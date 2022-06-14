דודו אהרון ממשיך לשיר על נצחונות גדולים. הוא נשבע לה שינצחו את כל היבשת. מי נגדו? מי נגד מי? הצחקתם את דודו. לא יבשת ולא אוקיינוס. הנצחון שלו מסתכם באהבת אישה. אנחנו בפתח עונת החתונות. יש חתן, יש כלה, וגם האמא שלה נכנסה לשיר – "איזה גנים קיבלה/ זה כי בדוק היא הבת של האמא שלה". וגם – נכנסה לו ללב, תפסה לו מקום ביומן. קשקוש לקיץ.

זה הניצחון שלו. איך הופכים אותו לחגיגה? מייצרים הילולה, שולחים את דודו לרחבה. הראפר נורוז בעזרת הדיג'אים Kobi M & Jedri ואופיר כהן

מרימים לו את השיר לרחבות. לפי הקצב והוייב – הייתי שולח אותו עם השיר לריו, לקרנבל. אהרון אמר בראיון ל"הארץ" כי ביקורות טובות מלחיצות אותו. אם מבקר אהב איזה שיר שלו – סימן שהוא לא יצליח. אז הנה, אין לדודו ממה להילחץ. לא ממש אהבתי את ההילולה הזו. הגיע לרגליים, לא נכנס ללב. ימים טובים הגיעו: המבקר בראש אחד עם המבוקר.

דודו אהרון ללב נכנסת

הנה הגיע הרגע / מול אור הירח / נדליק את הלילה/ ורק לא לעזוב ת’ידיים / אלוהים בשמיים / שומר מלמעלה

כאן עומד על היציע / לך אני מריע/ איך שאת כובשת / את האלופה שלי לנצח / נשבע שננצח יחד כל יבשת

פזמון: ללב נכנסת התאהבתי בך / רוצה לצעוק את זה שתדעי אישתי / אני אוהב אותך

הכלה הכי יפה בכל העיר / וואלה לא קלה דרכינו/ ויש ריח באוויר / שמלה לבנה/ איך היא הזמינה חצי מדינה

איך את בקלאס אווירה של שכונה/ איזה גנים קיבלה/ זה כי בדוק היא הבת של האמא שלה

תגיד לה אמן / תתן לה הכל / מיצית ת’כסף ואת האלכוהול/ רק היא משאירה לך טעם של עוד

אמרה לי אסור לעמוד / כי זה אירוע בטעם שבא לי לרקוד / הייתי שובב הייתי בליין / נכנסת לי ללב עשית בלאגן / באת ותפסת לי מקום ביומן

פזמון : ללב נכנסת התאהבתי בך / רוצה לצעוק את זה שתדעי אישתי / אני אוהב אותך

ללב נכנסת התאהבתי בך/ היה מה שיהיה לא תצעדי לבד/ אני תמיד איתך

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