כאשר גרייסי אברמס חיממה את סיבוב ההופעות של טיילור סוויפט בקנדה בתחילת דצמבר, המעריצים עשו מאמץ להגיע מוקדם. נראה שהם ידעו מי הולכת להיות הכוכבת הבאה בטופ של הפופ.

השיר החדש שלה, "That's So True", הגיע מהר מהצפוי לראשי המצעדים בארה"ב ובבריטניה.

השיר נמצא בראש טבלת הסטרימינג של Spotify Top 50 בארה"ב על בסיס יומי במשך יותר משבוע ברציפות עכשיו, וגם בטופ 5 של הטבלה העולמית של Spotify. והחל מהשבוע, השיר הגיע למקום הראשון בבריטניה.

המילים עוסקות בתחושות מורכבות של אהבה, אובדן, התבגרות. הוא משלב בלחן עוצמתי בין אלמנטים של אינדי, פופ ואלקטרוניקה עדינה, וגרייסי מעבירה תחושה של פגיעות ורוך, מה שהופך את השיר לאישי ומחבר מאוד.

*** גרייסי מדליין אברמס נולדה ב-7 בספטמבר 1999, בלוס אנג’לס, קליפורניה. היא בתו של הבמאי והתסריטאי הידוע ג’יי. ג’יי. אברמס (המוכר בזכות עבודתו על סדרות כמו Lost וסרטי Star Wars), ואמה, קייט מק’גרו, היא מפיקה בכירה. גרייסי החלה לפרסם שירים באינטרנט בשנות העשרה שלה, בשנת 2019, היא הוציאה את הסינגל הראשון שלה, “Mean It”, שזכה להצלחה רבה והכניס אותה לתודעת הקהל. בשנת 2020, היא הוציאה את ה-EP הראשון שלה, “Minor”, שקיבל ביקורות חיוביות בזכות השילוב בין טקסטים אישיים לבין סאונד פופי-אלטרנטיבי. בשנת 2023, היא הוציאה את אלבום הבכורה שלה, “Good Riddance”, שהציג שירים בוגרים יותר מבחינה רגשית ומוזיקלית, וזכה לביקורות חמות.

גרייסי מושפעת מאמנים כמו טיילור סוויפט, לורד, בוני וֵר. המוזיקה שלה מאופיינת בלחנים עדינים, הפקה מינימליסטית ושירים שמבוססים על חוויות אישיות של אהבה, שברון לב, והתבגרות.

גרייסי אברמס That's So True





Think about your dumb face all the time

Living in your glass house, I'm outside, uh

Looking into big blue eyes

Did it just to hurt me, make me cry

Smiling through it all, yeah, that's my life

You're an idiot, now I'm sure

Now I'm positive, I should go and warn her

Ooh, bet you're thinking, "She's so cool"

Kicking back on your couch, making eyes from across the room

Wait, I think I've been there too

What'd she do to get you off? (Uh-huh)

Taking down her hair like, oh, my God

Taking off your shirt, I did that once

Or twice, uh

No, I know, I know I'll fuck off (uh-huh)

But I think I like her, she's so fun

Wait, I think I hate her, I'm not that evolved

I'm sorry she's missing it, sad, sad boy

Not my business, but I had to warn ya

Ooh, bet you're thinking, "She's so cool"

Kicking back on your couch, making eyes from across the room

Wait, I think I've been there too

Ooh, you've got me thinking, "She's so cool"

But I know what I know and you're just another dude

Ooh, that's so true

Made it out alive, but I think I lost it

Said that I was fine, said it from the coffin

Remember how I died when you started walking?

That's my life, that's my life

I'll put up a fight, taking out my earrings

Don't you know the vibe? Don't you know the feeling?

You should spend the night, catch me on your ceiling

That's your prize, that's your prize

Well