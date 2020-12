משירי הנצח של הביטלס שמלווים אותך כל חייך, ולעולם תמשיך לאהוב, להתרפק, להתגעגע. "עץ נורבגי" הוא כינוי לעץ מזויף ליצור רהיטים. פול מקרטני טוען, כי שם השיר הוא שלו, אחרי שראה עץ כזה בביתה של השחקנית ג'יין אשר, עימה היו לו יחסים רומנטיים.

זה היה שיר הראשון שבו עשו הביטלס שימוש בסיטאר. ג'ורג' הריסון ניגן. הוא עשה הרבה חזרות כדי להגיע לצליל הנכון. את רזי הסיטאר הכיר מראווי שנקר שקירב אותו למוסיקה ולתרבות של המזרח. ג'ון לנון שכתב את הטקסט סיפר – "ניסיתי לכתוב שיר את על פרשיית אהבה מבלי שאשתי סינתיה תדע על כך. הטקסט יצא לכן מעט מתוחכם. האמת, שאינני זוכר מי היא הנערה שבה מדובר"…

השיר מספר על בחור שמוזמן לביתה של בחורה. כשהיא אינה מסכימה להכניסו לחדר המיטות שלה, הוא הולך לישון באמבט. כשהיא עוזבת למחרת בבוקר, הוא מבעיר את המקום. זה היה אחד השירים הראשונים של לנון שמספר סיפור שלם בשיר. שיר קצר בעל מלודיה אקזוטית, הרמוניה מקסימה, קסם הסיפור הוא חלק אינטגרטיבי מהסיפור.

הביטלס הקליטו אותו ב-12 באוקטובר 1965, ביום הראשון לסאשנים של Rubber Soul בהפקת ג'ורג' מרטין. הטייק הראשון של השיר נכלל באנתולוגיה של הביטלס בדיסק השני.

John Lennon: vocals, acoustic rhythm guitar

Paul McCartney: harmony vocals, bass

George Harrison: sitar, 12-string acoustic guitar

Ringo Starr: bass drum, tambourine

הביטלס Norwegian Wood

I once had a girl / Or should I say she once had me

?She showed me her room / Isn't it good Norwegian wood

She asked me to stay / And she told me to sit anywhere

So I looked around / And I noticed there wasn't a chair

I sat on a rug biding my time / Drinking her wine

We talked until two and then she said / "It's time for bed"

She told me she worked / In the morning and started to laugh

I told her I didn't / And crawled off to sleep in the bath

And when I awoke I was alone / This bird had flown

So I lit a fire / Isn't it good Norwegian wood

