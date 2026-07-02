דני רובס אני רוצה להישאר
שנים אני בא והולך
מעביר כלי גילוח ממקום אחד, למקום אחר
שנים אני רץ ברחובות
אני רץ בין עבודות ומדווש לי על הפס
אף פעם לא עוצר
איתך, איתך אני רוצה להישאר
כולם חולמים על עיר זרה
ועושים "רילוקיישן", "וואן דיירקשן"
עם פנים של מהגר
שנים אני נוסע וחוזר
מעביר מזוודות מעל מסוע ממלון אחד לאחר
איתך, איתך אני רוצה להישאר
בית מיטה, חלון רחב פונה אל האופק, אל החצר
כשאת מביטה בי ברוך אז אני מביט בך ואומר
איתך אני רוצה להישאר
שנים שרק חלמתי אותך
לא ידעתי שאפשר ככה לאהוב
אבל עכשיו אני כבר ער
חשוף, בעצם מסתתר
הלכתי ארבעים שנה ועוד שבועיים במדבר
אבל מי סופר
איתך, איתך אני רוצה להישאר
בית מיטה, חלון רחב…….
שותה את הקפה שלך לאט
את כל השאר עושה מהר
תראי איך שהלב של העולם דוהר
לא חשבתי שבכלל יש לי סיכוי
קליפת אגוז קטנה בים סוער
גם כשהזמן אוזל חיבוק שלך
תמיד נמשך שניה יותר
איתך, איתך אני רוצה להישאר