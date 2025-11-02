השיר “זאת שמעל לכל המצופה” שנכתב והולחן על-ידי דני סנדרסון. בוצע על-ידי הגשש החיוור (שלישייה) כחלק מתוכניתם / אלבום “אופסייד סטורי” מ-1975. השיר מדבר על דמות נשית חופשית, עצמאית –“היא נושמת עצמאית, היא כולה מלכה”, תיאור שהוא אידיאליזציה מעריצה לצד הבעת תפיסה של חופש ועצמאות.

הביטוי “זאת שמעל לכל המצופה” משמש כתואר על דמות שהיא מעבר למה שמצופה ממנה או מה שמקובל,כלומר, מושלמת או מיוחדת.התיאורים “בת תשע עשרה עם אופציה להארכה”, “יש לה גוף שמתאר את הרי שומרון”, ו“וכל מה שנשאר לה מופקד לחיסכון” משלבים בין תיאור פיזי, סביבתי, כמעט מטאפורי, לבין חופש ורצון לחיים מעבר לנורמות.

השיר כתוב בלשון הומוריסטית, בעיר הדימויים (“הרי שומרון”, “אופציה להארכה”) שמשרים טון של קלילות שהתאים בזמנו לתוכנית הבידור של שלישיית הגשש החיוור".

הקולות של שלישיית הגששים משתלבים חלק מהרכב.בקצב בינוני-איטי, בליווי נעים ולא תוקפני. הגרסה משדרת יותר “פנטזיה רכה”, שימור הטקסט בקונטקסט של מראה/בחירה/הערצה. התחושה הגרסה של סנדרסון נשמעת יותר עם מודעות למה שרוצה לומר השיר.

הגשש החיוור דני סנדרסון זאת שמעל לכל המצופה

דני סנדרסון זאת שמעל לכל המצופה

זהו זה! זאת שמעל לכל המצופה

היא נושמת עצמאית, היא כולה מלכה

בת תשע עשרה עם אופציה להארכה

יש לה גוף שמתאר את הרי שומרון

וכל מה שנשאר לה מופקד לחיסכון

מפני שהיא אומרת דבר פשוט

אם ביחד אז רק לחוד

בפינה שממול עובר,

היא יודעת שאני בא לראות אותה ולא אחר

שיערה נופל לצד זה מראה נדיר

ושתי עיניה הכחולות גומרות סדיר

היא שומרת אמונים לעצמה בלבד

ויש לה שיא אולימפי בסתם להיות לבד

מפני שהיא אומרת דבר פשוט…

תוכניות מאושרות ואני עצוב

אוכל לעצמי ת'לב ובמרק יש זבוב

בקיוסק ליד ביתי, היא נמצאת כל יום

אך כמה פעמים, אפשר לקנות עיתון

מפני שהיא אומרת דבר פשוט…

היא אומרת דבר פשוט

אם ביחד אז רק לחוד

רק לשבת על כוס קפה,

עם הזאת שהיא תמיד מעל לכל המצופה