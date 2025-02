ג'ון בון ג'ובי מגיע לתוכניתו של ג'ימי קימל לשוחח על סרט תיעודי חדש

ג'ון בון ג'ובי הגיע לתוכנית האירוח של ג'ימי קימל לספר על הסרט התיעודי החדש Thank You, Good Night: The Bon Jovi Story, כמו גם על מערכת היחסים שלו עם ברוס ספרינגסטין ועוד.

קימל ובון ג'ובי דיברו על הלהיט הראשון שלו, "Runaway", וכיצד הוא בעצמו הביא אותו לתחנות רדיו. "האיש הכי נלהב בעסקי המוזיקה הוא דיג'יי", הסביר. "למה? כי הוא לבד עם מיקרופון, מטיף את בשורת המוזיקה למי יודע מי, אם בכלל.

"באותה תקופה, כשהדי ג'ייז השפיעו באמת, ולא קיבלתי שום תגובה ל'Runaway' שלחתי לכל אחד ולכולם בקלטת, חשבתי, הגעתי לתחנה שהייתה כל כך חדשה שאפילו לא הייתה להם פקידת קבלה. ממש דפקתי על החלון . הוא יצא אחרי שהשידור הסתיים ושמע אתהשיר ואמר שזה יהיה להיט. אמרתי לו: 'אני יודע!'"

בון ג'ובי דיבר גם על מערכת היחסים שלו עם ברוס ספרינגסטין, הוא אמר, "כיום, אנחנו יוצאים מגדרנו כדי לבלות יחד בלי רדיו, בלי טלפונים, שנינו יכולים לנעול את הדלת וללכת לסיבוב ולדבר..

האלבום החדש של בון ג'ובי, Forever, ישוחרר ב-7 ביוני. השנה מציינים 40 שנה ל"בון ג'ובי" הלהקה, עם הסרט הדוקומנטרי הרטרוספקטיבי החדש שיוקרן בבכורה ב-26 באפריל.