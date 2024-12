הכוכב הבא לאירוויזיון עונה 11 פרק 11 רון בוחניק

הכל היה כאן שקוף. השופטת קרן פלס שעשתה איתו בעבר דואטים שהפכו להיטים, ההצגה הדרמטית בקדימונים, אפילו שם השיר – "שקופים" שכבר זכה לתהילה בביצוע המשותף שלו ושל קרן היה חלק מהשקיפות המטרידה הזו. רון בוחניק עבר מעל המשוכה של האודישן הראשון בתחרות בקלילות רבה.

שיתוף זמרים מוכרים, שכבר זכו להצלחה, הוא חלק ממגמת העצמת הרייטינג של התוכנית. לא לשכוח ש"הכוכב הבא" הוא גם משחק ריאליטי שבו הכל אפשרי / מותר.

אחת השאלות שבכל זאת ראויה לתשובה: על מה השופטים נותנים ניקוד? קרן פלס אמרה על הודיה טרקין ששרה "בן אדם" של אמיר דדון – "יאת יפהפייה ויש לך הכל, אבל לא נראה לי שאת יכולה להחזיק את האירוויזיון על הכתפיים שלך. זה עלו לגרום נזק לחוליות שלך…" פלס ממשיכה לזרוק מטפורות מכל הבא לידה, אבל במקרה הזה היא תישאל – האם כל המשתתפים שנתת להם "כחולים" בסיטונות מסוגלים להחזיק אירוויזיון על כתפיהם? וגם: האם אודישן ראשון אמור לענות על השאלה הזו? בשלב ראשון הקריטריונים צריכים להתמקד באיכויות קוליות וטכניות: דיוק בגובה הצליל, יציבות קולית, וטווח ווקאלי, עד כמה הקול ייחודי או מושך, והיכולת להעביר רגש באמצעות שירה. כמובן – שליטה טכנית: יכולת לבצע שירים בסגנונות שונים ולהתמודד עם לחצים בשידור חי.

רק בשלב מאוחר יותר יתבררו נתונים הקשורים בתחרות הבינלאומית: האם הסגנון של הזמר והביצוע יכולים לעניין קהל רחב ומגוון מחוץ לישראל, יכולת במה – כריזמה, נוכחות בימתית, ושפת גוף המשדרות ביטחון ומשדרגות את הביצוע, כל אלה יכולים להווות פוטנציאל לבלוט: בתחרות כמו האירוויזיון. יש צורך בגורם ה"וואו” שיכול למשוך את תשומת הלב של הצופים ברגע קצר. בסופו של דבר, מדובר בשילוב בין איכויות מוזיקליות ובין פוטנציאל לביצוע מרשים שיכול לבלוט באירוויזיון עצמו.

לא ברור לי כמה השופטים, שנבחרים על פי הצלחה ופופולריות, ערים לנקודות הנ"ל. אמדורסקי נתן אדום לרוני הדס ששרה Nothing Gonna Change My Love For של ג'ורג' בנסון בגלל "חוסר כריזמה", אבל הודה שהאודישן שלה היה מעולה. זו ללא ספק טעות בשיפוט בשלב הזה של התחרות.

הודיה טרקין – "בן אדם" – קולה הרוטט והמתרגש לא פגע אנושות באודישן המיוחד (ציון: 8)

לשם שרביט – "מולדת" – קול מעודן, ביצוע ענוג לשירו של חנן בן ארי. לאן זה לוקח אותו מכאן? (ציון: 8)

רוני הדס – Nothing Gonna Change My Love For You – שירה אינטליגנטית, מדויקת, רמה בינלאומית. (ציון: 9)

נדב כהן – "החבר הביישן על פסנתר" – הייתי מעביר בשלב הזה, השופטים נתנו 3 אדומים אבל לא נימקו. איתי לוי אמר לו -"יהיה עוול להעביר אותך". נדב לא למד מההערה הזו כלום. (ציון: 7)

הילי משייב – One Night Only – ביצוע טכני מדי, כזה שמרחיק אותה ממהות השיר. כמי שסיימה "בית ספר למוסיקה", נראה שהיא ממשיכה להיות תלמידה. (ציון: 5)

רון בוחניק – "שקופים" – מיומן, מקצוען קול מיוחד, פשטות יפה. הבעיה בהליכה "על בטוח" בבחירת שיר שהיה להיט. לאן ילך מכאן? (ציון: 9)

