מי מוציא היום אלבום של 18 שירים? התשובה: דודו טסה. הוא עזב את הכאוס המקומי, יצא לאי ביוון עם עלמה זוהר ויונתן דסקל, והנה התוצאה. שווה היה להתנתק. הנה מה שהאי הוליד. שווה מאוד להקשיב.

האלבום נפתח ב"עמנואל" – לא שיר ילדים.אלא שיר על בדידות בתוך בית. הלחן: נוגה‑מאיר קצב: מיד־טמפו עדין, כמעט הליכה – לא בלדה כבדה ולא פופ, אלא תנועה רכה קדימה הטקסט מציג ילדה, אבל מהר מאוד מתברר שהיא לא רק דמות מציאותית אלא מצב תודעה. הילדה מייצגת מקום לפני טראומה: זו שלא מבינה עדיין כאב, ולכן יכולה לראות דברים שאחרים כבר לא. הילדה אינה דמות – היא היכולת להתרגש, לראות, לחלום בלי להסביר.

"אין בלילות האלה כלום רק חושך וירח". שיר קצר שכולל משפט אחד. שיר מצב: רגע של נשימה שמגלה את האווירה הפנימית של האלבום, מוסיקת אווירה שקטה שמסתיימת בקרשנדו רוק. זה לא שיר על עצב אלא על מצב שבו גם עצב כבר לא מורגש. הירח מאיר, אבל אין מה לראות, והזעקה בסוף היא לא רגש גדול, אלא הניסיון האחרון להרגיש משהו בכלל.

"אביב בחוץ" – מיד־טמפו איטי, ניחוח מזרחי, שירת נשמה רכה מאוד. הטקסט בנוי כמו הוראות הישרדות. זה לא שיר על האביב. זה שיר על להחזיק לילה עד שמגיע אביב, שיר על התאוששות שקטה, לא ניצחון, לא אושר

אלא פעולה קטנה: לקום ולצאת.. האביב לא מגיע אל האדם. האדם צריך ללכת אליו. העיבוד המזרחי־נושם עושה דבר יפה: הוא לא דוחף קדימה אלא מחזיק קצב הליכה, לא בריחה כמו צעדים בלילה ריק.

"לאחוז ולאהוב" – שיר תנועה, אבל המילים מדברות על ההפך: חוסר שליטה.. זה שיר פילוסופי במסווה של שיר דרך. "אתה הטרף ואתה הצייד” – שורת מפתח.. האדם הוא גם מי שמחליט וגם מי שמוכרע. המשמעות: אנחנו בונים את חיינו, ובתוכם בדיוק אנחנו נלכדים. זהו שיר על על פרדוקס החיים: צריך לפעול כאילו הכול בידיים, ולדעת שבסוף הכול חולף. לא שיר עצוב ולא אופטימי, אלא שיר השלמה. המוזיקה יציבה המסר ארעי. מרגישים קרקע, בזמן שהמילים אומרות שאין.

"הלב שלה" – פתיחה חצי־מדוברת שמתפתחת לשיר נסיעה דרמטי. כאן האלבום עובר מהתבוננות פילוסופית ליחסים ממשיים. זה שיר אהבה, אבל לא על פרידה על אי־סנכרון רגשי. המשפט המרכזי אומר "הלב שלה / הלב שלי / לא תמיד באותו המקום" לא "לא אוהבים”, אלא אוהבים לא באותו רגע. הטרגדיה אינה חוסר רגש אלא חוסר תזמון. זה שיר על אהבה שלא נכשלת אלא מתפספסת. אין אשמים, אין בגידה, אין סיום דרמטי. רק שני אנשים שמרגישים עמוק מדי בכיוונים שונים. צליל הסינטיסייזר – קישוט משדרג.

