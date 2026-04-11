הסטרוקס, גיבורי האינדי מניו יורק מוציאים את את הסינגל החדש שלהם “Going Shopping” לקראתהאלבום “Reality Awaits” שצפוי לצאת בקיץ הקרוב זה החומר החדש הראשון שלהם מאז האלבום המוערך מ־2020, “The New Abnormal”, שיר קליל וזורם שמשלב בין גיטרות לסינתיסייזרים, ומאמץ את הסאונד הקלאסי והנינוח של הלהקה, כאשר הסולן ג'וליאן קזבלנקס שר שהוא “מאבד את הראש, זורק את כל התוכניות שלי מהחלון”.



“Going Shopping” הוא בריחה גדולה מהמציאות."ככל שהמציאות נהיית גרועה יותר, כך פחות בא לך לשמוע עליה", שר קזבלנקס. הוא עוקץ את אלה השקועים באינטרסים אישיים (“סולידריות יכולה להיות קשה / כשיש לך דברים מגניבים להפסיד”) ואת הקפיטליזם המאוחר שמוביל אותנו “לבנות חורבות עתידיות” ולהרוס את כדור הארץ במרדף אחר “גדולה”.

קזבלנקס עצמו מתמסר מדי פעם לאסקפיזם, בורח “אל הכפר” לפני ש“העיר” קוראת לו חזרה כדי “להרגיע את נשמתו” באמצעות סיבוב בקניון. שם הוא נראה הכי מנותק, ממלמל על כך שיהפוך ל“כוכב ים בגובה שני מטר”. חוטי העלילה הליריים קופצים ממקום למקום, מטשטשים בין עובדה לבדיה – דבר שמשתקף גם בדואליות של העטיפה: ניו יורק (“התפוח הגדול”) נעולה בחלל החיצון, מוקפת בטבעות של שבתאי.

מעבר לליריקה החדה, הסאונד של “Going Shopping” נשמע מעט פושר. . האוטוטיון חסר את המגע האנושי שקזבלנקס בדרך כלל מצליח לשמור עליו גם כשהוא משתמש באפקטים קוליים. כך צליל הגיטרות של האמונד ג’וניור וניק ולנסי – סולידי, אבל מאפשרלשיר לזרום בנחת כמו שיטוט קניות בקניון. הכול מרגיש מעט ישיר מדי ופושר.

למרות ש“Going Shopping” לא מרגיש נועז, הוא גם לא ממש משחק על בטוח. קשה לשייך את הצליל שלו באופן מובהק לאחד מששת האלבומים הקודמים של The Strokes.

“אם אתם טובים ממני אתם לא חייבים לשפוט אותי”, מסכם קזבלנקס עם הרמת גבה מדומיינת. אבל אולי אפילו הוא היה מודה ש־The Strokes מסוגלים ליותר מזה.

הסטרוקס Going Shopping

Like a tiger, they will chase you down

With words instead of claws

They will seduce you till you reach the point

To let yourself get mauled

The worse reality gets, the less you wanna hear about it

Solidarity can be difficult when you've got cool stuff to lose

I wanna be a 7-foot zombie

The pay is low, but I gotta do something

I'm at the mall and the song is bumping

There goes my future wife in the little red jumpsuit

I'm going away to the country

Don't wander off too far

I'm going out my mind

Throwing all my plans out the window

Don't wanna waste my life

I'll see you on the other side

I've been thinking about what I wanna say

But I'm an old man now, at least that's what they tell me anyway

We've been expanding on our greatness

Building future ruins

We're building castles from the bones of dead trees

Molded from the shattered houses of the dead sea