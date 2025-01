"רק שלא תיפול הרוח" של נינט טייב הפך בביצוע של דניאל וייס לזעקת אמת קורעת לב. נדיר שמנעד קולי פוגש ככה את הנשמה. וייס, עם כל המטען שהביא מהטראומה בבארי, פגש את הנשמה שלו בביצוע הזה, שהיה הרבה יותר מסתם קאבר מוצלח. הוא העניק עוצמה כפולה ומכופלת לשיר של נינט. השיר הפך לגמרי לשלו. אם לבחור ביצוע שמתחבר לשבעה באוקטובר בכל מרכיב – זה הביצוע הזה. הוא כמו גילה מחדש את השיר שכתבה נינט ולקח אותו לאזור האישי מאוד שלו. זהו שיר עידוד ונחמה בעקבות משבר ושבר, שקיבל עוצמות שמחברות לאור שבקצה מנהרת האופל . במקום שהבכי ימלא שיר, אפשר להתקרב ולחבק, יש עוד תקווה לימים טובים, ורק שלא תיפול הרוח. איזה ביצוע.

מלכה – "אמצע הלילה בכפר" – מלכה הוסיף בית לשיר של הראל מויאל והפך אותו מלודרמה רגשנית שלא הצלחתי להתחבר אליה, למרות הניסיון לשדר רלוונטיות הקשורה בשירות הצבאי שלו. (ציון: 7)

ואלרי חמאתי – "בדידות" ("שלכת") – במקור שיר צרפתי של סרז' לאמה, ואחרי הגרסאות של יזהר כהן והראל סקעת – ואלרי ניסתה גרסה אמוציונאלית טובהבעיבוד לתזמורת מזרח מערב, אבל חסרת פרשנות אישית ייחודית (ציון:7)

עמית שדה – Now That You're Gone ("חלק ממך" בעברית) – גרסה מצוינת לשיר של שירי מימון באנגלית. שדה היא זמרת-זמרת, בטונים מגוונים, בחלוקת אנרגיות שיריות, בשירה מדויקת. יופי של ביצוע (ציון: 9)

נתי ליויאן – "לילות וקללות" – שירי מימון ביקשה לחזור לביצוע של עומר אדם, והיא טעתה, משום שליויאן שר אותו בגרסה ייחודית, ולא עשה שמיניות כדי לתת ביצוע "גדול" יותר מהמקור. שירי מימון ניסתה לדמיין את ליויאן באירוויזיון, וזה לא תאם את הציפיות שלה. אבל מה בדיוק קנה המידה, ומדוע היא לא מתייחסת לגופו של ביצוע? (ציון: 8)

דניאל וייס – "רק שלא תיפול הרוח" – אחרי הביצוע הזה – הרוח תישאר איתנה.נדמה שגם נינט טייב שכתבה את השיר לא ציפתה לגרסה שתעניק לו עוצמה כפולה מכופלת, שתכיל בכמעט זעקה את עומק עולמו של וייס אחרי מה שחווה בשבעה באוקטובר. (ציון: 10)