ב"מחברת כאב" האלבום עובר מהווה אישי לזיכרון בין־דורי. זה כבר לא שיר על אדם אחד, אלא על היסטוריה רגשית שעוברת במשפחה. בתוספת דיבור (כרמלה אמירה טסה) "כל מה שלא סיפרה לי אמא” – שורת המפתח. הדובר לא חווה את הסיפורים – הוא יורש את ההד שלהם. זה שיר על טראומה רגשית שעוברת בלי מילים. השתיקה עצמה הופכת למסורת. המחברת היא מטאפורה לאלבום עצמו – שירים כדרך לשמר רגשות שלא עובדו. האמירה (דיבור) – "אין תשובה לאהבה ואין תרופה לזמן” חותמת את הרעיון המרכזי – הזמן לא מרפא, הוא רק מזיז אותנו רחוק מהאירוע. הכאב נהיה היסטוריה, לא נעלם."מחברת כאב” הוא שיר על אהבות שמעולם לא הסתיימו – רק עברו לדור הבא.לא שיר פרידה, אלא שיר ירושה. השילוב מערב מזרח תומך בנושא: עבר (מזרח) + הווה (מערב). העיבוד נשמע כמו זיכרון שעבר מקום – אותו רגש, תרבות אחרת.

"הגשם והרוח" שיר קצר וקצבי מעוטרבצלילים אקוסטיים־אלקטרוניים, פשטות טקסטואלית ומקצבית הופכים את השיר למסר רגשי על סבל שמסתיים ותקווה שמגיעה, הכל בלופ של חזרתיות. הצלילים האקוסטיים – קרקע אנושית, חום. הסינתיסייזר – תנועה, זרימה, סערה. המוסיקה מתקדמת במקצב כמו גשם שמתקדם ונחלש בו זמנית. שיר קצר על סבל, ציפייה והגנה. החזרתיות הופכת אותו למעין מנטרה של תקווה, והסיום האינטימי – קול משווע ללא מילים – מראה שהחיים ממשיכים עם מקום קטן ומוגן בתוך הסערה. זה רגע רגיש בתוך האלבום כמו נשימה לפני השיר הבא, שמרחיב רגשות ופנטזיה.

"בית ביפו" – לא שיר נדל״ן. זה שיר על חלום של נורמליות בתוך מקום טעון. החלום הוא לא לעבור מקום אלא לחיות יחד בלי דרמה. הבית איננו רק מגורים. הוא הצהרה על עתיד. הילדים אמורים לפתור מה שהמבוגרים לא הצליחו. זו אוטופיה שקטה. לא שלום גדול, אלא יום-יום משותף. בבית השלישי מופיעה המציאות: "בתים על פיגומים הורסים, בונים ושוב הורסים הכול אנחנו הורסים" – כאן הפנטזיה נסדקת.

הבנייה הפיזית הופכת למטאפורה למחזורי הרס אנושיים -לא רק אדריכלות, גם יחסים, גם היסטוריה. ובהמשך – "נשרף עוד יום השמש נלחמת / לא לטבוע בים". פתאום הים סמל חופש נהיה סכנה. המאבק כבר לא בין אנשים, אלא בין החלום למציאות המתישה. ובכל זאת בוחרים להמשיך לחלום: הבית קיים בעיקר כתודעה, לא כמצב מושג. מוסיקה: יפהפייה -השילוב חליל-אלקטרוניקה עושה דבר יפה – החליל = מקום, אוויר, מסורת, הסינתיסייזר = מודרניות, מרחק. הם לא מתנגשים הם חיים יחד, כמו השיר עצמו מבקש. "בית ביפו” הוא שיר על רצון לחיים פשוטים במקום מורכב הוא לא מתעלם מהמציאות. הוא יודע אותה ובכל זאת בוחר לדמיין. זה שיר לא על שלום גדול,

אלא על בוקר רגיל שבו אומרים "סבאח אל חיר” בלי לחשוב פעמיים.

"יש והערב" (מילים: יענקל'ה רוטבליט לחן: דודו טסה) נשמע כמו רגע עצירה בתוך האלבום – לא סיפור, לא זיכרון, אלא תנועה נפשית. הערב בשיר הוא לא זמן – הוא כוח מושך. הוא קורא, אבל לא מסביר. המוטיב החוזר – זה לא כאן – החיים הקיימים לא מספיקים., אבל גם אין הבטחה למקום אחר.. זה הופך את השיר למעין שיר נדודים פנימי: האדם יוצא בלי לדעת למה, כי להישאר קשה יותר. טסה שר בטון מינורי נוגה, כמעט מדיטטיבי. עיבוד אקוסטי נשיפתי (חליל / קלרינט / סקסופון רך) שנותן תחושת ערב ממשית – אוויר ולא קצב אין "פזמון" אלא חזרה טקסטואלית במקום התפוצצות מלודית. השיר נע קדימה אבל בלי יעד כמו הליכה

"בימים ובלילות" – שיר אווירה בקצב איטי על מציאות עירונית מנוכרת.. זה אחד השירים הכבדים-נוגים באלבום: לא חלום, לא תנועה, אלא שהות בתוך זמן קשה. הימים קרים ומחוסרי חוק – מציאות קשוחה. הלילות חשופים וחסרי מחסה – אין מנוחה. אין מקום בטוח לאור ולא לחושך. העיר מלאה בתצוגה אבל ריקה מחיים, חלונות ראווה = שפע מזויף, אין מקום פתוח = אין בית אמיתי. זו בדידות מודרנית. "אני זז בלי בית” – זו שורת מפתח. התנועה קיימת, אבל אין יעד. צף על מים ומתרחק. אין קרקע. אין עוגן.. התרחקות מתרחשת גם בלי החלטה. "הקשיבי איך אני שר על בית ומשתתק" – השורה הכואבת ביותר. הוא מנסה לנסח בית ונחנק. השירה עצמה לא מצליחה להחזיק את המילה "בית”. "אקרא סיפור על מי שפה על מי שלא" – כשאין משמעות, מספרים סיפור. אם "בית ביפו” היה חלום בית, כאן הבית חסר לחלוטין. זה שלב באלבום שבו האידיאל נסדק, והקשר המשפחתי נשאר החוט הדק היחיד שמחזיק.

"שיר אהבה טרי" (חיים אחרים) הקאבר לשירו של שלמה גרוניך הופך לשיר אהבה בתוך מציאות שלא מאפשרת אהבה פשוטה. המקור היה הזמנה לברוח מהעולם: – "בואי ונבנה לנו חיים אחרים”. בקאבר – העולם נכנס לתוך הבית.. אי-אפשר לברוח, רק לשרוד יחד. הפתיחה שומרת על תמימות – בואי ונעוף כמו ציפורים, ואז מגיע הניפוץ –"כשהטילים נופלים בלילה הכול כאן עפר ואבק" הטכניקה ברורה: הבתים המקוריים – פנטזיה, הבתים החדשים – דיווח חדשותי. הפער ביניהם יוצר כאב. "תנשמי אל תביטי למרחק" בסוף יבוא הבוקר נישאר אני ואת. זו כבר אינה רומנטיקה – זו שגרת חירום זוגית. האהבה מתפקדת כמו מרחב מוגן רגשי. "המקום הזה הוא בית, ולפעמים הוא גיהנום" – זו שורת המפתח של הקאבר. אין כאן ביקורת פוליטית. יש קונפליקט קיומי.אי אפשר לעזוב, אי אפשר להישאר בשלום. פנטזיית הבריחה "אולי ברלין או קופנגן. האהבה כבר לא מספיקה. עולה מחשבת הגירה אבל מיד – וזה שובר לי את הלב. הזהות חזקה מהרצון לברוח. "בואי ונבנה לנו חיים אחרים" עכשיו זו כבר לא הצעה, אלא תפילה בלתי אפשרית. הקאבר עושה דבר חזק במיוחד: הוא לא משנה את המנגינה – הוא משנה את המציאות שבתוכה היא מושרת. הרומנטיקה נשארת, אבל היא כבר לא תמימה – היא הישרדות.

"זמרת מבירות" – שיר על מרחב תרבותי אסור-מוכר: ביירות כזיכרון דמיוני. טסה מתגעגע למקום שמעולם לא חי בו. נוסטלגיה למזרח התיכון שהיה יכול להיות. "אנשים יפים על מה הם מדברים שפה זרה" , ואז מגיעה השורה בערבית وين رحت خليك قبالي ("לאן הלכת? תישאר מולי") פתאום ה"זר" נהיה אינטימי. השיר מציע: אולי הזרות היא פוליטית לא רגשית. "שדה תעופה, זמן מחוץ לזמן חוצה גבול לא נראה" זה רגע חזק: הגבול אינו גדר אלא תודעתי. המעבר מתרחש דרך מוזיקה. האישה איננה דמות רומנטית בלבד – היא ביירות עצמה. הדובר לא יכול להגיע אליה, רק לשיר אליה. זה שיר על קשר אנושי שמתקיים רק דרך צליל – מפגש שלא יכול לקרות במציאות,

אבל קורה בכל האזנה – לא שלום, לא מלחמה אלא זיכרון של אפשרות. פסנתר מינורי, טון נוגה בפתיחה, מעבר מפתיע לערבית קו מלודי שמשנה צורה לתזמור רוק ערבי קצבי בשירה ערבית. הדמיון נישא על גבי המוסיקה.

