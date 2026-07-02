דני רובס . צילום דוד גרנת

דני רובס – אני רוצה להישאר

השיר מפגיש שני יוצרים המזוהים עם רגישות אנושית ויכולת לספר סיפור בגובה העיניים. השיר עוסק באהבה בוגרת, שאינה מבוססת על סערת רגשות אלא על הרצון למצוא מנוחה אחרי שנים של חיפוש.

מילים: אשכול נבו לחן: דני רובס הפקה מוסיקלית: דני רובס, ארז כספי עיבוד: דני רובס, אורי וינשטוק, מיקי ורשאי, עמית יורגנסון, קרן טפרברג
4/5

השיר "אני רוצה להישאר" מפגיש שני יוצרים המזוהים עם רגישות אנושית ויכולת לספר סיפור בגובה העיניים – הסופר אשכול נבו והזמר־יוצר דני רובס. נבו מביא לשיר קול אישי מאוד, ואילו רובס מלחין ומבצע אותו כאילו היה חלק טבעי מהרפרטואר שלו. התוצאה היא בלדת פופ עצובה־מתוקה, שאינה מחפשת שיאים דרמטיים אלא נשענת על אינטימיות, בגרות ואיפוק.

הטקסט  בנוי סביב ניגוד מרכזי: חיים של תנועה בלתי פוסקת מול הכמיהה לעוגן. כבר בבית הראשון הוא מתאר אדם הנמצא בתנועה תמידית: "שנים אני בא והולך / מעביר כלי גילוח ממקום אחד למקום אחר."
התיאור היומיומי של כלי הגילוח והמזוודות אינו מקרי. אלו חפצים קטנים, כמעט שוליים, שהופכים לסמל של חיים ארעיים ושל נדודים. בהמשך מופיעים הרחובות, העבודות, בתי המלון והמסועים – כולם מייצרים תחושה של אדם שאין לו מקום קבוע.
מול עולם התנועה הזה ניצב הפזמון הפשוט והחוזר: "איתך, איתך אני רוצה להישאר." דווקא פשטותו היא מקור כוחו. אין כאן מטפורות מורכבות או הצהרות גדולות; רק רצון בסיסי, אנושי, למצוא מקום שבו אפשר להפסיק לברוח.
אחד השורות היפות בשיר היא: "בית, מיטה, חלון רחב פונה אל האופק, אל החצר.". הבית אינו מוצג כאחוזה או כהישג חומרי, אלא כמקום של שקט, אינטימיות ומבט משותף אל העולם. אלו דימויים שמעניקים תחושת חמימות ביתית, והם משתלבים היטב עם אופיו המאופק של השיר. גם המשפט: "הלכתי ארבעים שנה ועוד שבועיים במדבר." יוצר הקבלה ברורה לסיפור המקראי של נדודי בני ישראל. אלא שכאן המדבר אינו מקום גיאוגרפי אלא מטפורה לחיפוש רגשי ארוך, עד למציאת אהבה שמעניקה תחושת בית.
לקראת הסיום מגיעה שורה פשוטה, כמעט יומיומית, אך היא מצליחה לבטא את כוחה של אהבה להאט את הזמן ולהעניק משמעות לרגעים קטנים. – "גם כשהזמן אוזל, חיבוק שלך תמיד נמשך שנייה יותר."
 מוזיקלית, הלחן של רובס מזוהה מיד עם סגנונו: מלודיה רחבת נשימה, הרמוניות נעימות והתקדמות איטית שאינה ממהרת לשום מקום. העיבוד, הנושא גוון ריתם אנד בלוזי נגיש, מוסיף לשיר גרוב עדין שאינו משתלט על המלודיה. כלי הקצב, הבס והגיטרות מלווים ברכות את השירה ומעניקים תחושת תנועה מתמדת, אך ללא מתח או דרמטיות. הבחירה הזו מתאימה לרוח השיר, שמדבר דווקא על הרצון להפסיק לרוץ ולהתחיל להישאר.
השירה של רובס היא אחד מנכסיו הגדולים של השיר. קולו הבשל והחם אינו מנסה להרשים בעוצמה, אלא מספר את הסיפור בפשטות ובאמינות. הוא שר כמעט כמי שמשוחח עם אהובתו, והאיפוק הזה מעניק למילים משקל רגשי רב יותר מכל התפרצות קולית. הלחן נשאר באותו מרחב רגשי כמעט לכל אורכו, ללא שיא מלודי או שינוי דרמטי. מי שמחפש התפתחות מוזיקלית מפתיעה עשוי למצוא אותו פשוט מדי ממש כמו גם הטקסט המתאפיין בפשטות ובישירות ולא בשפה פיוטית או מורכבת במיוחד.

 דווקא האיפוק הוא סוד כוחו של השיר. "אני רוצה להישאר" אינו מבקש לסחוף באמצעות דרמה, אלא לרגש באמצעות אמת אנושית. הוא עוסק באהבה בוגרת, שאינה מבוססת על סערת רגשות אלא על הרצון למצוא מנוחה אחרי שנים של חיפוש. הלחן החם של דני רובס, העיבוד הרך בעל הניחוח הריתם אנד בלוזי והמילים האישיות של אשכול נבו משתלבים לבלדת פופ אינטימית, שמצליחה לומר בפשטות דבר מה עמוק: לפעמים ההרפתקה הגדולה ביותר היא להפסיק לנדוד ולבחור להישאר.

צילום ראשי דוד גרנות

דני רובס אני רוצה להישאר

שנים אני בא והולך
מעביר כלי גילוח ממקום אחד, למקום אחר
שנים אני רץ ברחובות
אני רץ בין עבודות ומדווש לי על הפס
אף פעם לא עוצר
איתך, איתך אני רוצה להישאר

כולם חולמים על עיר זרה
ועושים "רילוקיישן", "וואן דיירקשן"
עם פנים של מהגר
שנים אני נוסע וחוזר
מעביר מזוודות מעל מסוע ממלון אחד לאחר
איתך, איתך אני רוצה להישאר

בית מיטה, חלון רחב פונה אל האופק, אל החצר
כשאת מביטה בי ברוך אז אני מביט בך ואומר
איתך אני רוצה להישאר

שנים שרק חלמתי אותך
לא ידעתי שאפשר ככה לאהוב
אבל עכשיו אני כבר ער
חשוף, בעצם מסתתר
הלכתי ארבעים שנה ועוד שבועיים במדבר
אבל מי סופר
איתך, איתך אני רוצה להישאר

בית מיטה, חלון רחב…….

שותה את הקפה שלך לאט
את כל השאר עושה מהר
תראי איך שהלב של העולם דוהר
לא חשבתי שבכלל יש לי סיכוי
קליפת אגוז קטנה בים סוער
גם כשהזמן אוזל חיבוק שלך
תמיד נמשך שניה יותר
איתך, איתך אני רוצה להישאר

 

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