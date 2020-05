"אלי הטוב", מיי סוויט לורד, היה הסינגל הראשון של ג'ורג' האריסון כאמן סולו, גם הלהיט הגדול ביותר שלו. מי שהיה במשך כל שנות קיומה של הביטלס החבר הפחות בולט בלהקה וזכה לכינוי "הביטל השקט", כתב אמנם שירים נפלאים, כמו "Something" ו"כשהגיטרה שלי מתייפחת ברכות", אבל תמיד עמד בצל של לנון ומקרטני.

My Sweet Lord סימן מפנה גדול. השיר היה חריג מאוד כלהיט בשל אופיו הדתי. האריסון מתייחס בו מתייחס לדתות המזרחיות שלמד. הוא חוזר על חלק מהמנטרה ההינדית כששר "הר קרישנה … קרישנה, קרישנה." מוסיקלית, המנטרה הזו היא נשמעת חלק ממזמור קריאה אל לאלוהים. הריסון הציג אותו בקריאה נוצרית לאמונה: "הללויה" – הוא הצביע על כך ש"ההללויה" ו"הארי קרישנה" הן בדיוק אותו הדבר . בסרט התיעודי "העולם החומרי", הריסון מסביר: "ראשית, זה פשוט, העניין על מנטרה,מדובר ברטט של צליל מיסטי. יש בו את הכוח הזה. זה פשוט היפנוטי".

ב -1976, תבעה חברת Bright Tunes Music את האריסון על הפרת זכויות יוצרים באשמת העתקה מ – "He's So Fine" של להקת השיפונז Chiffons משנת 1963. במשפט ניתנו עדויות מומחים שונים. הטיעון העיקרי של התןבעים היה כי המשפט "הוא בסדר גמור" "He's So Fine" חזר על מוטיבים שקיימים בשיר ארבע פעמים, "האדון המתוק שלי" חזר על המוטיב הראשון ארבע פעמים והמוטיב השני שלוש פעמים. בית המשפט קבע כי "שני השירים זהים כמעט". השופט הרגיש כי הריסון לא העתיק במודע ובכוונה את השיר. מילים פשוטות: האריסון כתב את השיר בלי ששמע את השיר של התובעים.

האריסון א הורשע על ידי השופט באשמה של "העתקה לא מודעת" מהשיר של השיפונז. במשך שנים רבות, עד שנות ה-90, התנהלה התביעה על גובה הפיצויים שהוא אמור היה לשלם לחברה שהוציאה את השיר. הדיון על הסכום היה קשה ומסובך, ועורכי הדין של התבצרו בעמדותיהם. אבל אז צץ בראשו של האריסון עיון מבריק. הוא שלח את מנהל עסקיו, אלן קליין, והלה קנה את החברה בשבילו. כך מצא עצמו האריסון כבעלים החוקי של זכויות היוצרים של שני השירים גם יחד – גם הלהיט הענק שהפך לשיר הכי מצליח בקריירת הסולו שלו וגם השיר ה"מועתק", שהשתרבב לטענתולראשו באופן לא מודע. . כמובן שג'ורג' האריסון לא התעקש לגבות מעצמו פיצויים. במקום זה הוא פיטר את עורכי הדין כולם והדיונים המשפטיים הסתיימו באחת. זמן מה אחר כך האריסון הוציא את השיר "This Song", כסוג של גרסתו לאירועים. הוא מסביר ש"בשיר הזה אין טריק, הוא בא מהתת מודע שלי". המצחיק הוא שה – The Chiffons הוציאו גרסת כיסוי לשירו של האריסון ב -1975 בעוד הם מנהלים תביעת פלגיאט על השיר שלהם. אחרי מותו ב-2001, יצא השיר מחדש והגיע שוב למקום הראשון במצעד הבריטי ממש כמו ב-1970, אז התבסס ברש שני המצעדים – הבריטי והאמריקני.

My sweet Lord

Hm, my Lord

Hm, my Lord

I really want to see you

Really want to be with you

Really want to see you Lord

But it takes so long, my Lord

My sweet Lord

Hm, my Lord

Hm, my Lord

I really want to know you

Really want to go with you

Really want to show you Lord

That it won't take long, my Lord (hallelujah)

My sweet Lord (hallelujah)

Hm, my Lord (hallelujah)

My sweet Lord (hallelujah)

I really want to see you

Really want to see you

Really want to see you, Lord

Really want to see you, Lord

But it takes so long, my Lord (hallelujah)

My sweet Lord (hallelujah)

Hm, my Lord (hallelujah)

My, my, my Lord (hallelujah)

I really want to know you (hallelujah)

Really want to go with you (hallelujah)

Really want to show you Lord (aaah)

That it won't take long, my Lord (hallelujah)

Hmm (hallelujah)

My sweet Lord (hallelujah)

My, my, Lord (hallelujah)

Hm, my Lord (hare krishna)

My, my, my Lord (hare krishna)

Oh hm, my sweet Lord (krishna, krishna)

Oh-uuh-uh (hare hare)

Now, I really want to see you (hare rama)

Really want to be with you (hare rama)

Really want to see you Lord (aaah)

But it takes so long, my Lord (hallelujah)

Hm, my Lord (hallelujah)

My, my, my Lord (hare krishna)

My sweet Lord (hare krishna)

My sweet Lord (krishna krishna)

My Lord (hare hare)

Hm, hm (Gurur Brahma)

Hm, hm (Gurur Vishnu)

Hm, hm (Gurur Devo)

Hm, hm (Maheshwara)

My sweet Lord (Gurur Sakshaat)

My sweet Lord (Parabrahma)

My, my, my Lord (Tasmayi Shree)

My, my, my, my Lord (Guruve Namah)

My sweet Lord (Hare Rama)

(hare krishna)

My sweet Lord (hare krishna)

My sweet Lord (krishna krishna)

My Lord (hare hare)

Writer/s: GEORGE HARRISON, SANDEEP CHOWTA

