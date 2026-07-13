הופעה חיה נדירה של איימי ויינהאוס לשיר You Know Im No Good עלתה ליוטיוב

הסרטון צולם בתוכנית "Friday Night Project" ב-5 בינואר 2007 – שלושה ימים בלבד לפני שהשיר יצא רשמית כסינגל – והוא מציגה את הזמרת בשיא כוחה בביצוע מתוך אלבומה הקלאסי "Back To Black".
"You Know I’m No Good" יצא כסינגל השני מתוך האלבום הנ"ל, לאחר ש-"Rehab" יצא באוקטובר 2006. השיר, המאופיין בסאונד הנשמה המזוהה של איימי ויינהאוס, זכה להצלחה עולמית. השיר הגיע לראש מצעד ההיפ-הופ/R&B של בריטניה ולמקום ה-18 במצעד הסינגלים הכללי וזכה למעמד פלטינה בבריטניה, דנמרק, ניו זילנד, ספרד ושוויץ.
כמו ברוב חלקי האלבום "Back To Black", השיר מפגיש את ויינהאוס עם המפיק מארק רונסון, שעזר לה להתחבר לצלילי להקות הבנות של שנות ה-60 ולסגנון ה-דו-וופ (doo-wop). חלק מרכזי בהצלחה היה שילוב כלי נשיפה חיים באמצעות להקת "Dap Kings". רונסון נזכר כי הם השתמשו בטריקים מודרניים כדי לגרום לסאונד להישמע ישן, אך אז עלה הרעיון לתת ל-"Dap Kings" לנגן בשיר, משום שחבריה ידעו כיצד לגרום לזה להישמע "הדבר האמיתי".
זהו אחד משירי הווידוי הכנים ביותר שלה הנוגע להרס עצמי והמודעות לכך שהיא בעצמה פוגעת באדם שהיא אוהבת. "I cheated myself, like I knew I would." – לא רק בגדה בבן זוגה – היא בגדה בעצמה. היא הרסה מערכת יחסים שהייתה יכולה להיות טובה, משום שלא הצליחה לברוח מהדפוסים ההרסניים שלה.השיר אינו מנסה להצדיק את ההתנהגות שלה, אלא להבין אותה.. "You know I'm no good" שם השיר אינו הכרזה של "ככה אני". זו אמירה של אדם שכבר יודע את חולשותיו.
איימי ויינהאוס כמעט אף פעם לא הציגה את עצמה כקורבן מושלם. ברבים משיריה, ובמיוחד באלבום Back to Black, היא מודה שגם היא אחראית למה שקורה לה. היא לא רק מאשימה את בן הזוג, אלא גם מסתכלת על עצמה בכנות כואבת. המילים עוסקות באשמה ובמשבר זוגי, אבל ההפקה של רונסון נשענת על סול, ג'אז וגרוב בסגנון שנות השישים. הבס "הולך", כלי הנשיפה והקצב כמעט מזמינים לרקוד. הטקסט – וידוי כואב. המוזיקה – גרוב מלא חיים.. הפער הזה גורם לשיר להישמע קליל יותר מכפי שהוא באמת. זו אחת הסיבות שהוא הפך ללהיט גדול כל כך.
מאז צאתו, "Back To Black" הפך לאחד האלבומים האהובים ביותר של שנות ה-2000 ואולי בכלל. האלבום, שממנו יצאו סינגלים נוספים כמו "Back To Black", "Tears Dry On Their Own" ו-"Love Is A Losing Game", הפך להצלחה גלובלית – כאחד האלבומים הנמכרים ביותר בתולדות בריטניה. בארצות הברית הוא הגיע למעמד פלטינה כפולה. האלבום זיכה את ויינהאוס בחמישה פרסי גראמי, ביניהם "אלבום הפופ הווקאלי הטוב ביותר" עבור "Back To Black". בטקס הגראמי היא זכתה גם בתואר "תגלית השנה", בעוד השיר "Rehab" זיכה אותה בפרסי "ביצוע הפופ הווקאלי הנשי הטוב ביותר", "הקלטת השנה" ו"שיר השנה".
הופעה חיה נדירה של איימי ויינהאוס לשיר You Know Im No Good עלתה ליוטיוב Live From Friday Night Project / 2007