גם דואטים יכולים לסמן את הסולנים הטובים ביותר בתחרות. יובל רפאל מסתמנת שוב כזמרת הטובה ביותר בעונה הזו אחרי הדואט Die With A Smile עם מלכה. יש לה כל הנתונים לא רק להגיע עד סוף התחרות, אלא לקבל עליה את הייצוג של ישראל השנה. גם הפעם בחירת השיר לדואט עשתה לה שירות טוב.

כל הדואטים בשלב הזה של התחרות היו טובים עד טובים מאוד. מי שתזמר, עיבד והפיק אותם עשה עבודה מקצועית. העצים את הזמרים והזמרות. הדואט הטוב ביותר בפרק הזה היה של נתלי צפר ואביעד קליין – You Are The Reason של קאלום סקוט. קולות שהשלימו זה את זו נפלא והתמזגו לאחדות מוזיקלית נדירה ביופייה.

גם הדואט הראשון של עלמה מימון דה רזון ודולב מנדלבאום היה יפהפה, וכלל לא הפריע לי כמו לשופטים אחדים שהם כמו הוצאו מתוך מחזמר. השיר הזה הוציא את הכי טוב משניהם בסולו ובדואט, וההחלטה לסטות מחוקי התחרות ולא להדיחם הייתה נכונה ומוצדקת.

עלמה מימון דה רזון ודולב מנדלבאום – Please Please Please – דואט של שירה והעמדה מצוינים. זה נשמע כמו קטע ממחזמר.

פריפילוב מונגוזה ואיתי פז – Can't Help Falling In Love – השיר המזוהה עם אלביס פרסלי הציג כימיה טובה בין שניהם.

נתלי צפר ואביעד קליין – You Are The Reason – ביצוע נפלא, קולות מתחבקים, דואט של הרמוניה מהודקת ומדויקת.

יובל רפאל ומלכה – Die With A Smile – בחירת השיר עשתה שירות טוב לשניהם, ובמיוחד ליובל שהוכיחה שוב כי היא ראויה להתמודד על הכרטיס לשוויץ

