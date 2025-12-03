הכוכב הבא לאירוויזיון פרק 11 מייקל הרפז

מייקל הרפז, אליל שנות התשעים מלהקת היי פייב, בן 52, מאתגר עצמו בקאמבק שבלשון העכשווית יוגדר כמטורף – בהכוכב הבא לאירווזיון. מי שגבתו הורדה מהר היה השופט אסף אמדורסקי, שהעונה מפציץ במפתיע ב"כחולים" (מה קרה?, הגיל או התרגיל?) אלא שבמקרה של הרפז, שהביא בלדת פופ מקורית מהבית – הוא הלך על "אדום" בניגוד לכל השופטים.

All Right הוא שיר שהרפז כתב יחד עם אייל שחר, גם הוא מהיי פייב, שתורגם לעברית לגרסה מצליחה של מאיה בוסקילה שנקראה "רק אל תגיד".

הרפז התיישב לפסנתר החשמלי, שר באנגלית בדיקציה טובה, בהתכוונות רגשית, במעבר יפהפה מנמוך לגבוה, אותנטי ומדויק, מתאים לאוריינטציה של אירוויזיון.

אמדורסקי הודה כי הרפז מוסיקלי, בעל יכולות כזמר מקצועי, אלא שה"אדום" ניתן לו לא על ביצוע בינוני או כושל אלא על "העניין היחסי" מול כל הכשרונות הצעירים שהתגלו עד כה באודישנים.

האמת: לא הכי הבנתי את הטעון של אמדורסקי. מדוע לא שפט לגופו של ביצוע? מה הפריע לו? האם גם כאן זה ענין של גיל או תרגיל להחזיר לעצמו משהו מהדימוי של השופט הקשוח? או: יכול להיות שכבר נקעה נפשו ממלאכת השיפוט, והוא מחפש מיני מניפולציות להתחרפן בכוח?

ג'ני פנקין, 33, תל אביב – My All – היתה טענה של השוןפטים שהיא מתרגשת מדי, שהשיר "לא קשור אליה" (מימון), שהטכניקה רוצחת לה את הנשמה (לוי). בשורה חתונה: הנעליים של מריה קארי לא היה מאוד גדולות עליה. ציון: 8,

ענווה אמויאל, 24, דימונה – "גבולות הגיון" – קול מסלסל עדין, שרה בפשטות יפה, ביצוע שהוא מעבר לגבולות הגיון. ציון: 9

הראל טיירי, 27, ירושלים – "פסיכופט" – למרות ביצוע טוב, טעון עוצמות רגש שמספרת את הסיפור שלו, השופטים העדיפו את המקור של עידו מלכה, שהפקת התוכנית הזמינה לשיר את השיר. האדומים שניתנו לו היו חסרי נימוק משכנע. ציון: 8

שירה איטח, 19, נתניה – October Sky – ביצוע טוב שלא נפל באיכותו מהקאבר של עלמה מימון דה רזון לשיר הזה. איזונים יפים בטונים, טווח קולי, ויברציות יפות,.חיבור מוצלח של טכניקה ורגש. ציון: 9

יותם אולמר, 22, קרית אונו – "מי היה מאמין" – מבוקר, מלנכול מעט, אבל בולע מילים, לא מיומן מספיק לכבוש את המטרה. ההתפעלות של אמדורסקי היתה מעט תמוהה.

מייקל הרפז, 52, תל אביב – I'll Be All right – ניסיון אמיץ לקאמבק אחרי היסטוריית "היי פייב" מהתשעים. שר בליווי עצמי בקלידים, אנגלית טובה, צבע קולי ודיקציה שמתאימים למשימה. הגיל קובע?

