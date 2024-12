הכוכב הבא לאירוויזיון עונה 11 פרק 16 דולב מנדלבאום

לא בכיתי יחד עם קרן פלס כשואלרי חמאתי שרה "ואני קורא לך" המוכר מאייל גולן. פלס מביאה לכוכב הבא מטענים רגשים שאינם קשורים דווקא לביצועים, ובהתאם לכך השיפוט שלה – שטוף דמעות. אם להתמקד במטרה – ייצוג ישראל באירוויזיון, היו בחלק הזה של התוכנית כמה ביצועים שפניהם לשם: הבולטים ביניהם – עלמה מימון דה רזון בגרסה ל – Not Going Anywhere של קרן אן, הישראלית שעשתה קריירה נפלאה בצרפת ודולב מנדלבאום, בן 16 בלבד ששר Lovely של בילי אייליש. דה רזון שרה את השיר שלה ברגישות מופלאה, בשינויי גוונים שהגדירו מהו Cover מעולה כולל הטיפוס בסולם המנעד, חלק אינטגרלי בפרשנות הייחודית לשיר ולא "קפיצה מעל הפופיק" כפי שאמדורסקי נימק את האדום שלו.

דולב מנדלבאום הוא לא פחות מתופעה. נדיר למצוא זמרים בגיל שלו ברמת אינטליגנציה ובביטחון עצמי כאלה. הוא שר את Lovely של בילי אייליש בגווני קול מפתיעים, בפרשנות עומק ש"מתחה" את קולו בדינמיקה מופלאה. אין שום ספק: אם הנער הזה לא יגיע לאירוויזיון, הוא יגיע רחוק גם בלי התחרות הזו.

יובל גולד – Beatiful Things דגם טוב מאוד של בנסון בון, אבל מה עם ערך מוסף משלו? (ציון: 7)

עמית שדה – Unfaithful – שרה את השיר של ריהאנה במצלול מושלם, אבל ההופעה בגדול היתה חיוורת משהו (ציון: 7)

אודי שניידר – "אלה" – ביצוע ייחודי לשירו של משלום חנוך המוכר מדפנה ארמוני. הפיכתו של השיר לרוק תיאטרלי – התרחשות מסעירה וחשיבה מחוץ לקופסה, שקרן פלס פירשה כ"תוקפנית"… (ציון: 9)

עלמה מימון דה רזון – Not Going Anywhere – שרה ב"קטן" שהפך "גדול" מאוד, פרשנות נפלאה לשיר של קרן אן שיש בה רגישות ועומק. (ציון: 9)

חמסה – "גיבור של אמא" – עשו את שלהן בהרמוניות טובות. כחשיפה מחודשת – התוכנית שירתה אותן. (ציון: 7)

דולב מנדלבאום – Lovely – ככה לא שרים בגיל 16. אינטליגנטי, נועז, מיוחד. ללכת איתו רחוק. (ציון: 10)

ואלרי חמאתי – "ואני קורא לך" – כזמרת היא אינה זקוקה למבחנים מחודשים. כנושאת דגל אחוות העמים בעברית-ערבית יש לה כל המרכיבים לייצג את ישראל. האם זה מה שאמור להוביל אותה לשוויץ? נשאיר את השאלה פתוחה. (ציון: 8)

