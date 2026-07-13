איימי ויינהאוס

הופעה חיה נדירה של איימי ויינהאוס לשיר You Know Im No Good עלתה ליוטיוב

זהו אחד משירי הווידוי הכנים ביותר שלה הנוגע להרס עצמי

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הסרטון צולם בתוכנית "Friday Night Project" ב-5 בינואר 2007 – שלושה ימים בלבד לפני שהשיר יצא רשמית כסינגל – והוא מציגה את הזמרת בשיא כוחה בביצוע מתוך אלבומה הקלאסי "Back To Black".
"You Know I’m No Good" יצא כסינגל השני מתוך האלבום הנ"ל, לאחר ש-"Rehab" יצא באוקטובר 2006. השיר, המאופיין בסאונד הנשמה המזוהה של איימי ויינהאוס, זכה להצלחה עולמית. השיר הגיע לראש מצעד ההיפ-הופ/R&B של בריטניה ולמקום ה-18 במצעד הסינגלים הכללי וזכה למעמד פלטינה בבריטניה, דנמרק, ניו זילנד, ספרד ושוויץ.

כמו ברוב חלקי האלבום "Back To Black", השיר מפגיש את ויינהאוס עם המפיק מארק רונסון, שעזר לה להתחבר לצלילי להקות הבנות של שנות ה-60 ולסגנון ה-דו-וופ (doo-wop). חלק מרכזי בהצלחה היה שילוב כלי נשיפה חיים באמצעות להקת "Dap Kings". רונסון נזכר כי הם השתמשו בטריקים מודרניים כדי לגרום לסאונד להישמע ישן, אך אז עלה הרעיון לתת ל-"Dap Kings" לנגן בשיר, משום  שחבריה ידעו כיצד לגרום לזה להישמע "הדבר האמיתי".
זהו אחד משירי הווידוי הכנים ביותר שלה הנוגע להרס עצמי והמודעות לכך שהיא בעצמה פוגעת באדם שהיא אוהבת. "I cheated myself, like I knew I would." –  לא רק בגדה בבן זוגה – היא בגדה בעצמה. היא הרסה מערכת יחסים שהייתה יכולה להיות טובה, משום שלא הצליחה לברוח מהדפוסים ההרסניים שלה.השיר אינו מנסה להצדיק את ההתנהגות שלה, אלא להבין אותה.. "You know I'm no good" שם השיר אינו הכרזה של "ככה אני". זו אמירה של אדם שכבר יודע את חולשותיו.

איימי ויינהאוס כמעט אף פעם לא הציגה את עצמה כקורבן מושלם. ברבים משיריה, ובמיוחד באלבום Back to Black, היא מודה שגם היא אחראית למה שקורה לה. היא לא רק מאשימה את בן הזוג, אלא גם מסתכלת על עצמה בכנות כואבת. המילים עוסקות באשמה ובמשבר זוגי, אבל ההפקה של רונסון  נשענת על סול, ג'אז וגרוב בסגנון שנות השישים. הבס "הולך", כלי הנשיפה והקצב כמעט מזמינים לרקוד. הטקסט – וידוי כואב. המוזיקה – גרוב מלא חיים.. הפער הזה גורם לשיר להישמע קליל יותר מכפי שהוא באמת. זו אחת הסיבות שהוא הפך ללהיט גדול כל כך.

מאז צאתו, "Back To Black" הפך לאחד האלבומים האהובים ביותר של שנות ה-2000 ואולי בכלל. האלבום, שממנו יצאו סינגלים נוספים כמו "Back To Black", "Tears Dry On Their Own" ו-"Love Is A Losing Game", הפך להצלחה גלובלית –  כאחד האלבומים הנמכרים ביותר בתולדות בריטניה.  בארצות הברית הוא הגיע למעמד פלטינה כפולה. האלבום זיכה את ויינהאוס  בחמישה פרסי גראמי, ביניהם "אלבום הפופ הווקאלי הטוב ביותר" עבור "Back To Black". בטקס הגראמי היא זכתה גם בתואר "תגלית השנה", בעוד השיר "Rehab" זיכה אותה בפרסי "ביצוע הפופ הווקאלי הנשי הטוב ביותר", "הקלטת השנה" ו"שיר השנה".

הופעה חיה נדירה של איימי ויינהאוס לשיר You Know Im No Good עלתה ליוטיוב Live From Friday Night Project / 2007

Meet you downstairs in the bar and heardYour rolled up sleeves in your skull T-shirtYou say, "What did you do with him today?"And sniffed me out like I was Tanqueray
'Cause you're my fella, my guyHand me your Stella and flyBy the time I'm out the doorYou tear men down like Roger Moore
I cheated myselfLike I knew I wouldI told you I was troubleYou know that I'm no good
Upstairs in bed with my ex-boyHe's in a place but I can't get joyThinking on you in the final throesThis is when my buzzer goes
Run out to meet you, chips and pitaYou say, "when we married, " ’cause you're not bitter"There'll be none of him no more"I cried for you on the kitchen floor
I cheated myselfLike I knew I wouldI told you I was troubleYou know that I'm no good
Yo, aye yo I knew you was troubleWhen I first laid eyes on youTemperature so hot the heat just rise with youLemme ride with you talk about your mistakesYou cheated yourself but these are the breaks
And it'll never be the same again ’cause of old boyBut, oh boyTogether we make so much joyIn the sands, and, oh, what a web we weaveBut you played me so I had to roll up my sleeves
And hunt you down, holding the next man's stacksNow you sorry and trying to bring that old thing backAct like we can rekindle that flameIt's a shameHow you can't get me off the brainHe that lame
You love how I bring the painGot them rug burns stinging and you saying my nameSay my name, uhThat's right I'm high postGet the champagne love word up we gonna toast
I cheated myselfLike I knew I wouldI told you I, I was troubleYou know that I'm no good
I cheated myselfLike I knew I wouldI told you I was troubleYeah, you know that I'm no good
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