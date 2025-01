הכוכב הבא עונה 11 פרק 21: יובל גולד לעולם בעקבות אמא שרי

הבן יובל גולד הוציא את "לעולם בעקבות השמש" שיר מהבויידעם של אמא שרי משנת 1979 והחזיר אותו בדרכו לחיים. זה שיר בוצע על ידי שרי בפסטיבל הזמר והפזמון התשל"ט (1979) והגיע למקום החמישי. השיר המנצח בתחרות בתחרות זו היה "הללויה" בביצוע גלי עטרי ולהקת "חלב ודבש", שיר שהוביל את ישראל לזכיה ההיסטורית.

קאבר טוב לא חייב להיות נאמן למקור. להפך, הצלחתו טמונה בדרך כלל בפרשנות אישית: שינויים בקצב, עיבוד או רגש שמוסיפים רובד חדש לשיר. הגרסה של יובל הפכה את הלהיט העבש לשיר רוק באריזה חדשה – מכל בחינה של עיבוד, נגינת גיטרה וביצוע קולי. זה מה שעשה יובל גולד לשיר של אמא שרי בדו קרב עם עלמה מימון דה רזון – שעשתה את ההיפך עם Goodbye Yellow Brick Road, להיטו הגדול של אלטון ג'ון. מבחינתה – בחירה לא נכונה של שיר, ובהתאם – הביצוע החיוור מאד לעומת המקור.

נתלי צפר – Total Eclipse Of The Heart סיבת ה"אדום" של קרן פלס – "נוכחות בימתית", אבל שכחה מהי "נוכחות קולית", ומבחינה זו השופטת נכשלה. זה היה קאבר מופתי מול המקור של בוני טיילר. (ציון: 9)

אודי שניידר – "שביל הבריחה" – לכל המכורים לביצוע האיקוני של ריטה, אודי שניידר בקולו הייחודי הוכיח שיש אלטרנטיבה. (ציון: 8)

רד בנד ומורן אהרוני – One – הפכו את השיר של U2 לגוספל. זו אפשרות מעניינת, אלא שהשיר הזה פחות העיד על החבור האפקטיבי ביניהם. (ציון: 7)

ואלרי חמאתי – Desert Rose – ואלרי מנסה מאוד לשמור על החיבור למזרח, ובשיר הזה של סטינג יש מזרח כקישוט מובהק. עם זאת, אני מסכים עם אמדורסקי: לחצה מדי, וחסר היה בה משהו מהעידון שקיים בביצוע המקורי. (ציון: 7)

עמית שדה "קח אותי" – לא הצליחה להתעלות על הביצוע המקורי של אורית שחף מלהקת "היהודים". (ציון: 6)

אביעד קליימן – Iris – המלודרמה שניסה לייצר הסתירה את השיר עצמו (ציון: 5).

עלמה מימון דה רזון – Goodbye Yellow Brick Road – מבחינתה האומנותית – פספוס בבחירת שיר שהבליט צדדים לא טובים בשירה שלה.(ציון: 5)

יובל גולד – "לעולם בעקבות השמש" – גרסה משדרגת לשיר שהתפרסם ע"י אימו, הזמרת שרי. יובל העניק לשיר השחוק עוצמות חדשות בכל פרמטר. ככה עושים קאבר טוב. (ציון: 10)

