כמה חכם: נועם בתן הוסיף בית בצרפתית ל"אהבה חולה" של פאר טסי. החיבור לעברית עבד מצוין באוריינטציה אירוויזיונית. הוא שר שיר כאב אהבה אישי ברגש עצום ובהתכוונות גדולה. הוא העניק לשיר אופי בינלאומי בנוסחי האירוויזיון של פעם. ללא ספק – אינטרפרטציה שיש בה שדרוג של המקור.

עדיין לא הייתי הולך על סופרלטיבים בנוסח קרן פלס שכבר החליטה, שבתן שכנע שהוא הנציג של ישראל לאירוויזיון. העונה הזו שופעת מתחרים מעולים כמו שירה זלוף הפנומנלית, גל דה פז שנותנת הצגת R&B של זמרת על בינלאומית, גם מנטמר טגניה שיש לה כמעט הכל כדי לייצג את ישראל.

שירה זלוף – Driver License – לא רק מצוינת בסטנדרטים של זמרות פופ עכשוויות. יש לה גם הרבה משלה בכל פרמטר – בטונים, בהבעה, בתאטרליות. מאוד ייחודית. ה"אדום" של אמדורסקי חסר נימוק מקצועי משכנע. ציון – 9

שקד סלומון – "ואת" – רגש מאופק, סלסול עדין בגרסה שלו ל"ואת" של קרן פלס שהיה להיט של הראל סקעת. אמדורסקי האדים אותו כי "זה לא מתאים לאירוויזיון", ועורר מחדש את השאלה האם הקריטריון הזה הוא שקובע באשר לשאלת הנבחרת הסופית. במקרה כזה צריכים המתחרים להתאים לעצמם שירים מכווני אירוויזיון.ציון: 9

איתן אהרון – "שאריות מעצמי" – השאלה הזו נשאלת גם לגבי זמר כמוהו שנתן הכל הכל כדי להוכיח יכולת ביצוע רגשעת גבוהה בסגנון ים תיכוני. גם כאן אמדורסקי נתן "אדום". ציון: 8

מנטמר טגניה – Traitor – פלס נתנה אדום לביצוע מצויין שלה ללהיט של אוליביה רודריגו. הנימוק הבעייתי שלה: "את שרה ללא דופי, אבל זה לא הגיע אלי". כמי שמחלקת "כחולים" בסיטונות – הייתי מוציא לה אדום. ציון: 8

דניאל שבצוב – The Scientist – הגרסה שלו לשיר של קולדפליי לא התרוממה למרות גווני הקול העשירים. ציון: 6

נועם בתן – "אהבה חולה" – גרסת העברית צרפתית שלו לשיר המוכר מפאר טסי היתה דוגמא לביצוע מכוון מטרה מוצלח גם בטווח הקולי רגשי. ציון: 9