רוח של שינוי אוניברסאלי מגיעה בימים שאתה חש את משק כנפי ההסטוריה כמו בימים אלה, 30 שנה אחרי שהשיר הזה יצא. קלאוס מיין, סולן הלהקה הגרמנית, הסקורפיונס, כתב את השיר במהלך הופעות של הלהקה במוסקבה בשנת 1989. השיר נפתח ב"אני עוקב אחר מוסקבה", שורה המתייחסת לשיט של הלהקה נהר מוסקבה, העובר לאורך העיר, וליד פארק גורקי, שבו החל השיר להתרקם אצל מיין.

שנה לפני כן, הסקורפיונס היו להקת ההרד רוק הראשונה שהופיעה ברוסיה. הפעם הם חזרו לנגן בפסטיבל השלום במוסקבה. ההשראה הגיעה ממראה של אלפי רוסים שהריעו להם למרות היותם להקה גרמנית. הגיטריסט הסקורפיונס רודולף שנקר, כינה את השיר הזה "סוג של מסר מוזיקלי למהפכה השלווה ביותר בעולם".

קלאוס מיין: "כולם היו שם: הצבא האדום, עיתונאים, מוזיקאים מגרמניה, מאמריקה, מרוסיה – כל העולם בסירה אחת. זה היה כמו חזון; כולם דיברו באותה שפה. באוויר היה וייב מאוד חיובי. אותו לילה היה ההשראה הבסיסית לרוח השינוי."

"רוח השינוי" נשבה על רקע נפילת ברית המועצות, אך כשחומת ברלין נפלה ב- 9 בנובמבר 1989, הפך השיר להמנון הלא רשמי של איחוד הגרמניות, אירוע שנמשך עד לאיחוד הרשמי ב- 3 באוקטובר 1990. הקליפ של השיר שמתייחס לפרשנות זו, מציג את חומת ברלין. מיין כתב את המילים "בראשו" ושרק המנגינה. זו הסיבה, ששריקה נראתה בעיניו הדרך ההגיונית לפתוח את השיר. חברת התקליטים התנגדה נחרצות לרעיון השריקה, בגלל שהסקורפיונס שווקה כלהקת רוק כבד. הם דרשו פתיחה בנגינת במקום גיטרה כבדה. מיין סירב.

הסקורפיונס נולדה בהאנובר, עיר במערב גרמניה, וחבריה גדלו בצל המטאפורי של חומת ברלין. המציאות הקשה של ברית המועצות היתה תמיד ברקע. ההזדמנות לנגן ברוסיה ניתנה ללהקה כבר ב-1988 במסגרת סיבוב ה – Savage Amusement tour. לאחר ההתרככות הפוליטית של השלטונות הובילה בסופו של דבר לשיר הזה.

השיר הפך בסופו של דבר לסנסציה בינלאומית, הגיע לראשי המצעדים ביותר מתריסר מדינות שונות (מקום 2 בבריטניה 4 בארה"ב). מסר החופש, האיחוד והתקווה עשה את שלו. מבחינה פוליטית זה אחד השירים היותר פופולאריים שהוקלטו אי פעם.

I follow the Moskva/ Down to Gorky Park/ Listening to the wind of change

An August summer night/ Soldiers passing by/ Listening to the wind of change

The world is closing in/ Did you ever think/ That we could be so close, like brothers

The future's in the air/ I can feel it everywhere/ Blowing with the wind of change

(Take me to the magic of the moment/ On a glory night/ Where the children of tomorrow dream away (dream away

In the wind of change

Walking down the street/ Distant memories/ Are buried in the past forever

I follow the Moskva/ Down to Gorky Park/ Listening to the wind of change

Take me to the magic of the moment/ On a glory night

(Where the children of tomorrow share their dreams (share their dreams

(With you and me/ Take me to the magic of the moment/ On a glory night (the glory night

Where the children of tomorrow dream away (dream away)

(In the wind of change (the wind of change

The wind of change/ Blows straight into the face of time/ Like a storm wind that will ring the freedom bell

For peace of mind/ Let your balalaika sing/ What my guitar wants to say

Take me to the magic of the moment/ On a glory night/ (Where the children of tomorrow share their dreams share their (dreams/ With you and me (with you and me

Take me to the magic of the moment/ On a glory night

(Where the children of tomorrow dream away (dream away

(In the wind of change (in the wind of change

Writer/s: Klaus Meine

הקליפ המקורי

;

Wind Of Change עם הסימפונית של לונדון

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: