דונובן סגול כהה ללניה

"ללניה" היא אחת הבלדות העממיות היותר יפות-מקוריות שממשיכות להקסים מאז השישים. המקור (לפני "דיפ פרפל") של דונובן שהקליט את השיר ב-1968 לא כדי לכלול אותו באלבום. הוא נכלל באוסף הלהיטים הגדולים של דונובן משנת 1969. דונובן סיפר במהלך ראיון לקידום אלבומו Beat Café, שהשיר "בגדול" הוא שיר הזדהות עם זונה. השם "ללנה" Lalena נוצר מהרכבת השמות של השחקנית הגרמנית Lotte Lenya, שהייתה אשתו של היוצר קורט וייל, שכתב עם ברטולד ברכט את "אופרה בגרוש", המיוסיקאל בו כיכבה לוטה לניה בתפקיד הזונה ג'ני דייבר. דונובן הוסיף כי המחזמר ריגש אותו – כיצירה מוסיקאלית בעלת מודעות חברתית. השיר נכתב על דמות הזונה בהזדהות מוחלטת עם אישה שמוחרמת ע"י החברה.

Deep Purple, ההקליטה אצ השיר לאלבום האולפן השלישי שלה שיצא ביוני 1969 ובארצות הברית רק בספטמבר 1969 . המוזיקה של האלבום הזה מקורית ברובה בשילוב של רוק מתקדם, הארד רוק ורוק פסיכדלי, בלט הגיטריסט ריצ'י בלקמור ככותב שירים. בלהקה נתגלעו חילוקי דיעות על על השילוב של מוזיקה קלאסית ורוק שהוצע על ידי נגן הקלידן ג'ון לורד ויושם בשפע במהדורות הקודמות של הלהקה.

When the sun goes to bed

That's the time you raise your head

That's your lot in life Lalena

Can't blame you Lalena

Arty Tart la de da

Can your heart get much sadder

That's your lot in life Lalena

Can't blame you, oh, Lalena

Run your hand through your hair

Paint your face with despair

That's your lot in life Lalena

Can't blame you, oh, Lalena

Run your hands through your hair

Paint your face, pait you face up with despair

That's your lot in life Lalena

I can't blame you, oh lalena

When the sun goes to bed

That's the time you raise your head

That's your lot in life Lalena

I can't blame you Lalena

Arty Tart Oh so la de da

Can your part ever get, ever get much sadder

That's your lot in life Lalena

I can't blame you Lalena

Oh, Lalena

דונובן – ללניה