"בור" – טסה נכנס ישירות להיסטוריה המשפחתית – למלחמה אחת, אירוע קטן אחד, אדם אחד בבור, אבל זה שיר על דור שלם. הרקע הוא מלחמת יום הכיפורים מלחמה שיצרה בישראל סוג חדש של זיכרון: לא גבורה אלא הלם.

האב לא ירה ולא נורה ולא צנח. הוא לא היה גיבור, לא לוחם, ועדיין זה האירוע הכי טראומטי. המסר: המלחמה האמיתית היא לא הפעולה אלא ההישרדות. "שלושה ימים היה מושלך בבור בלב מדבר לצד חייל מצרי שמת מזמן" הבור הוא לא רק פיזי. החייל המצרי המת יוצר רגע מטלטל – האויב מפסיק להיות אויב והופך לשותף גורל. שני חיילים, שני צדדים, אותה מלחמה – אחד חי אחד מת במקרה. "אני כותב זאת עכשיו כדי שלעולם לא אשכח"

אם "זמרת מבירות" דיבר על גבול תרבותי אז “בור” מדבר על גבול נפשי: בשיא ההוא אי אפשר להגיע פיזית. בשיר הזה – אי אפשר לצאת מבפנים טסה כאן הוא הדור השני, הבן שלא חווה את המלחמה – אבל חי אותה דרך הזיכרון. "לא כל מי שחי שב משדה הקרב" . האב שרד פיזית, אבל משהו נשאר בבור. שורה אנטי הרואית – המלחמה לא נגמרת כשחוזרים הביתה. זה לא שיר על מלחמה., זה שיר על הרגע שבו אדם נשאר בחיים אחרי המלחמה,

על החיים שלא עוזבים את המלחמה. הבן שר כדי שהאב לא יישאר לבד בבור. הבלדה הנוגה בעלת הלחן המצמרר מקושטת בצליל ים תיכוני יוצרת אפקט מפעים: לא שיר זיכרון צבאי אלא קינה על אובדן אישי, לא לאומי.

"סלוניקי" – שיר על עיר אבל בעצם על בריחה מזהות. המספר מתגעגע למקום שלא חווה. זה זיכרון בירושה לא אישי אלא משפחתי. כלומר: העבר חי בתוכך גם אם לא ראית אותו. הטיסה בשיר היא לא פיזית אלא קיומית. הים מפריד בין חיים ישנים לחדשים. המשמעות. הגירה – מחיקה של זהות. אם ב"בור" הטראומה נולדה במלחמה כאן היא נולדה בניתוק. סלוניקי היא פנטזיה – מקום שבו אפשר להתחיל מחדש

או להפוך למישהו אחר בלי משקל העבר. אבל הפרדוקס – דווקא מי שלא היה שם כבול אליו. הבלדה הנוגה בקולו המסולסל של טסה בהירה ושקופה בלי דרמה מוגזמת, נשמע כמו מחשבה מולחנת, נרטיב רגשי מתפתח בפשטות מלודית יפה – על אדם שלא מחליט אם לחזור או לברוח.

"מכל מקום בעולם" – ממשיך את הקו של “סלוניקי”:לא מקום פיזי אלא שייכות רגשית. השינוי: במקום לחפש עבר מחפשים אדם. תפיסה אופיינית באלבום. העולם מפורק – היחסים מחזיקים אותו. הפזמון – כוח כבידה רגשי. האהבה הזאת תמיד תחזיר אותי מכל מקום בעולם. זה משפט פשוט, כמעט קלישאה, אבל הוא מוצב בהקשר של נדודים, גבולות ושפות. לכן המשמעות: האהבה היא לא רגש – היא מצפן. "תני לי סימן/ תשאירי פתקים ברחוב/ בסוף אני אמצא" – זה כמעט שיר מרדף עירוני.. היחסים מוצגים כהליכה אינסופית ברחובות, כמו מי שמנסה להיזכר בעצמו דרך אדם אחר. אם “סלוניקי” הוא שיר על שורשים אבודים, “מכל מקום בעולם” הוא שיר על עוגן חי. לא הארץ מחזירה אותך, לא הזיכרון מחזיר אותך, מישהו מחזיר אותך. גם הבלדה הזו נוגה מינורית, אך יש בה יותר תנועתית – פחות קיפאון מ“סלוניקי”. מוסיקה של יותר תקווה

