה ונבנה בהמשך נפלא. באלבום הלהיטים הגדולים שומעים סולו דיסטורשני מרעיד לבבות של סלאש.

רשימה חלקית של מעוררי ריגושים כאלה: "סוויט צ'יילד או' מיין", "פרדייז סיטי", "נוקינג און הבנס דור", "דונ'ט קריי", "ליב אנד לט דאיי","נובמבר ריין","סימפטי פור דה דוויל".

בואו נגיד את זה בלי הרבה התפתלויות: גאנס נ' רוזס הייתה ונשארה אחת מלהקות הרוק הטובות בכול הזמנים.הבאד בוייז מאל.איי נשמעים הרכב שנולד לעשות אחלה רוקנ'רול, שיוצא מהראש-מהדם-מהבטן.

רק להקשיב לביצוע של "פרדייז סיטי" מחזיר לאווירת האיצטדיונים של פעם, עם מכנסי העור של האקסל, הבנדנות האדומות. אחרי הכול, גאנס נ' רוזס היו לא רק מטפורה לסקס-סמים-רוקנ'רול. הם הראו שזוהי דרך חיים. לא סתם גחמה אופנתית. כשאקסל זועק: "אני רוצה לראותך מידמם" או "ברוך בואך לג'ונגל", זה הוא הכי אותנטי. גם בשירים השקטים כ"נובמבר ריין", "סוויט צ'יילד או' מיין" זה אקסל רוז שאני מאמין לו. גאנס נ' רוזס כנראה לא איבדו את התיאבון שלהם להרס גם 46 שנה אחרי ש – Appetite for Destruction יצא.

ההופעה בפארק הירקון 2017

Guns N Roses: Sweet Child O' Mine Live

מחירי הכרטיסים : דשא – 355 גולדן – 785 VIP – 955

