זה מתחיל להיראות הרבה כמו ריטואל חג מולד חוזר במצעד הסינגלים בבריטניה ובארה"ב. All I Want For Christmas Is You של מריה קארי נמצא שוב בראש מצעד הבילבורד גם בשבוע האחרון. קארי בתקופה הזו תדיח מהפסגה גם את טיילור סוויפט, הזמרת הכי פופולרית בתבל

מריה קארי היא שם נרדף לחג המולד: להיט החג שלה, "All I Want For Christmas", הפך מצרך עונתי מאז שיצא ב- 1994 ומוביל את הלהיטים הגדולים בתקופה זו של חג המולד בשנים האחרונות.

השיר משלב אלמנטים של מוזיקת פופ וסול עם סגנון דמוי שירי חג קלאסיים משנות ה-50 וה-60, הצלילים המוכרים והנוסטלגיים של פעמוני מזחלות, קצב מקפיץ ושירתה המרשימה של מריה קארי יוצרים אווירה חגיגית ומידבקת.

מילות השיר הן פשוטות ואוניברסליות, מה שמאפשר הזדהות רחבה. השיר לא מתמקד במתנות חומריות, אלא באהבה וברצון להיות עם מישהו יקר בתקופת החגים – נושא רלוונטי עבור כמעט כולם.

קארי ביקשה לאחרונה להפוך את התואר "מלכת חג המולד" לסימן מסחרי ולתבוע עליו חזקה בלעדית. שימוש בסימן מסחר רשום על ידי גוף לא מורשה הוא הפרה של חוקי הקניין הרוחני, ובפרט פקודת סימני מסחר.כלומר אף אחד אחר לא יוכל להשתמש בו. החברה שלה, Lotion LLC, ביקשה להשתמש במיתוג הזה – כמו גם במונחים כ"Princess Christmas" עבור מגוון מוצרים, מבשמים, איפור ועד בגדים, תכשיטים ואביזרי כלבים, על פי יישומי החוק.

הבקשה נתקלה בהתנגדות, כאשר לפחות שני אמנים אחרים הידועים בשירי חג המולד שלהם התייצבו בפומבי נגד קארי בקרב על כס המלכות של חג המולד: דרלין לאב, טענה שמנחה הטלוויזיה דיוויד לטרמן הכתירה "מלכת חג המולד" לפני כמעט שלושה עשורים. גם אליזבת צ'אן, שמתארת עצמה כ"זמרת-יוצרת של מוסיקת המולד במשרה מלאה", הגישה תביעת התנגדות רשמית לבקשתה של קארי בטענה, שהיא עצמה כונתה שוב ושוב "מלכת חג המולד", וכבר השתמשה במותג "נסיכת חג המולד" בקשר לבתה הצעירה.

הוועדה לסימני המסחר וועדת הערעורים של בתי המשפט הוציאו "פסק דין כברירת מחדל", ודחתה את בקשתה של קארי לחזקה על סימן מסחרי המבוקש.

ההחלטה לא מנעה מקארי להמשיך בפעולותיה למסחר את המותג. היא הוציאה ספר ילדים בשם נסיכת חג המולד (The Christmas Princess) וכן קולקציה חדשה של מוצרי רחצה וגוף בהשראת החג.

וילמרהייל, לואיס טומפרוס, שהוביל את הצוות המשפטי של צ'אן, טען בהודעה שפירסם כי "החברה של מריה קארי נקטה בריונות בניסיון להשתלט על הסימן המסחרי הזה, ליצור מונופול על התואר 'מלכת חג המולד", "חשוב להילחם מול בריונים. אף אחד לא יכול לתבוע זכויות בלעדיות וקבועות לתואר 'מלכת חג המולד'".

האם אנשים ברחבי העולם באמת אוהבים שירי חג המולד? הקרב המשפטי הזה הוכיח זאת מעל לכל ספק: שיר אחד במיוחד שולט וממשיך לכבוש את המיינסטרים – "All I Want for Christmas is You" של מריה קארי, שיר חג המולד הפופולרי ברוב מדינות העולם. השבוע חזר השיר למקם הראשון במצעד הטופ 100 של הבילבורד. במוסיקה החג מאחד עולם.

אני לא מת בלשון המעטה על שירי חג מולד. מצד שני, כשמריה קארי שרה "זמן כריסמס נמצא כאן", אתה לא חייב להיות נוצרי כדי להרגיש זמן כריסמס. (התחושה באוויר) השיר הפך מוצר לעקרות בית בכל פינת רחוב, המחפשות שירי סנטה קלאוס, מעוררי ריגושים.

קארי מופיעה ברשימת 20 שירי חג המולד המובילים לאורך שנים. פרנק סינטרה הוא האמן היחיד שנכנס לרשימת 20 המובילים עם שירים כ – "Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!" ו – "Have Yourself a Merry Little Christmas."

Last Christmas של וואהם! הגיע השנה שוב לראש מצעד הסינגלים בפעם הרביעית. השיר החגיגי של ג'ורג' מייקל ורידג'לי משנת 1984 שבר שיא שהייה במקום הראשון. ב-2021 הוא הגיע למקום הראשון בפעם השנייה ב-2022, ובתחילת 2023.השיר שנכתב והופק על ידי ג'ורג' מייקל, קשור למעשה מעט מאוד לחג המולד – הוא עוסק במערכת יחסים כושלת. "חג המולד האחרון", מתייחס לעונת החגים בהקשר של של היחסים בין בני הזוג. למרות זאת, השיר הפך לסטנדרט שנתי לחג המולד, במיוחד בבריטניה.