“מתקשר וסוגר” שיר הסיום באלבום של דודו טסה הוא כבר לא שיר על מקום, לא על אהבה זוגית אלא על הקשר הכי עמוק והכי קשה: אבא ובן, והוא נכתב כמעט כולו סביב פעולה אחת: להתקשר… ולנתק. "יש שיחות שכבר לא נדבר / הדברים שהייתי אומר אם היית חוזר בזמן". טסה עסק לאורך האלבום בזיכרון, מלחמה, בתים, נדודים – כאן הכול מתנקז לחרטה אחת פרטית. לא טראומה היסטורית אלאטראומה רגשית.

"בשעות קשות לא מראה רגשות, נסגר" – לב השיר. לא קרה אירוע דרמטי . קרה משהו נפוץ יותר – קשר שלא דיברו בו. האב דאג, הבן נסגר והחיים עברו. "תמיד פחדת עליי, ילד עדין מדי" פתאום מתברר – האב לא היה מרוחק. הוא פחד. "מעניין מה שלום אבא/ מתקשר וסוגר" שורה חזקה – אין בה פואטיקה. רק הבעת התנהגות אנושית מדויקת להכאיב – המרחק בין אהבה לבושה הוא כפתור אחד. העיבוד המינימליסטי הנוגה יוצר מינוריות שקטה, הרמוניה מרחפת ללא שיא דרמטי כי אין פתרון, אין שיחה, אין סליחה. אם לאורך האלבום חיפשנו בית בערים, בזיכרונות ובאהבות, כאן הבית היה מספר טלפון, לא טרגדיה גדולה אלא החרטה הקטנה שאי אפשר לתקן.

“אי” הוא אלבום מסע – לא מסע גיאוגרפי אלא מסע של אדם שמרגיש מוקף אנשים, זיכרונות, שפות והיסטוריה, ובכל זאת נשאר מבודד. האי הוא לא מקום. הוא מצב נפשי. לאורך האלבום דודו טסה נע בין ערים, אהבות, מלחמות ומשפחה וכל פעם כמעט נוגע בשייכות, ואז חוזר לבדידות.

האי באלבום מופיע בארבע צורות: אי גיאוגרפי – ערים: יפו, ביירות, סלוניקי, אי רגשי – זוגיות שלא מצליחה להחזיק, אי היסטורי – זיכרון מלחמה, אי משפחתי – קשר אב־בן שלא נאמר. האלבום בנוי מרסיסי תודעה: רגע ילדות, אהבה, אבא, מלחמה, עיר שמתחברים לזיכרון אנושי: לא מה קרה – אלא מה נשאר. החוט המקשר: – טסה תמיד קרוב לבית, אך לא מצליח להיכנס אליו. הבית מופיע בכל וריאציה אפשרית: בית פיזי (יפו), בית אבוד (סלוניקי), בית רגשי (אהובה),בית משפחתי (אבא) אבל תמיד חלקי. תמיד כמעט. המזרח התיכון קיים בשירים כאווירה אנושית – ערבית, יוון, צפון אפריקה — לא פוליטיקה אלא זיכרון תרבותי.. המרחב לא מחולק למדינות אלא לרגשות. האלבום אינו על בדידות פיזית אלא על בדידות בתוך קשרים. כולם סביבך, אבל אתה אי נפשי.

הטקסטים פשוטים אין דימויים גדולים. דווקא הפשטות מייצרת עומק כי היא נשמעת כמו מחשבה ולא כמו שיר. המוסיקה – מינוריות קבועה, התחושה היא של תנועה קדימה בלי הגעה. מעט מאוד פזמונים מתפרצים.

הרבה שירים מרגישים כמו הליכה בעיר בלילה. טסה כמעט לא הוא זמר מספר., השירה קרובה לדיבור, ולכן כל שורה נשמעת אישית ולא תיאטרלית.

“אי” הוא אלבום מרטיט על המרחק הקטן ביותר בעולם – המרחק בין להרגיש משהו לבין להגיד אותו.

צילום סטילס: אילן אזולאי

