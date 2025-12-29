הכוכב הבא לאירוויזיון פרק 22 שירה זלוף שרה "מעריב לנוער"

כמו בפרק הקודם – לא היו כאן קרבות אמיתיים.. סתם אודישנים במסגרת התוכנית וגם הניסיון להגדיר נושאים – חארטה ברטה. התגלית הגדולה של העונה כזמרת יוצרת היא ללא ספק שירה זלוף. זלוף מספרת את הסיפור האישי שלה בחדווה מאופקת, שיש בה דוק של עצבות מעורבת בטון גבוה שמביע שכנוע עצמי, הפעם בשיר מקורי חדש – "מעריב לנוער". מנגינה, קצב ושירה תיאטרלית שמתחברים לעוצמה נשית, חופש, הומור, התכוונות. העיבוד וההפקה המוזיקלית מעניקים לה דחיפה יצירתית משמעותית. נעים להכיר כוכבת בדרך ששרה את עצמה מתוך עצמה (על דרכה כנערה) ונהנית ממוסיקה פופ עכשווית מדליקה תרתי משמע. גם הפעם – גילתה אומץ, כישרון נדיר. עיזבו אירוויזיון – היא זמרת שהתוכנית חשפה אותה לקריירה מקומית מבטיחה מאוד.
אירוויזיון? גל דה פז ששרה Vampire של אוליביה רודריגו מועמדת רצינית להגיע לקו הגמר. זמרת מקצועית מא' עד ת'. יש לה גרוב נהדר, דיקציה, ביטחון, עומק. שווה לקחת אותה ברצינות גבוהה באשר לבחירת הנציג הישראלי לאירוויזיון.
פורטרט – "חייב למות עלי" – לא אוהב את העובדה ש"פורטרט" שולפת שירים מהבוידעם במקום לחדש עם מבט למהות מטרת התחרות. כגילוי מחודש של הלהקה במסגרת קידום מכירות – עבודה טובה ציון: 7
דורין אור – Nais Balamo – במקומה הייתי שולח מועמדות לקדם אירוויזיון היווני. יש לה גם את היכולות האלה ללבוש לבושים עממיים שונים, מצד שני – מטשטשת זהות בכל הקשור למטרת התחרות.
איתן אהרון – "תני לי יד" – בז'אנר המזרחי – תגלית. בכל הקשור לאירוויזיון – חבל"ז. ציון: 7
שקד סלומון "כל כך מוכר" – סלסול מעט צעקני בעיבוד פאנקי ללהיט של מרגלית צנעני השופט חסון הצביע "אדום" כי הביצוע לא היה מספיק "מלעוני", כלומר שההטעמה לא השפיעה על הקצב בנוסח המקורי של צנעני. לא בטוח ששקד הבין מה הוא רוצה מחייו, בטח כשמדובר בתוכנית המכוונת לתחרות בינלאומית. לעצם העניין – הביצוע כשלעצמו היה בינוני מאוד ציון: 6
גילי צנעני – Me Too – לא עזרו לה הכוריאוגרפיה השבלונית והניסיון לשלב שירה וריקוד. הכל נשמע ונראה מבוים מדי, שטחי ולא אותנטי. ציון: 5
גל דה פז – Vampire – זמרת R-N-B נפלאה מזן מקומי, ביצוע והופעה תפורים לתחרות, ביטחון, מקצועיות. אמדורסקי חיפש בכוח "חורים" כדי להבין למה הוא לא התלהב. לא בטוח שהוא מצא אותם. ציון: 9
דניאל עזר -"מתנות" – השוואה ליוצר השיר אביתר בנאי לא סייעה לו, אבל בגדול יש כאן זמר טוב מאוד כאישיות בימתית וככישרון ווקאלי. ה"אדומים" שספג לא היו מנומקים מספיק משכנע. ציון: 8
שירה זלוף -"מעריב לנוער" – בלי קשר לאירוויזיון – התגלית הגדולה של העונה זו כזמרת-יוצרת מקורית שיודעת לספר את הסיפורים האישיים שלה בהופעה תיאטרלית, בהומור. מיוחדת מאוד.ציון: 9
איתן אהרון – ציון : 5 , ביצוע צעקני מלא זיופים , אין קשר לאירוויזיון
שקד סלומון – ציון : 6 , הילד הזה מפתיע לטובה אחלה זמר אבל הפעם פחות עבד
גילי צנעני – ציון : 5 , לצערי הביצוע לא עבד , היא ניסתה משהו חדש וזה לא הזמן לנסיונות
גל דה פז- ציון : 9 , מעולה מעולה מעולה ישר לגמר
פורטרט – ציון : 7 אחלה גרוב אבל ביצוע בינוני
דורין אור- ציון : 3 , איך לא הודחה עד עכשיו תמוה , הכי חלשה ממי שנשארו בפער
דניאל עמר – ציון : 7 , אחלה זמר אבל לא מתאים לאירוויזיון
שירה זלוף – ציון : 10 , לגמרי תגלית העונה , אותנטית , כובשת
תנו לאלונה להיות באיזור הנוחות שלה, ב" פורטה" שלה עצמו עיניים ודמיינו שאתם במועדון בלוז יוקרתי בשיקגו, מאזינים לזמרת מעולה. הפסיקו לנסות לשנות אותה ולבקש ממנה לעשות כך או אחרת. היא מצויינת כמות שהיא. שירה זלוף נותנת פייט שווה. אולי שתיהן ייצגו אותנו בדואט?
