רוני פיטרסון לא היה מקבל בחיים ערב כזה בהיכל התרבות. אני מתכוון ל"בחיים" תרתי משמע. פיטרסון היה סטאר רוק של סיגריה תקועה בגיטרה ובלוז. הרבה בלוז. ב"תפסתי ראש" לפני סיום ערב המחווה לזכרו, ששר שלום חנוך, שמעתי לפתע את קולו של רוני בקטע מעבר של "הוצ'י קוצ'י מן" (סטנדרט בלוז של וילי דיקסון) – יוצא מפי בנו אריק, הגיטריסט שממשיך אותו בצורה מופלאה. גם הבת ניקול עלתה לשיר "הללויה" של לאונרד כהן. מה חבל שרוני לא יכול היה לפלוט איזה פאקינג גרייט צ'ילדרנס. אלה היו רגעים שהיו מביאים לו נחת של ממש.

כשאומרים "אגדת רוק", המשמעויות יכולות להשתרע ממי ששמו הולך לפניו דורות על דורות כמוסיקאי-מבצע פנומן ועד לתופעה מוסיקה מופתית. על רוני פיטרסון, גיטריסט-על אפשר לדבר כעל תופעה מופתית במוסיקה המקומית. במקור אינו ישראלי (מוצאו גרמני) – יבוא של שלום חנוך מבריטניה – שברבות השנים היכה שורשים (מגורים, משפחה, הופעות), והמשיך לעשות מוסיקה שמשייכת אותו יותר מאשר ל"אגדת דשא" של מאיר אריאל ושלום חנוך, למוסיקה של אגדות הבלוז והרוק הגדולות. קשה להאמין שבארץ ים-תיכונית של מוסיקת חאפלות, אפשר לייצר רוק ובלוז שורשיים כמו שרוני פיטרסון ייצר. הוא עשה את זה, ומצד שני , היכה כאן שורשים ואפילו התארח בהקלטת "דמעות", של אייל גולן , שיר שהגיע לערב המחווה במה בהיכל באמצעות זאב נחמה, בשל סולו בלוז שרוני ניגן בשיר הזה.

נילי פיטרסון, האישה שאיתו לאורך הדרך, מי שתיחזקה את הקריירה שלו וקידמה אותה, דאגה להביא את הבסט אופ דה בסט של נגנים, יוצרים וזמרים – שעלו לאזכר את הקשר שלהם עם רוני, להצדיע בצלילים ובשירים.

הערב נפתח במפגן פסגה של שמוליק בודגוב, ארז נץ, צ'לי סיגלסקי ויהודה עדר שניגנו "שבלול" של שלום חנוך. דני רובס הצדיע ב – Something של הביטלס, וסממני בלוז ראשוני בערב הגיעו ממיי פיינגולד המצוינת ב – Stop של סם בראון.

מי שהתרגש במיוחד היה ירמי קפלן, שסיפר על החזרה האחרונה שלו עם רוני לפני מותו. רוני לא חש בטוב, וקפלן הציע לו לנגן איך שנוח לו, אפילו בישיבה על הספה, כאילו שיחרר אותו – Released Him. המשמעות של "לשחרר" התבררה כעבור יומיים במשמעות הכי טראגית שלה. לערב הזה קפלן שחרר את I Shall Be Released של בוב דילן. זה היה המומנט המפעים בערב הזה לזכרו.

בלוז עברי? אהוד בנאי והמפוחית ב"אל תפחד" עשו בלוז עברי. זו היתה הצדעה אותנטית, אינטימית,. בהפוך – הגיע בלוז רוק פוסט גראנג' – "קח אותי" עם אורית שחף ותום פטרובר ו"היהודים" ששרפו את הפיוזים בהיכל.

רוקנרוליסטים שמתים בגיל צעיר יחסית נשארים צעירים לנצח. רמי קלינשטיין ביצע את השיר שנשמע כבר המנון של כלהזמנים. לקראת סיום הגיע עוד מפגן גיטרות – אריק פיטרסון הבן נשמע כרוחו של האב בנגינה הוירטואוזית, בקולו ב"תפסתי ראש" עם שלום. ארז נץ התבונן בנגינתו בחיוך שבע רצון. נדמה לי שהשיר הזה החזיק מעמד כל השנים בזכות המעורבות הבלוזית של רוני פיטרסון בו, גם שלום חנוך, האיש שאחראי להבאתו לארץ ולחשיפתו – כבר לא יכול היה לחדש לו עם עוד ביצוע של הבלוז הזה שהקהל מצטרף אליו כהימנון קאלט בערב הזה הזה קיבל עוצמה מחודשת.

תמיד חשבתי שלרוני פיטרסון מעט משעמם פה. קשה להאמין שבמדינה ים-תיכונית רבת תרבויות וסגנונות, אפשר להמשיך לנגן/ליצור רוק ובלוז כמו שרוני פיטרסון ייצר. הערב הזה היה לכבודו של מוסיקאי שהחליט להישאר כאן, להיאבק על האמנות שלו יום יום, לילה לילה. עד מותו המשיך להפליא כגיטריסט soulful, ספוג בדבר האמיתי. סצנת הרוק והבלוז בישראל לא הייתה מה שהיא ללא רוני פיטרסון.

צילומים: מרגלית חרסונסקי

שבלול – ארז נץ, שמוליק בודגוב, יהודה עדר, צ'לי סיגלסקי

דמעות – זאב נחמה

היא לא תשוב – זאב נחמה

פנים ושמות – דני רובס

Something – דני רובס

stop – מיי פיינגולד

I Say A Little Prayer – מיי פיינגולד

Satisfaction – ירמי קפלן

I Shall Be Released – ירמי קפלן

מונסון – ברי סחרוף

יום הולדת – ברי סחרוף.

תיקח אותך

גנבה

אל תפחד – אהוד בנאי

זמנך עבר -אהוד בנאי

קח את הזמן – רמי קלינשטיין

צעיר לנצח – רמי קלינשטיין

הללויה – ניקול פיטרסון

רומן אמיתי – שלום חנוך

תפסתי ראש – שלום חנוך אריק פיטרסון

בגלגול הזה – שלום חנוך והיהודים

