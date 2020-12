המובחרים The Best Of Pink Floyd

איך מייצרים אוסף בסט-אופ של פינק פלויד? זה משהו כמו לקחת קונספט ולהופכו לא-קונספט. האוסף של אגדת הרוק הבריטית (16 שירים, 79 דקות) מורכב משירי הקטלוג של הלהקה שעברו רימסטר דיגיטלי, שירים כ – Comfortably Numb, Money, ,Another Brick In The Wall Shine On Crazy Diamond, Wish You Were Here, Have a Cigar. בעבר ב-1981, עדיין בתקופת הויניל, יצא ללהקה וסף שנקרא באירוניה A Collection of Great Dance Songs. אוסף (כפול) נוסף יצא ב-2001 ונקרא Echoes. האוסף הזה הוא, למעשה, מהדורה של Echoes בדיסק אחד – שירים בסדר לא כרונולוגי.

הוא מתחיל ב – Hey You מ"החומה" וממשיך בכמעט אנטי קליימקס לשיר השני See Emily Play מעידן סייד בארט. על The Great Gig In The Sky מ"הצד האפל של הירח" לא ניתן לוותר. קטע העוסק בפחד מהמוות ובדת. בביצוע הזעקתי קלייר טורי. השיר שהלחין ריצ'ארד רייט עדיין מרטיט אחרי כל השנים האלו.

הבחירה ב – Fletcher Memorial Home מהאלבום The Final Cut אינה הולמת אוסף בסט אופ. לא הכי ברור למי מיועד אוסף כזה, אולי למשתמשים חדשים שאינם מעוניינים לחזור כל הדרך חזרה לאלבומי פינק פלויד. גם כך – רוב השירים כאן מנוגנים לאחרונה הרבה ברדיו. מכל מקום, מחזיקי כל אלבומי פינק פלויד יכולים להרשות לעצמם לפסוח. לנוהגים ברכב – זה אלבום אוסף סולידי אידיאלי לכבישים.

Pink Floyd – Another Brick In The Wall, Part Two

Pink Floyd – The Great Gig In The Sky

1. Hey You

2. See Emily Play

3. The Happiest Days of Our Lives

4. Another Brick in the Wall Pt2

5. Have a Cigar

6. Wish You Were Here

7. Time

8. The Great Gig in the Sky

9. Money

10. Comfortably Numb

11. High Hopes

12. Learning to Fly

13. The Fletcher Memorial Home

14. Shine on You Crazy Diamond

15. Brain Damage

16. Eclipse



פינק פלויד: דיוויד גילמור, ניק מייסון, רוג'ר ווטרס, ריצ'ארד רייט, סייד בארט (See Emily Play)