נשארנו עם 14 הגדולים ברשותכם אדרג את המועמדים ואתן מילים טובות
14)אליאור-המדונה של התכנית , זמרת נהדרת ובזה כנראה תסיים דרכה בשלב הזה
13)דניאל-יבוא יום נראה לי כאשר הוא יהייה יוצר ענק וייזכרו בקטע מהכוכב הבא אייך זה התחיל
12)שקד-מתוק מפרגן זמר ענק לפעמים נדמה לי שאני שומע את אוראל צברי וצברי זמר טוב
11)איתן-תעצמו עיניים תקשיבו ותשמעו וויבים של גבי שושן ז"ל הגדול והמרגש והקשר עם האח איזה מרגש
10)נווה-זמר ענק בזאנר המוביל והפופולארי עשירייה ראשונה בהחלט מכובד
9)פורטרט-חבורת מוסיקאים מופלאה שיודעת ש"הדיל" אמור להסתיים בשלב הזה
הדיל כמובן כמטאפורה בלבד שפורטרט תעורר עיניין בתכנית אך כמובן לא לניצחון בדיוק כמו עם אריק סיני
8)מייקל-נשמה זמר ענק אם נסתכל לדוגמא על דונס מלטביה שייצג ב2024 הפתיע בהעפלה לגמר וסיים נמוך זה בערך הרף של מייקל, הוא ניסה כבר ב2013 ולא הצליח אז ב2026?
7)דורין-מה יש לומר נהדרת לי מזכירה את גמאלה הזוכה מ2016 בכל מקרה זה הרף שלה
6)תמיר-תמיר הוא הישראלי הצעיר הטיפוסי של ימיינו רגע אחד פייטר ומצד שני זמר ענר ותראו במעברונים לפניי הביצועים כמה הוא מפרגן
5)אגם-אכן רוני דלומי נהדרת המקום בגמר יהייה על הקשקש
4)גל-נתחיל, נהדרת שנונה מוכשרת ,בשנות התשעים הייתה זוכה בהליכה אך נאמר ביושר האירוויזיון מדבר היום לצעירים וכשמישהו יותר בוגר מנסה להיות cool זה עלול להיכשל נכון שלורין זכתה ב2023 אך זה בעיקר כי זכרו חסד מ 2012
3)נועם-טוב כמובן ענקקק , יש לי הרגשה ששוב יילך בגמר על שיר משלו או משהו לא מתאים למעמד ,כולם מדברים עליו כזוכה ודאי אני לא בטוח בכלל
2)שירה-טוב שירה בעיניי היא ה"איום" הגדול על אלונה, שירה ככה בצד לכאורה לא מאיימת על אף אחד ובתכלס היא חתיכת כישרון ברמה של נונו לטעמי, מוגכשרת וראויה
1) אלונה -ואגב סקופ אני לא מהמשפחה של אלונה ולא מקורב פשוט כאחד שמבין ורואה אירוויזיון שנים רבות אז ברור לי שזו כוכבת העל של התכנית
תדמיינו רגע את השניות שאסי ורותם מכריזים והנציג של ישראל לאירוויזיון 2026 היא/הוא זה כל כל ברור שהדמות המרשימה הזו עם הקול המיוחד החיוך היפה והאור בעיניים תוכתר כנציגת ישראל
ושוב אני חוזר באזהרה לאלונה וסביביתה במיוחד לגמר ,לבחור 2 בלדות מרגשות לא ישראליות זה בדרך כלל הנוסחה לניצחון כי בעיניי אין דבר יותר ווינרי מאשר שיר מרגש
לא אמרת לפני כמה ימים שאין לאלונה פרצוף לאירוויזיון?
הגזמת, אני על אלונה?