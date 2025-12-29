הכוכב הבא לאירוויזיון פרק 22 שירה זלוף שרה "מעריב לנוער"

כמו בפרק הקודם – לא היו כאן קרבות אמיתיים.. סתם אודישנים במסגרת התוכנית וגם הניסיון להגדיר נושאים – חארטה ברטה. התגלית הגדולה של העונה כזמרת יוצרת היא ללא ספק שירה זלוף. זלוף מספרת את הסיפור האישי שלה בחדווה מאופקת, שיש בה דוק של עצבות מעורבת בטון גבוה שמביע שכנוע עצמי, הפעם בשיר מקורי חדש – "מעריב לנוער". מנגינה, קצב ושירה תיאטרלית שמתחברים לעוצמה נשית, חופש, הומור, התכוונות. העיבוד וההפקה המוזיקלית מעניקים לה דחיפה יצירתית משמעותית. נעים להכיר כוכבת בדרך ששרה את עצמה מתוך עצמה (על דרכה כנערה) ונהנית ממוסיקה פופ עכשווית מדליקה תרתי משמע. גם הפעם – גילתה אומץ, כישרון נדיר. עיזבו אירוויזיון – היא זמרת שהתוכנית חשפה אותה לקריירה מקומית מבטיחה מאוד.

אירוויזיון? גל דה פז ששרה Vampire של אוליביה רודריגו מועמדת רצינית להגיע לקו הגמר. זמרת מקצועית מא' עד ת'. יש לה גרוב נהדר, דיקציה, ביטחון, עומק. שווה לקחת אותה ברצינות גבוהה באשר לבחירת הנציג הישראלי לאירוויזיון.

פורטרט – "חייב למות עלי" – לא אוהב את העובדה ש"פורטרט" שולפת שירים מהבוידעם במקום לחדש עם מבט למהות מטרת התחרות. כגילוי מחודש של הלהקה במסגרת קידום מכירות – עבודה טובה ציון: 7

דורין אור – Nais Balamo – במקומה הייתי שולח מועמדות לקדם אירוויזיון היווני. יש לה גם את היכולות האלה ללבוש לבושים עממיים שונים, מצד שני – מטשטשת זהות בכל הקשור למטרת התחרות.

איתן אהרון – "תני לי יד" – בז'אנר המזרחי – תגלית. בכל הקשור לאירוויזיון – חבל"ז. ציון: 7

שקד סלומון "כל כך מוכר" – סלסול מעט צעקני בעיבוד פאנקי ללהיט של מרגלית צנעני השופט חסון הצביע "אדום" כי הביצוע לא היה מספיק "מלעוני", כלומר שההטעמה לא השפיעה על הקצב בנוסח המקורי של צנעני. לא בטוח ששקד הבין מה הוא רוצה מחייו, בטח כשמדובר בתוכנית המכוונת לתחרות בינלאומית. לעצם העניין – הביצוע כשלעצמו היה בינוני מאוד ציון: 6

גילי צנעני – Me Too – לא עזרו לה הכוריאוגרפיה השבלונית והניסיון לשלב שירה וריקוד. הכל נשמע ונראה מבוים מדי, שטחי ולא אותנטי. ציון: 5

גל דה פז – Vampire – זמרת R-N-B נפלאה מזן מקומי, ביצוע והופעה תפורים לתחרות, ביטחון, מקצועיות. אמדורסקי חיפש בכוח "חורים" כדי להבין למה הוא לא התלהב. לא בטוח שהוא מצא אותם. ציון: 9

דניאל עזר -"מתנות" – השוואה ליוצר השיר אביתר בנאי לא סייעה לו, אבל בגדול יש כאן זמר טוב מאוד כאישיות בימתית וככישרון ווקאלי. ה"אדומים" שספג לא היו מנומקים מספיק משכנע. ציון: 8

