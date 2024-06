הכוכב הבא אודישן מול קיסריה

השופטים הם השחקנים הראשיים בתוכניות ריאליטי מוסיקה. יש להם היתר לומר כל מה שבא להם. הבעיה מתחילה כששופט מחליט שהוא ה"סיפור" של התוכנית ולא המתמודד. מפיקי התוכנית בוחרים אותם לפי מדדי רייטינג פוטנציאליים. היכולת המקצועית שלהם אינה מהווה פקטור מחייב. הביקורת עליהם קלושה. אומרים מה שאומרים, וגם אם דברי שטות אומרים – המנחים ימרחו את העניין ויעברו לשלב הבא. מבחינת מפיקי התוכנית – ערכם מבחינת אחוזי צפיה גבוה מזה של המתמודדים, אחרת איך נסביר את המספר הגבוה של שופטים כוכבים-מפורסמים.

לעשות אודישן באמצע הופעה של איתי לוי – יותר חזק מהאודישן עצמו. איתי לוי מרוויח בגדול. לא חשוב שכשופט הוא קיים בעיקר בזכות ה – Welcome הצעקני שלו. כלומר – לא קיים מקצועית.

ברור שהאודישן של שנאל אלקיים תפור כגימיק של ההפקה. אין כאן מקום לשיפוט מקצועי, ואתה כצופה קונה הכל, כי זה חלק מן המשחק כולל ההצטרפות של נסרין קדרי לדואט, ש..במקרה היתה בקהל. בשורה תחתונה – עוד מסלסלת, שככל הנראה תתאייד עם הזמן, ואני חותם שאהיה מוכן לאכול כובע.

האם הדמעות שקרן פלס מפזרת כמעט בכל תוכנית הן אמת או חלק מקונספטת הגימיקים של הכוכב הבא? בכל פעם שהיא בוכה, אני צוחק. הפעם זה קרה באודישן של אייל שלום (40 פלוס) שנישא על סיפור הזוגיות שלו עם ניקי גולדשטיין. הוא שר ברגש יפה You Are The Reason של קאלום סקוט, פנים מחייכות מלאות אופטימיות. פלס שטופת דמעות תמוהות אמרה משהו על אמנות. מה פשר העצב? משבר נפשי או גימיק שגרתי? מבחינת מפיקי התוכנית – מקדמת רייטינג נפלאה. כל תוכנית מציאות ראויה אינה יכולה להרשות לעצמה להישאר נטולת דמעות. הדמעות של פלס שוות זהב.

אם לחזור למציאות: נטלי ליפין (35) ההריונית תצטרך להוכיח שהרמה הגבוהה בביצוע של Easy On Me (שיר של אדל) תימשך גם אחרי הלידה, אופיר שרון ששר "שקיעות אדומות" צריך להפנים, שלא יהיה לו עוד חבל הצלה בדמות שיר האודישנים של תמיר גרינברג, השופט אסף אמדורסקי צריך להבין כי השכל הישר אינו מקבל "אדום" בנימוק תמוה על כך שהמועמד (אייל שלום) לא התחיל לשיר כשהוא היה צעיר יותר, (כן, כן תרימו גבה), מנינט אני מצפה ליותר מאשר הגדרת המבצעת כ"קילרית" – במקרה של שירי אורן, זמרת ר-נ-ב, ששרה The Way You Make Me Feel של מייקל ג'קסון. ולאיתי לוי כדאי להעיר שהיא אינה מזכירה את אריתה פרנקלין, מלכת הסול.

נטלי ליפין – Easy On Me

אופיר שרון – "שקיעות אדומות"

אייל שלום – You Are The Reason

שירי אורן – The Way You Make Me Feel

עידן צברי – "אם רק תדברי"

שנאל אלקיים – "רציתי לדבר איתך"