השיר שוחרר כתקליט צדקה והרווחים שלו הלכו לסיוע ברעב באתיופיה. מלבד "Do They Know It's Christmas"הוא עוד שיר חג המולד מצליח בבריטניה. ג'ורג' מייקל מופיע בשני השירים.

מה קורה כאן? הנוסטלגיה מנצחת? ג'ו בנט, פרופסור למוזיקולוגיה בברקלי קולג' למוזיקה: רעיונית ולירית, מוסיקת חג מולד מבטאת שיבה הביתה, בנוסטלגיה, בהסתכלות אחורה לתקופה תמימה יותר בחייו או בהיסטוריה התרבותית של האדם.

אנחנו יכולים להתווכח ללא הפסקה על מה מהווה את קנון של שירי חג המולד, אבל די ברור – שהישן שולט. זה אומר: רוב השירים בשנות השבעים ולפני כן וגם רבות מהגרסאות הפופולריות ביותר של השירים הללו שיצאו גם לפני זמן רב.

חריגים: Do They Know It's Christmas?‎ (האם הם יודעים שזהו חג המולד?) – שיר שחיברו בוב גלדוף ומידג' יור ב-1984 על מנת לגייס תרומות לסיוע לקורבנות הרעב הגדול באתיופיה. הביצוע המקורי של השיר הופק על ידי יור וטרבור הורן ובוצע על ידי הבאנד אייד ב-3 בדצמבר 1984. בוב גלדוף ומידג' יור, שהיה סולן אולטראווקס, חיברו את השיר לאחר שגלדוף ראה דיווח ב-BBC על הבצורת הקשה שפקדה את אתיופיה. בנובמבר קרא גלדוף בראיון ברשת "BBC One" לאמנים אחרים להצטרף ליוזמת הצדקה. גלדוף הרכיב את הקבוצה, באנד אייד – שבין חבריה היו זמרים אירים ובריטים ידועים בזמנו. השיר הוקלט מספר פעמים נוספות: לרגל הבאנד אייד השני (ב-1989) עם אמני סטוק אייטקן ווטרמן; לרגל יובל העשרים, בשנת 2004 ולרגל יובל השלושים, בשנת 2014. שני אמנים הופיעו ביותר מהקלטה אחת: בונו מ-U2 מופיע בהקלטה הראשונה, השלישית והרביעית; וחברות בננרמה מופיעות בהקלטה הראשונה והשנייה.

עוד חריג בשירי חג המולד המבוקשים: Happy Xmas (War Is Over) של ג'ון לנון ופלסטיק אונו בנד, ההרכב של ג'ון לנון ויוקו אונו.. (בתרגום מילולי: "חג מולד שמח (זה סוף המלחמה)") שיר לחג המולד, שיצא בשנת 1971. זה היה הסינגל השביעי שכתב לנון לאחר פרישתו מהביטלס, השיר נכתב למעשה כשיר מחאה כנגד מלחמת וייטנאם, ולא כשיר חג מולד "רגיל". למרות זאת, מאז כתיבתו הפך לאחד משירי חג המולד המושמעים בתקופת החגים, בביצוע המקורי של לנון ובגרסאות כיסוי של אמנים אחרים. בניגוד לכוונת המשורר, ששאף בפרסום השיר לאמירה אירונית כנגד המיליטריזם וחוסר האנושיות של האדם, השיר מושמע לרוב בהקשר של שירי חג, המציינים את אהבת האדם והנדיבות של תקופת החגים. השיר מופיע באלבומים שונים של שירי החג, ונחשב לאחד השירים האהובים של חג המולד.

חריג נוסף: "Fairytale of New York" (צפו מטה ביוטיוב של השיר) הוא שיר שנכתב על ידי ג'ם פינר ושיין מקגואן והוקלט על ידי חבורת הפאנק הלונדונית שלהם The Pogues, בהשתתפות קרסטי מקקול בשירה. השיר הוא בלדה בסגנון עממי אירי ונכתב כדואט, כאשר זמר הפוג'ס מקגואן לוקח את תפקיד הדמות הגברית ומקקול הדמות הנשית. הוא שוחרר במקור כסינגל ב-23 בנובמבר 1987. בבריטניה, "Fairytale of New York" הוא שיר חג המולד המושמע ביותר במאה ה-21. הוא מצוטט לעתים קרובות כשיר חג המולד הטוב ביותר בכל הזמנים בסקרים שונים הקשורים לטלוויזיה, רדיו ומגזינים בבריטניה ובאירלנד.

מילות השיר השיר משך תשומת לב מלכתחילה בשל השפה המופיעה בבית השני שלו, שבו דמותו של מקגוון מתייחסת לדמותו של מקקול כאל "זונה זקנה ממוסטלת" ("an old slut on junk"), ובתגובה מקקול משתמשת במילים "faggot" ו""arse". כשהשיר בוצע ב-Top of the Pops ביציאתו הראשונית, ה-BBC (רדיו 1) ביקשו ש"arse" יוחלף ב"ass" הנתפס פחות פוגעני.

וגם הדואט של אד שירן ואלטון ג'ון Merry Christmas, שיצא בתחילת דצמבר 2021. כאשר שירן התארח ב-"The Tonight Show" של ג'ימי פאלון, וסיפר כי התארח בנובמבר אצל ג'ון לאחר שכתב את פזמון השיר, ושם, בסופו של דבר, הם כתבו שלושה שירי חג המולד, בהם "Merry Christmas".

גם בלדת הכמיהה Stay Another Day של East 17 משנת 1994 חוזרת לשוק מצעדי חג המולד, ועדיין שום להיט כריסמס מהעבר לא מצליח להתחרות עם All I Want for Christmas Is You.

