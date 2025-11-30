הכוכב הבא לאירוויזיון פרק 9 גלי גבעון

נפתח בביקורת שופטים. הם לא פחות עומדים למבחן בתוכנית שכולה מבחנים. השופטים הם חלק מרכזי בעיצוב הטעם ובבחירת הנציג לאירוויזיון. מאחר שיש להם כוח והשפעה, טבעי שנבחן ונבקר את אופן השיפוט שלהם. תוכנית כמו "הכוכב הבא" לא רק מחפשת זמר מצטיין, אלא שופטים ראויים. ביקורת על השופטים היא חלק מהשיח הבידורי שמקיף את התוכנית.

כשלשירי מימון אין ביקורת בונה, היא נאחזת בנימוקי סרק-אוויר שאין בהם עומק ותכלית. קחו אל האודישן של גלי גבעון, זמרת מיומנת,שהוחתמה בחברת יוניברסל, גם בסוכנות לונדון על בסיס הפוטנציאל שלה שנחשף באינסטגרם. היא שרה Toxic של בריטני ספירס בסגנון מאוד עכשווי, במקצועיות שתואמת את מבחן הבינלאומיות הנדרשת באירוויזין, שליטה בגובהי צליל (Pitch), יציבות וניקיון בקול, יכולת לעבור בין עוצמות שונות, בחירה בשיר שיר שמתאים לטווח הקולי.

שירי מימון ביקרה את הופעתה ב-"חשבתי שאני הולכת לראות פרא אדם, מישהי שתעיף אותי, תגרום לי להידבק אל הכיסא. חיכיתי שיקרה משהו ולא קרה דבר"… מימון ממתינה לסערות, ואני מבין אותה כשופטת ששיגרת התחרות משפיעה על מצבי רוחה. זו הסיבה כנראה להבעות הפנים המוגזמות שלה שאין בהם דבר, שלא לדבר על ביקורת לגופה של מתמודדת. במבחן של נועם אזוט הפריעה לה העובדה שהוא הגיע עם שני מנהלים. האם זה פגע באיכות הביצוע? עוד מעידה של השופטת.

דניאלה לוגסי, 43, צוקי ארסוף – Adagio – האם לזמרת אופרה יש סיכו באירוויזיון? התשובה היא חיובית בתנאי שלא מדובר באריה אלא משהו כמו: פופ מודרני עם פזמון אופראי דרמה + ביט עכשווי, "סימפוניק פופ". באודישן הראשון שלה דנה לוגסי עדיין לא נמצאת באזור הזה. ציון: 7

יהודה יפרח, 27, מושב גפן – "היום קמתי שמח" יש מקום לשמחה. יש לו גוון קולי מצוין, שליטה בקול, חלוקת רגש מצוינת. שירו של חנן בן ארי זכה לביצוע ים תיכוני יותר מטוב. ציון: 9

שיראל בלאיש 17 – A Whole New World – שילוב של צרפתית ואנגלית הוא לכאורה מקדם תכליתי באוריינטציה אירוויזיונית, אבל שיראל – מוסיקלית מאוד ובעלת פוטנציאל – עדיין לא בשלה להגיע למעמד הזה.

בן עד כורם ,47, פתח תקוה – Lose Control שר את השיר כסלואו דרמטי עוצמתי, טונים מעולים, אבל שאלת הנראות והגיל היא כאן קריטית. גימיק אירוויזיוני? ממש לא. חשיפה מוצדקת – כן.

נועם אזוט, 22, באר שבע – "קחי אותי לטייל" – בחירה נכונה בשירו של דודו טסה שאיפשר לאזוט להוכיח איכויות בשירה עדינה, ללא מניירות.

גלי גבעון, 26, תל אביב – Toxic – לצרף אותה לרשימת המועמדים הסופית. היא נשמעת לגמרי "לא ישראלית" בהגשה הקולית והרגשית המיומנת שלה. זמרת פופ מעולה בעלת פוטנציאל להגיע רחוק.

